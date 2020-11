Elden Ring ist laut Phil Spencer das ambitionierteste Miyazaki-Spiel

PC XOne PS4

In einem Interview mit den Kollegen von Gamespot hat Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft, etwas über Elden Ring geplaudert. Großartige Erkenntnisse zum neuen From-Software-Spiel hat er freilich nicht preisgegeben, er konnte aber bereits Hand anlegen und hat ein paar Infos auf Basis seiner Erfahrungen, die Fans den Mund wässrig machen dürften. Folgendes hatte er zum neuen Werk von Hidetaka Miyazaki, dem kreativen Kopf hinter Dark Souls und Bloodborne, zu sagen:

Für jemanden, der im letzten Jahrzehnt alle Titel von Miyazaki gespielt hat, ist das sicherlich sein bisher ambitioniertestes Spiel. Ich meine, ich liebe seine Spiele, aber wenn ich sehe, wie er dieses Mal Spielmechaniken angeht, wie er und sein Team sie angehen, was sie mit dem Setting machen und wie sie bei der Story mit einem anderen kreativen Kopf zusammenarbeiten. Ich liebe es.

Der andere kreative Kopf, den er erwähnt, ist natürlich George R. R. Martin, der durch die Buchreihe The Song of Ice and Fire (in Deutschland bekannt als Das Lied von Eis und Feuer) weltberühmt wurde. Besonders die HBO-Serienadaption Game of Thrones wurde zum internationalen Hit.

Laut Spencer erweitert Miyazaki mit Elden Ring seinen Horizont. Zwar verlasse der Souls-Vater während Spencers Spielsessions den Raum, das habe aber ganz simple Gründe.

Ich glaube, er tut das, weil ich ein schlechter Spieler bin. Wenn er wieder in den Raum kommt, unterhalten wir uns darüber, was ich über das Spiel denke.

Elden Ring soll im Vergleich zu Dark Souls oder auch Bloodborne offenere Gebiete haben. In Miyazakis bisherigen Spielen konntet ihr euch zwar immer weitestgehend frei bewegen, durch ein verzweigtes Netz von Wegen, Türen und Toren wurde euch aber doch immer aufgezeigt, in welche Richtung ihr schreiten sollt. Wirklich wichtige Infos, also beispielsweise handfeste Details zum Kampfsystem von Elden Ring, hat Spencer im Interview mit Gamespot nicht preisgegeben. From Software hält sich seit der Ankündigung auf der E3 2019 also betont zurück.