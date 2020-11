PM: KURZFILM ASSASSIN’S CREED® VALHALLA – THE HUNT VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 12. November 2020 – Ubisoft® veröffentlichte heute in Kooperation mit T7 Production und 2nd Wave Assassin's Creed Valhalla - The Hunt, einen aufwendig produzierten Kurzfilm, der unter Regie von Vi-Dan Tran entstanden ist. Eivor, gespielt von Maul Cosplay, befreit in diesem Live-Action-Trailer ein befreundetes Wikingerdorf aus den Fängen der Engländer.

Das Video ist jetzt unter folgendem Link verfügbar:

Assassin’s Creed Valhalla ist seit dem 10. November für Xbox Series X|S, Xbox One-Konsolen, PlayStation®4, auf Windows PC, im Epic Game Store und Ubisoft Store, sowie Stadia, Amazon Luna und dem Abo-Service** von Ubisoft, Ubisoft+ verfügbar.

Alle Fotos von The Companion Photography.

Assassin’s Creed Valhalla erzählt die epische Geschichte von Eivor, einem gefürchteten Wikingerkrieger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features wie Plündern und Brandschatzen, lassen Spieler ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Assassin's Creed Valhalla unterstützt plattformübergreifenden Fortschritt über alle Plattformen und Dienste hinweg mit Ubisoft Connect, dem idealen Weg, um mit Freunden in Kontakt zu treten oder an Veranstaltungen und Aktivitäten im Spiel teilzunehmen. Neben neuen und aufregenden zeitbegrenzten und Community Herausforderungen, bietet der Dienst ein spieleübergreifendes Loyalitätssystem, mit dem Spieler eine unbegrenzte Anzahl von Units verdienen können, die sie für einzigartige Belohnungen wie Waffen, Outfits und Verbrauchsgegenstände ausgeben können.

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.