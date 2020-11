PC Switch PS4

Links seht ihr die Scheune, daneben das Haupthaus und ganz rechts das Plumpsklo, aus dem ihr die Grundlage für den Dünger gewinnt. Mittig steht Sakuna vor ihrem Reisfeld.

Das Gameplay

Noch pflanze ich die Reissetzlinge einzeln und mehr schlecht als recht. Das grünliche Raster ist ein Skill, den ihr erst freischalten müsst.

Der Reis

Jahr 4 ist abgeschlossen, meine Reis-Ausbeute und einige meiner Basiswerte konnte ich ordentlich steigern.

Das Kochen

Die Kämpfe

Diese übergroße Schildkröte teilt ordentlich aus. Die fliegenden Fische setzt ihr mit einem Schal-Move als Geschosse gegen euren gepanzerten Widersacher ein.

Die Technik

In manchen Gebieten gilt es kleinere Jump-and-Run-Passagen zu bestehen. In diesem Abschnitt böte es sich an, die sich bewegenden Wasserkugeln als Transportmittel zu nutzen, um nicht in den Stacheln zu landen.

Fazit

Action-RPG für PC, Playstation 4 und Switch

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: 39,99 Euro für PC (Steam), Playstation 4 und Switch

In einem Satz: Abwechslungsreicher Action-Brawler mit Rollenspiel- und Anbauelementen in atmosphärisch stimmigen Japan-Szenario.

