Phantom Brigade: Mechs mischen Runden- und Echtzeitkämpfe im Early Access

Das Taktik-RPG Phantom Brigade von Entwickler Brace Yourself Games (Crypt of the Necrodancer, Cadence of Hyrule) startet heute, den 16. November 2020, im Epic Game Store in den Early Access.

Das Besondere der Taktik-Kämpfe mit Mechs: Sie mischen Echtzeit- und Rundentaktik-Elemente. So steht die Zeit still, während ihr in Ruhe die Aktionen eurer Kampftruppe auf einem Zeitstrahl koordiniert, wobei ihr gegnerische Züge vorhersehen könnt. Die Durchführung des Zugs läuft dann in Echtzeit, bis das Zeitintervall abgelaufen ist und ihr die nächsten Manöver plant.

Phantom Brigade soll eine Palette an Missionszielen wie Sabotage, Infiltration und Hinterhalte bieten. Eure Kampfmaschinen sollt ihr mit einem Tuning-System anpassen können und die Level möchten mit einem umfangreichen Zerstörungssystem punkten.