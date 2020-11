PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 16. bis 20. November (Microsoft Xbox Wire)

XOne

In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten.

Five Dates

Five Dates ist eine interaktive, romantische Komödie, über die unvorhersehbare Welt des Online Datings. Als Vinny nimmst Du mit fünf sehr verschiedenen Frauen Kontakt auf und stellst Dich der Herausforderung Kompatibilität, Chemie und Zuneigung in einer Welt zu erzeugen, in der physischer Kontakt keine Option ist.

Halo MCC: Halo 4 (PC)

Xbox Game Pass – In Halo 4 ist die Menschheit der Auslöschung durch die Covenant knapp entgangen – doch als sich ein uraltes Übel regt, ist eine noch viel größere Gefahr im Verzug. Gestrandet in einem Schiffswrack auf einem außerirdischen Planeten muss der Master Chief einen Weg zurück nach Hause finden und gleichzeitig die drohende Verschwörung der Forerunner aufhalten. Schlüpfe erneut in die Mjolnir-Rüstung des unerschütterlichen Master Chief und kämpfe Dich durch die Welt der Forerunner, um den Didaktiker von einer Mission abzuhalten, die er bereits vor 100.000 Jahren begonnen hat: der Vernichtung der Menschheit.

Mars Horizon

In Mars Horizon übernimmst Du die Leitung einer großen Raumfahrtbehörde und führst sie vom Beginn des Raumfahrtzeitalters bis hin zur Landung von Astronauten auf dem Mars. Manage Deine Firma durch den Wettlauf im All und schreibe Deine alternative Geschichte der Raumfahrt. Designe und konstruiere Deine Rakete, absolviere Missionen überall im Sonnensystem und werde zum Pionier der Raumfahrttechnik.

Wer wird Millionär

Teste Dein Allgemeinwissen in Wer wird Millionär?, dem offiziellen Spiel! Krame in den Tiefen Deines Gehirns und hol Dir den Jackpot – hüte Dich dabei aber vor gemeinen Fangfragen! Beantworte 15 Fragen und erhöhe mit jeder richtigen Antwort das Preisgeld. Es warten über 3.000 Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen wie Geografie, Wissenschaft, Geschichte, Unterhaltung oder Kunst. Bist du dem Druck des Publikums und Gastgebers gewachsen? Bleibe cool und stelle dein Wissen unter Beweis!

The Four Kings Casino and Slots

The Four Kings Casino & Slots ist ein vielseitiges Online-Casino, in dem Du gemeinsam mit anderen Spielen rund um den Globus den Nervenkitzel des Glücksspiels. Spiele typische Casino-Spiele wie Poker, Blackjack, Roulette, Baccara, Slots und viele mehr. Triff Deine Freunde, stürme die Ranglisten und sichere Dir Personalisierungen für Deinen Charakter als Gewinn.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Optimiert für Xbox Series X|S – Knifflige Brückenkonstruktion und raue Zombieapokalypse passen nicht zusammen? Falsch gedacht! In Bridge Constructor: The Walking Dead baust Du inmitten der verfallenen Infrastruktur sichere Passagen für die letzten Überlebenden der Postapokalypse. Löse knifflige Puzzles, triff die Charaktere der beliebten Serie und stelle Dich den fauligen Zombies.

Kid Tripp

Xbox Play Anywhere – Kid Tripp ist auf einer geheimnisvollen Insel bruchgelandet und jetzt macht ihm die exotische Tierwelt das Leben schwer! Renne und springe in diesem knüppelharten Jump ‘n’ Run durch 20 wahnsinnige Level! Hast Du das Zeug dazu, Kid Tripp bei seiner Flucht zu helfen?

Poker Club

Optimiert für Xbox Series X|S – Lebe das aufregende Leben eines Poker-Profis in dieser lebensnahen Poker-Simulation mit Ultra HD 4K Grafik und beeindruckendem Ray Tracing. Tritt der Online-Community bei, tracke Deine Fortschritte und stelle Dich über zehn Texas Hold’em Modi. Egal ob Du schon seit vielen Saisons Profi bist oder ganz neu am Tisch – perfektioniere Deinen Stil, schätze Deine Gegner richtig ein und nutze Deine Chance auf den Sieg.

Star Renegades (Android & Konsole)

Xbox Game Pass – Star Renegades ist ein spannendes Strategie-Rollenspiel, in dem Du KI-getriebene Gegner überlistest, Freundschaften schmiedest und galaktische Imperien stürzt, die sich über mehrere Generationen erstrecken. Durch das reaktive, rundenbasierte Kampfsystem, bei dem Konter im Vordergrund stehen, den missionsbasierten Kampagnen und dem intelligenten Gegnersystem, ist jeder Spielzug einzigartig und herausfordernd.

Brawl Chess

Bist Du bereit, Schach-Champion zu werden? Dann wähle Deinen Helden und fordere andere Spieler in diesem cartoonigen Schach-Turnier für die ganze Familie heraus. Trainiere Deine grauen Zellen, fordere Deine Familienmitglieder heraus und werde zum Schachmeister.

Cave Digger

Erlebe den Reiz des Goldrausches und steige tief in die Minenschächte des wilden Westens hinab. Rüste Dich mit verschiedenen Werkzeugen für den Abstieg aus, erkunde die kleine Bergbaustadt bevor Du in die Tiefen des Berges hinabsteigst und viele Geheimnisse, Easter Eggs und verschiedene Enden aufdeckst.

Katamari Damacy Reroll

Prinz Katamari ist zurück und bereit für eine Revanche! Der King of All Cosmos hat versehentlich alle Sterne am Himmel zerstört und jetzt liegt es an Dir, dem Prinzen das Sternenlicht zurückzubringen. Begib Dich gemeinsam mit dem König und dem Prinzen des Kosmos auf eine abenteuerliche Reise und bring die Nacht wieder zum Leuchten – jetzt auch in Full HD.

Micetopia

Kleine Maus ganz groß! Willkommen in der magischen Mittelalterwelt von Micetopia. Hier leben alle Mäuse frei in einem idyllischen Dorf, doch dann werden alle Bewohner von einer bösen Macht entführt. Schlüpfe in die Rolle eines tapferen Mäuschens, erkunde hüpfend und wuselnd eine Welt voller Geheimnisse, erlange neue Kräfte und rette Deine Freunde!