Inwerden die verwöhnte, zickige Göttin Sakuna und fünf verstoßene Menschen auf eine entlegene Insel verbannt. Beherzt rauft sich die Schicksalsgemeinschaft zusammen und organisiert sich auf dem Eiland neu. Sakuna, Tochter einer Erntegöttin und eines Kriegsgotts, versorgt die Gruppe mit Nahrungsmitteln und kämpft sich auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause durch Dämonen-Scharen.Euer Tagesablauf auf der Insel richtet sich realistisch nach den vier Jahreszeiten und jede unterteilt sich weniger realistisch in drei Tage. Da bei allen Aktivitäten die Tages-Zeit voranschreitet, solltet ihr dessen Ablauf möglichst effektiv strukturieren. Tagsüber kümmert ihr euch um euer Reisfeld und erkundet einzelne Gebiete auf der Insel, wo ihr in Kämpfe gegen die von Dämonen besessene Flora antretet. Ihr könnt euch euren Widersachern auch nachts stellen, dann sind sie aber wesentlich stärker. Das Zeit-Management ist sehr wichtig und es kann passieren, dass ihr die Erkundung eines Gebiets abbrechen müsst, weil die Sonne untergeht. Erfüllt ihr festgelegte Gebiets-Aufgaben erhöht sich der Erkundungs-Level und ihr erlangt Zugang zu weiteren Orten, die ihr, einmal freigespielt, immer wieder betreten könnt.Unterbrochen wird die alltägliche Arbeit von Story-Zwischensequenzen, die interessante, banale und kitschige Geschichten erzählen. Im Mittelpunkt der Erzählungen steht das Unvermeidliche: Die anfangs widerspenstige Göttin wird demütiger und eure besondere Gemeinschaft wächst immer mehr zusammen - und mir ans Herz.Im Zentrum eurer kleinen Siedlung liegt das Reisfeld und der Reisanbau ist ein zentrales Spiel-Element. Je nach Jahreszeit erledigt ihr verschiedene Arbeiten: pflügt das Feld, pflanzt Setzlinge, bewässert den Reis, jätet Unkraut, erntet die Pflanzen, hängt sie zum Trocknen auf, drescht und enthüllt den Reis in der Scheune. Außerdem beeinflusst ihr das Wachstum und die Qualität des Endprodukts mit selbst hergestellten Dünger. Das Düngen ist wichtig, denn anhand der beigemengten Rohstoffe entscheidet sich, welche Statuswerte und auch in welcher Höhe diese am Ende des Jahres gesteigert werden. Der Reis bestimmt somit den Fortschritt eures Charakter-Levels.In eurem Dorf und bei den Anbautätigkeiten seht ihr euch in der Third-Person-Sicht, einige Arbeitsschritte bewerkstelligt ihr in (anspruchslosen) Mini-Spielen. Sowohl der Reisanbau wie auch die Mini-Spiele sind spielerisch lediglich nett, bis auf das Düngen und Bewässern könnt ihr Tätigkeiten deshalb von einem Begleiter erledigen lassen. Wobei dies die Ergebnis-Qualität schmälern soll. Ein möglichst gutes Reis-Produkt herzustellen ist aber wichtig, denn auch dem Essen kommt eine wichtige Rolle zu.In der Spielwelt sammelt ihr viele Rohstoffe, die eure Begleiterin Myrthe zu stärkenden Mahlzeiten weiterverarbeitet. Verspeist ihr diese Gerichte, erhöhen sich für den nächsten Tag einzelne Statuswerte, einige bescheren euch sogar besondere temporäre Effekte, beispielsweise regeneriert sich nach einem Kampf eure Lebensenergie. Je nachdem was ihr für den nächsten Tag plant, stellt ihr euch das passende Abendmahl selbst zusammen, könnt dies aber auch Myrthe überlassen. Da der Reis einen besonders hohen Sättigungsgrad hat, ist er besonders hilfreich. Denn geht ihr wohlgenährt auf Erkundungstour, profitiert ihr länger von Nahrungs-Effekten.Auf der Weltkarte befinden sich verschiedenen Spots, die ihr durchqueren müsst, um voranzukommen. Innerhalb der der Gebiete seht ihr euch in der Seitenansicht, Erkundung und Kämpfe spielen sich wie ein Side-Scroller. Gegen die dämonische Flora setzt ihr auf leichte und schwere Angriffe, mächtige Attacken, zum Beispiel wirbelt ihr durch eure Feinde, und auf Sakunas Schal für Spezial-Moves, unter anderem zieht der Gegner zu euch. Von den Machtattacken und Schal-Moves dürft ihr jeweils vier auswählen. Da diese Angriffe Energie verbrauchen, lassen sie sich nicht unendlich spammen. Aber die Energie regeneriert sich automatisch, was euch dynamische Kämpfe ermöglicht. Im Spielverlauf findet oder schaltet ihr viele weitere Skills frei - die zudem im Level steigen, wenn ihr sie nutzt.Euren Schal setzt ihr auch als Greifhaken ein, um in den Gebieten höher gelegene Areale zu erklimmen. Nur so erreicht ihr manchen Ausgang oder gelangt zu (teils gut verborgenen) Schatztruhen und den wichtigen Ressourcen, die ihr für Crafting und Kochen benötigt.Die grafische Qualität der 3D-Welt bewerte ich insgesamt als gut und stimmig, wozu auch der Comic-Look einiges beiträgt. Richtig gelungen finde ich die Optik in den einzelnen Gebieten. In ihnen wird mit Licht und Schatten gespielt, und vor allem die Hintergründe sind wunderschön. Eine Grafikperle ist Sakuna – Of Rice and Ruin meiner Meinung aber nicht, dafür bleibt vieles zu grob. Untermalt wird das Spiel von einem abwechslungsreichen und passenden Soundtrack. Ein großer Wermutstropfen ist die fehlende deutsche Übersetzung der Texte, wegen der ich einige Male mein English-Dictionary zücken musste.Die Steuerung in den Kämpfen ist eingängig umgesetzt. Die Machtattacken aktiviert ihr (auf der PS4) indem ihr die Kreis- und eine Richtungs-Taste drückt, für die Schal-Moves haltet ihr die R1-Schultertaste gedrückt und wählt eine Richtung. Mit ein bisschen Übung gelingen so leichthändig fulminante Angriffs-Kombos. Lediglich bei der Erkundung der Areale hat die zu kleinliche Greifhaken-Funktion des Schals häufig meine Nerven strapaziert.Für diesen Check habe ich 15 Stunden mit Sakuna verbracht und nach dem drögen Einstieg zunehmend mehr Spaß mit dem Titel gehabt. Die actionreichen Kämpfe, der Reisanbau und die Story-Einsprengsel sowie das Inventar- und Nahrungsmanagement halten sich gut die Waage und sorgen für abwechslungsreiche Stunden. Zudem kommen stetig neue Elemente hinzu, die das Spiel variantenreicher machen. Das Crafting und die Item-Vielfalt sind (bislang) überschaubar, auch das Erzählen einer Story erfolgt eher nebensächlich. Mich stellt das bislang Gebotene aber sehr zufrieden. Ich fremdele noch mit dem - spielerisch natürlich sinnvollen - Kniff, dass sich die Grundlagen des Reisanbaus erst im weiteren Spielverlauf erschließen: Zu Beginn tapse ich wie ein Lehrling über das Reisfeld und erziele eine mickrige Ernte. Mittlerweile, im sechsten Jahr, bin ich aber geübter und meine Reis-Ausbeute steigt. Ich freue mich auf die nächsten Jahre!