PM: Sackboy: A Big Adventure – Speedrun-Leitfaden: Die Strickritter-Prüfungen (Sony Playstation Blog)

Heute ist der Erscheinungstermin! Und es ist unheimlich aufregend, zu sehen, wie Sackboy: A Big Adventure veröffentlicht wird und Spieler endlich das bislang größte Abenteuer des kleinen, flauschigen Kerlchens erleben können.

In diesem Spiel gibt es so viel Spaß, es ist proppenvoll davon! Neben den Hauptstory-Levels, in denen ihr euch dem heimtückischen Vex stellen müsst, haben wir auch eine Menge Zusatzinhalte und Herausforderungen für euch, die eure Plattform-Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellen werden.

Bevor wir euch ein paar Tipps und Tricks verraten, um euch mit Sackboy und seinen Freunden auf den Weg zu bringen, wollten wir daran erinnern, dass die vollständige Online-Multiplayer-Funktionalität für Sackboy: A Big Adventure ein paar Wochen nach der Veröffentlichung mit einem Patch erscheinen wird. Dieser wird auch die generationsübergreifende Unterstützung enthalten, sodass keiner eurer Freunde auf den Spaß verzichten muss, ob sie nun auf PS4 oder PS5 spielen! Bis dahin könnt ihr ab heute Sackboy innerhalb eures Haushalts mit dem Couch-Koop-Modus in einer Offline-Party spielen. Gruppen aus 2 bis 4 Spielern können das gesamte Spiel zusammen meistern, inklusive exklusiver Koop-Levels, die ihr nicht verpassen solltet.

Diejenigen unter euch, die das Angebot nutzen möchten, ein kostenloses Upgrade von einer PS4- auf eine PS5-Version durchzuführen, werden auch ihren Spielstand übertragen können!

Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um ein paar Tipps und Tricks mit euch zu teilen, die euch dabei helfen sollen, ein paar der schwierigsten Herausforderungen zu meistern, die euch auf eurer Reise in der kunstvollen Welt begegnen werden: die Strickritter-Prüfungen.

In Sackboy: A Big Adventure begibt sich euer kleiner, gestrickter Lieblingsheld auf eine epische Reise, um den bösartigen Plan des heimtückischen Vex‘ zu vereiteln, die kunstvolle Welt in seinen eigenen albtraumhaften Vergnügungspark zu verwandeln.

Sackboy erhält bei seinem Abenteuer die Unterstützung von Scarlet, der letzten überlebenden Strickritterin. Die Mitglieder des uralten Ordens der Strickritter sind die eingeschworenen Beschützer der kunstvollen Welt. In ihrer Rolle als Sackboys Mentorin stellt Scarlet ihm eine Reihe von Prüfungen, um seinen Mut und seine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Auf diesem Weg soll er sich würdig erweisen, ein Strickritter zu werden.

Die Strickritter-Prüfungen sind einige der herausforderndsten Levels im Spiel. Diese superschnellen Speedruns im Arcade-Stil gewähren euch ein einziges Leben, um einen mit Gefahren übersäten Hindernisparcours in so wenig Zeit wie möglich zu absolvieren.

Es gibt anfänglich 15 Prüfungen zum Entdecken und Meistern, und wenn ihr mindestens eine Bronze-Trophäe in jeder von ihnen erhaltet, dann schaltet ihr die ultimative Herausforderung des Spiels frei: Hammerhart! In dieser letzten Prüfung besitzt ihr ein Leben, mit dem ihr einen zehnminütigen, nervenaufreibenden Hindernisparcours überstehen müsst.

Auf alle Spieler, die geschickt genug sind, Hammerhart zu meistern, wartet eine ultraseltene Kostümbelohnung.

Kommen wir jetzt also ohne weitere Umschweife zu meinen Top-Tipps zum Bewältigen der Prüfungen, zum Meistern von Hammerhart und zum Beweisen eures Geschicks als Strickritter.

Flattern ist eine neue Aktion in Sackboys Repertoire, bei der er für kurze Zeit auf die Schwerkraft pfeift und so seine Zeit in der Luft verlängert. Ihr könnt flattern, indem ihr die Springen-Taste gedrückt haltet, während ihr euch in der Luft befindet. Flattern eignet sich hervorragend, um eure Sprungdistanz zu vergrößern und Gefahren auszuweichen, die sich bewegen.

Der kleine Mann hat gelernt, zu rollen! Und ihr könnt so viel rollen, wie ihr wollt, indem ihr immer wieder auf … tja … auf die Rollen-Taste drückt. Was jeder aufstrebende Speedrunner-Roller wissen sollte, ist, dass Sackboy schneller rollt, als rennt. Deswegen solltet ihr diese Aktion eingehend nutzen, wenn ihr nach den Bestzeiten strebt. (Ihr könnt auch in einen Sprung rollen, um eure Sprungdistanz ein wenig zu vergrößern. Aber pssst, das ist ein Geheimnis.)

Eine weitere neue Fähigkeit in Sackboys erweitertem Aktionsarsenal ist das Ausweichen. Durch Ausweichen kann Sackboy schnell bevorstehende Angriffe und Gefahren umgehen. Drückt den linken Stick weg von der Gefahr und tippt auf die Rollen-Taste, um auszuweichen.

In den Prüfungen gibt es Zeitbonus-Pickups, die, wenn sie eingesammelt werden, ein paar wertvolle Sekunden auf eurer Uhr gutschreiben. Aber seid gewarnt, ein paar dieser Pickups befinden sich außerhalb der günstigsten Route, und wenn ihr die Bestzeit erreichen wollt, ist ein Umweg nicht immer … ähm … eure Zeit wert.

Das ist möglicherweise der wichtigste Tipp von allen. Sackboy kann flattern, sich in die Tiefe stürzen, schlagen und sich drehen, während er in der Luft ist, um seine Sprünge zu verlängern. Und ihr könnt einige dieser Aktionen – oder sogar alle – miteinander verketten, um größere Distanzen zu überwinden.

Jeder Parcours besitzt Abkürzungen, die euren Weg zur Ziellinie beschleunigen können. Sucht überall nach Orten, an denen ihr vielleicht einen Abschnitt überspringen könnt. Seht ihr eine Chance auf einen Sprung, den ihr gerade so schaffen könntet? Dann ergreift sie! Rollt, um Tempo aufzubauen, wagt riskante Sprünge, flattert und fügt eurer Kombination noch weitere Aktionen hinzu, um große Distanzen zu überwinden und den optimalen Weg zum Ziel zu finden.

Der Timer beginnt erst zu ticken, wenn ihr loslauft. Also wählt euren Startzeitpunkt weise.

So, das war‘s auch schon. Meine sieben Tipps, um die Strickritter-Prüfungen in Angriff zu nehmen. Denkt daran, jeden Parcours anzugehen, euren Schwung zu bewahren, und falls ihr einen Fehler macht, nicht aufzugeben, denn Übung macht den Meister.

Und zum Schluss, falls ihr es bis zur Hammerhart-Herausforderung schafft … Viel Erfolg!

*Kommt bis Ende 2020 / Anfang 2021 per Patch (Internetverbindung erforderlich).