Ausprobiert: Game&Watch Super Mario Bros.

Teaser Gibt es Schöneres, als zum x'ten Mal Super Mario Bros. zu spielen? Kaum, wenn dies auf einer neuen Minikonsole namens Game&Watch geschieht, die sowohl jene Geräteserie als auch das Spiel feiert.

Es gibt genau zwei Tempos und drei Armpositionen beim Erstling Ball.

Größenvergleich und die eingebaute Uhr im Mario-Bros.-Look.

Nur etwa 11 mal 6,5cm klein ist die neueste offizielle Konsole, und zwar Nintendos. Zum 35. Jubiläum vonauf Nintendo Entertainment System beziehungsweise Famicom hat der japanische Spielekonzern eine Spezialversion herausgegeben – im Look and Feel der Game&Watch-Serie. Das war ab den frühen 80ern eine Serie von elektronischen Handheld-Geräten, die per monochromen LCD-Screen und (für heutige Verhältnisse) primitiver Technik jeweils ein simples Spiel anboten. Dabei leuchteten fest platzierte Grafiken im LCD-Screen auf (oder blieben unsichtbar), so wurde "Bewegung" suggeriert. Beispielsweise stellten so beim Erstlingetwa zwei Dutzend von Ballpositionen und drei mögliche Armpositionen einen "jonglierenden Mario" dar.Dieser Erstling ist als Bonus mit auf dem aktuellen Game&Watch Super Mario Bros. enthalten, außerdem das namensgebende Spiel und dessen Nachfolger(auchgenannt). Zwischen den drei Spielen und einer Uhr wählt ihr mit drei Tasten aus, die euch zudem noch das Pausieren und Uhrstellen erlauben. Ansonsten gibt es einen Einschaltknopf, einen USB-C-Anschluss (ein Kabel liegt bei, aber kein Stromadapter) und natürlich das Digikreuz und die beiden Spielknöpfe.Und jetzt zu meinem kleinen Erfahrungsbericht: Das Ding ist echt klein! Also "Scheckkartengröße" trifft es nicht, aber "Augenfolter" mit seinem gerade 5 mal 4cm großen Farbdisplay schon. Ich kann so kleines Fitzelzeug nicht mehr gut erkennen, muss ich zugeben, aber es geht gerade noch. Immerhin: Das Display lässt sich in zehn Stufen helligkeitsregeln, was auch für den Sound gilt, der bei Zimmerlautstärke gut vernehmbar ist.Die Steuerung funktioniert wunderbar, es ist halt exakt das Super Mario Bros., wie man es kennt, da ist jeder ?-Stein an derselben Stelle, die Trägheit der Spielfigur bei Richtungswechseln ist exakt gleich, und viel mehr gibt es zu dem immer noch spielenswerten Klassiker (oder seinem als Mario oder Luigi bewältigbaren Nachfolger) eigentlich nicht zu sagen.Die enthaltene Emulation von Ball ist natürlich lachhaft, daran hat man keine 10 Minuten Spaß. Aber es gewährt eben einen Einblick in die Frühstzeit der Handhelds und die Innovationskraft von Nintendo in den 80ern (spätere Game&Watch-Modelle hatten sogar zwei Screens, mehr zum Thema im bald kommenden Spieleveteranen-Podcast).Erwartet keinerlei Komfortfeatures über das Pausieren hinaus, also kein Snapshot-Speichern oder ähnlich oder gar eine Verbindungsmöglichkeit zu einem größeren Bildschirm. Wieso auch?Noch einige Sätze zum Uhrmodus. Dazu sollte man wissen, dass die Original-Geräte mit dem Spiel und eben der Watch (es ist damit "Uhr" gemeint, nicht "Sieh zu!") beworben wurden, letztere bot sogar einen Wecker. Die jetzt enthaltene Uhr zeigt einen Super-Mario-artigen Bildschirm mit einigen herumlaufenden Figuren, außen rum tickt und piept ein Sekunden-Blöckchen, das zur vollen Minute (mitte/oben) doppelt piept. Zur vollen Stunde gibt es einen weiteren Soundeffekt, und Mario springt von unten gegen den Stunden-Minuten-Trenner.Das ist alles so schlicht wie unerheblich (und ehrlich gesagt durch das Geräusch auch ziemlich nervig), aber jetzt kommt's: Nach etwa 5 Minuten im Batteriebetrieb wird die Uhr durch eine Grafik (schlafender Mario) ersetzt und muss erst wieder aufgeweckt werden. Naja. Wer mag, kann sich den Uhrmodus aber (bitte auf leise gestellt) an ein USB-Kabel hängen und auf den Schreibtisch stellen...Mit seinem roten Gehäuse und goldener Vorderseite macht Game&Watch durchaus etwas her. Es ist mit Sicherheit was für Videospiele-Sammler und Mario-Fans. Aber: Für das Gebotene kommen mir knapp 60 Euro ( Amazon-Partnerlink ) dann doch um etwa 50% zu hoch vor. Entscheidet selbst, wie wichtig euch einer der ganz großen Klassiker im Hosen-, ach was, Hemdentaschen-Format ist...