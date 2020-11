PC XOne Xbox X PS4 PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Assassin's Creed Valhalla führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Assassin's Creed Valhalla

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 85

v. 100 Auf der Habenseite stehen die malerische Kulisse und die wilde Landschaft Englands[...]. Auch finde ich den Mix aus Kämpfen, Schleichen, Erkunden, Siedlungsbau, Plaudern und Plündern sehr angenehm [...]. Auch das Kampfsystem finde ich besser und variabler als noch in meiner Vorschau vor ein paar Monaten. Die albernen Mini-Missionen sind inhaltlich Geschmackssache. Computer Bild Spiele 1,6

(Schulnote) Es gibt unfassbar viel zu entdecken, sofern man das denn möchte. [...] Auch die Atmosphäre ist in manchen Momenten wie einem gemeinsamen Festmahl oder beim Sturm auf ein Kloster extrem stark. Die vielen Bugs und Wegfindungsprobleme nerven furchtbar, und manche Annehmlichkeiten wie der Adler zur Gegnersichtung oder das Herstellen von Pfeilen sind grundlos gestrichen worden. GameStar /

GamePro 72 / 65

v. 100 Wo Origins und vor allem Odyssey noch eine klare Mission in Richtung Rollenspiel verfolgten (und damit auch aneckten), wirkt Valhalla wie ein halbherziger Rückschritt. Ja, es gibt jetzt wieder echte Action, tödliches Schleichen, keine RPG-Zahlenobsession. [...] Doch statt voll auf diese Highlights zu setzen, vergräbt Ubisoft seine Stärken unter langweiligem Open-World-Allerlei. GIGA 8.1

v. 10 Assassin's Creed Valhalla könnte fast als Spiegelbild von Odyssey betrachtet werden. [...] Während ihr euch in Odyssey etwa stundenlang auf eigene Faust durch die Open World schlagen könnt, verfolgt Valhalla einen stringenteren, storyorientieren Ansatz. „Open World“-Aktivitäten und Sammelaufgaben gibt es immer noch, diese Können in Sachen Umsetzung und Motivation jedoch nie mit der Qualität der Kampagne mithalten. PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Missionsarten wiederholen sich, aber nicht einmal ansatzweise in dem Ausmaß, wie man es von anderen Genrevertretern kennt [...]. Wirklich überrascht war ich zudem, dass mir die Geschichte nicht egal war, erzählerisch ist Assassin’s Creed normalerweise ja nicht gerade eine Wucht. Der zentrale Konflikt wird langsam und klug aufgebaut, getragen von interessanten zentralen Figuren. Spieletipps 85

v. 100 Assassin's Creed Valhalla sieht toll aus, es spielt sich echt gut und macht auch meistens richtig Spaß, doch das, was ich mir erhofft hatte, ist es leider nicht ganz geworden. Am Ende mangelt es den Entscheidern an Mut, auch unpopuläre und weniger massentaugliche Entscheidungen zu treffen, welche aber dem Spiel und dessen Figuren mehr Profil verleihen würden GamersGlobal 9.0

v. 10 Valhalla ist einfach auf Spaß getrimmt und auf Abwechslung und auf „Sachen hochsteigern“, ob es Skills sind oder Waffen oder freigeschaltete Gebäude. Das sind typische Inkrementierungsmechanismen, die hier aber echt gut ineinandergreifen. Es gibt unheimlich viel zu tun, dazu das motivierende „In England Fuß fassen“ und die wieder gut inszenierte Story mit einigen kernigen Charakteren, die man durchaus mögen kann.

Durchschnittswertung 8.4 r

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.