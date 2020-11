Cyberpunk 2077: Achievement-Übersicht vorzeitig verfügbar // Screenshots

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nahezu jedes Spiel verfügt heutzutage über Achievements beziehungsweise Erfolge, die durch das Erreichen oder Absolvieren bestimmter Inhalte respektive Aufgaben ausgelöst werden. Bei manchen dieser Erfolge reicht es, schlicht den Titel zu starten, andere wiederum erfordern einen hohen zeitlichen Aufwand. Kurz, das Triggern von Achievements kann vielfältig sein.

Auch in Cyberpunk 2077 ist dieses Feature natürlich implementiert, sodass ihr euch bei Gefallen ab dem 10. Dezember auf die Trophäen-Jagd begeben könnt. Welche Erfolge euch im Detail erwarten und was genau ihr dafür tun und/oder erreichen müsst, könnt ihr euch seit kurzem vorab anschauen.

Die jeweiligen Achievements – insgesamt 43 – führen wir nachfolgend bewusst nicht in aller Ausführlichkeit auf, sondern verweisen stattdessen auf den entsprechenden Thread bei Reddit. Der Autor des Ursprungsbeitrags schreibt, dass die Übersicht aus GOG Galaxy 2.0 stammt, das sich derzeit in der Betaphase befindet. Passend dazu existieren vier Screenshots, die neben der Oberfläche des Clients die Bezeichnungen und Hinweise für die einzelnen Erfolge zeigen.

Neben den nicht unüblichen geheimen Trophäen, die sich erst im fortgeschrittenen Spielverlauf offenbaren, gibt es Standard-Achievements wie beispielsweise „Absolviere die Hauptstory“ oder „Erreiche das maximale Level für jeden Skill“ sowie jene, die sich auf Gegner, Missionen und Items beziehen.

Dass manche der Trophäen auch Spoiler enthalten können, versteht sich sicher von selbst. In diesem Zusammenhang ist in den Kommentaren bei Reddit unter anderem zu lesen, dass sich die Gefahr, wesentliche Informationen vorab zu erhalten, in Grenzen hält. Letztendlich verhält es sich wie immer: Entscheidet selbst, ob ihr euch die Achievement-Übersicht anschaut und euch dem Spoiler-Risiko aussetzt oder die Erfolge während des Spielens selbst herausfindet.