PM: Alle Games, die ihr zum PS5-Launch direkt spielen könnt! (Sony Playstation Blog)

Am 19. November ist es endlich soweit und mit der PS5 wird Gaming von Grund auf neu definiert. Schnappt euch also den genialen DualSense-Controller und zockt die Spiele der neuesten PlayStation-Generation. Mit welchen Games ihr direkt zum Launch loslegen könnt, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht. Verratet uns unbedingt: Welche Spiele sind eure persönlichen Favoriten!

Der super putzige 3D-Plattformer ist auf eurer PS5 bereits vorinstalliert und ihr könnt euch in Astro’s Playroom sofort in das spaßige Abenteuer stürzen. Mit dem kleinen Astro erkundet ihr vier Welten und erlebt ein innovatives Gameplay, bei dem die beeindruckenden neuen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers der PS5 voll zum Tragen kommen.

Als PS Plus-Mitglied und Besitzer einer PS5-Konsole bekommt ihr das extrem schräge Action-Adventure Bugsnax pünktlich zum Launch kostenlos. Worum gehe es? Ehrlich gesagt, das müssen wir selber unbedingt noch herausfinden. Nur so viel: Die Bugsnax sind ein sehr, sehr seltsamer Mix aus Insekten und Snacks und ihr sollt über 100 von diesen Kreaturen finden und sammeln.

Darauf haben Fans lange gewartet: In der atemberaubenden Neuauflage des „Sterben als Spielprinzip“-Klassikers Demon’s Souls könnt ihr endlich wieder das düstere Königreich Boletaria besuchen, in dem garantiert an jeder Ecke eine Todesfalle oder ein knallharter Gegner auf euch wartet. Also macht euch auf Panzerspinnen und Flammschleicher gefasst und lasst euch nie entmutigen.

Doppelklinge, Langschwert oder ein mächtiger Kriegshammer: In dem actionreichen Loot-Slasher Godfall von Counterplay Games stehen euch fünf unterschiedliche Waffenklassen zur Verfügung, mit denen ihr ganze Gegnerhorden zerschmettert. In der Rolle eines valorianischen Ritters könnt ihr zudem legendäre Valorplates ausrüsten, die euch einzigartige Fähigkeiten verleihen. Die könnt ihr auch gut gebrauchen, wenn ihr euch durch optisch eindrucksvoll gestaltete Gebiete voller Monster metzelt.

Pünktlich zum Launch der PS5 könnt ihr euch wieder durch New York City schwingen. Diesmal im Anzug des neuen Spider-Man Miles Morales, der sich als Superheld beweisen muss und es mit dem zwielichtigen Konzern Roxxon, der mysteriösen Organisation Der Underground und Superschurken wie Tinkerer und Rhino zu tun bekommt. Wenn ihr zusätzlich Marvel’s Spider-Man Remastered auf PS5 erleben wollt, dann greift direkt zur Ultimate Edition.

Süß, süßer, Sackboy: Der Kultcharakter aus LittleBigPlanet bekommt seinen großen PS5-Auftritt in Sackboy: A Big Adventure von Sumo Digital. Macht euch für ein ultra-spaßiges Plattformabenteuer bereit, in dem ihr eine kunterbunte 3D-Welt bereist, die in jedem Level neue, spannende, Herausforderungen bereit hält. Das macht alleine schon richtig gute Laune, aber gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus bekommt ihr das perfekte Partyspiel.

Bei Odin: Das neueste Assassinen-Abenteuer von Ubisoft führt euch weit zurück in das 9. Jahrhundert und ihr metzelt euch wahlweise als weiblicher oder männlicher Wikinger durch die angelsächsischen Königreiche dieser Zeit. Und das in beeindruckender 60 FPS 4K-Optik mit 3D-Audio sowie der Unterstützung der blitzschnellen SSD. Störende Ladepausen gehören damit der Vergangenheit an, ihr könnt nahtlos das epische Spielgeschehen genießen und die gewohnt riesige, offene, Welt erkunden.

Eine filmreife Kampagne mit atemberaubenden Schauwerten, eine spannende Story aus der Zeit des Kalten Krieges, fantastische Multiplayer-Gefechte und Zombies: Klar, die Rede ist natürlich von Call of Duty: Black Ops – Cold War. Das Baller-Epos von Treyarch und Raven Software liefert auf PS5 satte Action in 4K mit HDR, Raytracing-Beleuchtung und unterstützt das haptische Feedback des DualSense-Controllers. So fühlen sich die Waffen in den Gefechten wirklich unterschiedlich an. Übrigens: Der innovative Onslaught-Modus, in dem sich zwei Spieler mit Zombie-Horden anlegen, ist für 12 Monate PlayStation-exklusiv.

Turbo-Modus, eine neue Schwierigkeitsstufe „Legendärer schwarzer Ritter” und Vergil als spielbarer Charakter: Den Zusatz „Special Edition“ hat sich die Devil May Cry 5 Special Edition wirklich verdient. Für die PS4 werden die neuen Features als DLC nachgereicht, die PS5-Version ist selbstverständlich komplett, unterstützt 3D-Audio, Raytracing für eine noch realistischere Beleuchtung und wahlweise eine verbesserte Auflösung von 4K bei 30 FPS oder eine Bildfrequenz von bis zu 120 FPS bei Standardauflösung.

Was fehlt euch noch in der langen Liste der Launch-Titel? Vielleicht ein richtig gutes Rennspiel? Euch kann geholfen werden, denn mit DiRT 5 schickt der Entwickler Codemasters einen frischen Teil der Arcade-lastigen Rallye-Reihe an den Start, der sich diesmal nicht überwiegend in Schlammfarben, sondern schön bunt präsentiert. Karrieremodus, Spaß mit bis zu vier Freunden im Splitscreen und diverse Online-Modi sollten den Fans der Serie Freude bereiten. Auf PS5 werden das haptische DualSense-Feedback, der adaptive Trigger-Support, Unterstützung der schnellen SSD sowie 4K oder 120 FPS geboten.

Die Liste der Gameplay- und Grafik-Verbesserungen von NBA 2K21 auf PS5 ist beeindruckend lang. Besonders hervorzuheben ist auf jeden Fall der innovative Einsatz der adaptiven Trigger, die euch die Ermüdung eures Spielers anzeigen, in dem ihr deutlich mehr Widerstand beim Sprinten erfahrt und fester drücken müsst, um doch noch etwas mehr Tempo herauszuholen. Oder das haptische Feedback, bei dem ihr Kollisionen und Rempler auf dem Court körperlich spürt.

Auf PS4 könnt ihr ja schon das virtuelle London der gar nicht so rosigen Zukunft frei erkunden und euch mit einer nahezu unbegrenzten Anzahl an Protagonisten auf die Seite von Dedsec schlagen. Der Kampf gegen das Militärunternehmen Albion und rabiate Gangs findet pünktlich zum Launch auch auf PS5 statt und ihr erlebt die Spielwelt in 4K mit schicken Raytracing-Reflektionen, lauscht dem beeindruckendem 3D-Audio und erkundet ohne störende Ladepausen die riesige Spielwelt.

Habt ihr euch eine PS5 zugelegt und besitzt ein PS Plus-Abo, dann steht euch direkt ab dem 19. November die üppige PlayStation Plus Collection zur Verfügung. Ladet euch 20 PS4-Blockbuster, zum Beispiel Bloodborne, God of War, Days Gone, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oder Final Fantasy XV in der Royal Edition, herunter und profitiert dank PS5 Game Boost von verbesserten Ladezeiten und stabileren Bildraten. Hier die vollständige Liste:

