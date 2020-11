PM: DIE TANZFLÄCHE IST ERÖFFNET MIT JUST DANCE® 2021 (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 12. November 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Just Dance® 2021, der neueste Teil der erfolgreichsten Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*, ab jetzt für Nintendo Switch™, PlayStation®4, für die Xbox One-Gerätefamilie sowie für Stadia erscheint. Darüber hinaus wirdJust Dance®2021ab dem 24. November ebenfalls für Xbox Series X|S und PlayStation®5 verfügbar sein. Ab morgen sind Spieler zudem eingeladen bei der #JustDanceMoves TikTok-Challenge mit dem Track „Kick It“ von NCT 127 mitzumachen.

Fans in Deutschland, Österreich und Schweiz dürfen sich zudem über eine besondere Zusammenarbeit mit Warner Music und der bekannten Dance Crew Flying Steps freuen. Für den Track „Juice“ der dreifachen Grammy-Gewinnerin Lizzo liefert die erfolgreichste Breakdance-Company eine eigens produzierte Choreografie, die direkt im Spiel integriert ist. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ubisoft und Just Dance einen reichweitenstarken Partner für die Flying Steps und uns gewinnen konnten, der Tanz spielerisch in die heimischen Wohnzimmer bringt”, sagt Bettina Dorn, Senior Director Brand Partnership & Licensing, Warner Music Central Europe.

Ein Vorschau-Video zu dieser Choreografie ist hier zu finden:

In Just Dance 2021 haben Spieler Zugriff auf 40 brandneue Songs sowie weitere 600 Hits durch die kostenlose, einmonatige Testversion von Just Dance® Unlimited**, dem Dance-on-Demand-Streaming-Service, die in jeder Version enthalten ist***. Just Dance 2021 bietet noch mehr Möglichkeiten zum Tanzen und verfügt über einen neuen Quickplay-Modus sowie einen verbesserten World Dance Floor. Die Spieler dürfen sich auf die Rückkehr der klassischen Just Dance-Spielmodi freuen, einschließlich des Kids-, Sweat- und des Koop-Modus.

Der TV-Spot zu Just Dance 2021 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Ein weiterer TV-Spot zu Just Dance 2021 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die Songliste von Just Dance 2021 umfasst:

Die Just Dance Controller App ist für alle Plattformen verfügbar und macht mittels seiner Handy-Scoring-Technologie das Spiel für Besitzer der aktuellen Generation zugänglicher. Die App ermöglicht bis zu sechs Spielern, ohne zusätzliches Zubehör zu tanzen. Diese App ist kostenlos für iOS und Android™ erhältlich.

Die PlayStation®4-Version von Just Dance 2021 ist auf PlayStation®5**** abwärtskompatibel. Spieler, die Just Dance 2021 für Xbox One erwerben, können das Spiel ohne zusätzliche Kosten als Xbox Series X|S-Version herunterladen.

Zusätzlich können Spieler Stadia Family Sharing nutzen, das neueste Feature von Stadia, welches einer Familie erlaubt, digitalen Inhalt genauso wie ein physisches Spiel zu teilen: Meldet sich ein Familienmitglied ab, kann sich ein anderes anmelden und so seine eigenen Spielstände verwenden und Erfolge auf seinem persönlichen Konto erzielen.

Die neuesten Informationen zu Just Dance 2021, der Just Dance Controller App oder Just Dance Unlimited gibt es unterjustdancegame.com

Folge auf Twitter@justdancegamemit dem Hashtag #JustDance2021 oder auf Instagram@justdance_desowie Tik Tok@justdance_de

Alle Spiele im Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/

*Source: NPD, GfK & GSD – August 2017

**Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher Abonnement-Dienst, erhältlich für Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020 und Just Dance 2021

***ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN. Erfordert Internetzugang und eine Konto-Registrierung. Nach der Probezeit ist für den fortlaufenden Zugang zu Just Dance Unlimited eine Gebühr erforderlich

****PS4™ disc-based games require disc drive and cannot be played on PS5™ Digital Edition.

