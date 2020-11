PM: Willkommen zur PlayStation 5 Launch Night! (Sony Playstation Blog)

PS5

Endlich ist es soweit! So lange haben wir auf diesen Tag gewartet und nun wollen wir mit euch den Launch der PlayStation 5 so richtig feiern. Die digitale Road to PS5 wird mit einem großen Finale gekrönt. Ihr habt richtig gelesen: Wir planen eine großartige Show, bei der ihr dabei sein könnt!

Was: PlayStation 5 Launch Night

Wann: 18.11.2020 ab 21:15 Uhr

Auf diesen Kanälen könnt ihr die PS5 Launch Night anschauen:

Keine Show ohne coole Gäste! Wir haben einige spannende Gäste eingeladen, um den Launch der neuesten Konsolengeneration zu feiern:

Euch erwartet ein Abend voller Überraschungen! Ganz klar, dass wir uns an diesem Abend die PlayStation 5 Konsole ganz genau ansehen. Aber das ist noch lange nicht alles! Johanna Klum, die als Moderatorin durch die Show führen wird, schüttelt einige Highlights aus dem Ärmel, die ihr nicht verpassen solltet.

Wir werden in Erinnerungen an die älteren Konsolen schwelgen, das PlayStation-Wissen unserer Gäste mit einem Quiz testen und den einen oder anderen FunFact mit euch teilen. Und ihr könnt mit dabei sein!

Wer während der Show gut aufpasst, hat sogar die Chance ein XXL Sony-Paket zu gewinnen..

Was wäre eine großartige Show zum PlayStation 5 Launch, ohne dass ihr etwas Großartiges gewinnen könnt?

Putzt euren Bildschirm, nehmt euch was zu Schreiben und passt während der Show gut auf: Es werden euch immer mal wieder PlayStation-Symbole eingeblendet, die ihr von eurem Controller bereits bestens kennen solltet. Schreibt euch auf, welche das sind und in welcher Reihenfolge wir sie zeigen. Auf unserer Gewinnspiel-Seite habt ihr die Möglichkeit, die richtige Kombination auszuwählen und eure Daten einzugeben, um einen mega Preis zu gewinnen!

Wann: 18.11.2020, 21:15 Uhr – 25.11.2020, 23:59 Uhr

Was: Richtige Code-Kombination in der Show herausfinden

Wo: Im Teilnahmeformular hier eingeben, das ab Show-Beginn freigeschaltet wird

Unter allen korrekten Einsendungen wird zufällig ein Gewinner ausgelost, der/die einen fantastischen Sony-Preis gewinnen wird. Mit diesem XXL-Sorglospaket wird euer Gaming zu Hause nie wieder so sein wie vorher!