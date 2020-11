Schnäppchen KW 46/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC Android

The Textorcist - The Story of Ray Bibbia ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Pünktlich zum Wochenende präsentieren wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store gibt es diesmal den "Schreib-Bullet-Hell-Shooter" The Textorcist - The Story of Ray Bibbia, nächste Woche folgen Elite - Dangerous und The World Next Door.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Grounded und This War of Mine).

Kostenlose Spiele

Contract with the Devil (PC): Indiegala

Kostenlose Spiele-Apps

Front Armies : Android

Aktuell kostenlos spielbar

Black Desert Online Remastered (PC) bis 25. November (Info)

(PC) bis 25. November (Info) Grounded (PC/Steam) bis 15. November

(PC/Steam) bis 15. November The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 3 (PC/Steam) bis 16. November

(PC/Steam) bis 16. November This War of Mine (PC/Steam) bis 16. November

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.