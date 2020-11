PM: 5 Gründe für Ring Fit Adventure (Nintendo News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

11.11.2020

So kommt ihr fit durch die kalte Jahreszeit!

Egal wie das Wetter auch spielt, deinem Training steht es nicht mehr im Wege.

Ring Fit Adventure macht dein Wohnzimmer zur Sportarena!

So kannst du dein Training bei Wind und Wetter durchführen – und das wann immer du möchtest.

Mit Ring Fit Adventure trainierst du in wunderbar animierten Welten und erlebst ein spannendes Abenteuer voller Fitness-Übungen.

Im Abenteuermodus besiegst du Gegner mit Angriffen, die auf über 60 echten Fitness-Übungen basieren und reist dabei durch mehr als 100 Level in über 20 Welten.

So kommst du spielerisch in Form!

So individuell wie dein Körper ist auch die jeweilige Belastung beim Training.

Jeder Körper reagiert anders und benötigt andere Impulse um in Form zu kommen.

Mit Ring Fit Adventure bestimmst du vor dem Training dein persönliches Intensitäts-Level und trainierst genau nach deinen Individuellen Belastungsmöglichkeiten.

Persönlicher Fortschritt ist der beste Weg ständig motiviert zu sein und sich immer wieder zu neuen Bestleistungen anzutreiben.

Mit den unterschiedlichsten Einzelübungen kannst du jederzeit neue Rekorde jagen und dich auch mit Freunden und Familie gemeinsam messen.

Mit Minispielen große Stimmung erzeugen und sich entweder selbst eine kurze Fitness-Session genehmigen oder gemeinsam mit Freunden einen kleinen Wettkampf starten.

In 12 spannenden Minispielen kannst du in Ring Fit Adventure Sport und Spiel wunderbar miteinander kombinieren. Ob Kisten zerstören mit Luftstößen oder Töpfern mit Kniebeugen, die Abwechslung ist riesengroß – so kommt sicherlich keine Langeweile auf.