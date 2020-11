PM: Der Beginn einer neuen Generation: Die PS5 geht an den Start (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Was für ein Jahr! Ich möchte euch allen von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr uns angespornt und uns die Treue gehalten habt. Ich weiß, dass ich für alle bei Sony Interactive Entertainment spreche, wenn ich sage, dass ihr im Mittelpunkt all unseres Handelns steht.

Wir sind nie von unserer Vision abgerückt, eine Konsole der nächsten Generation zu liefern, die sowohl Gamer als auch Entwickler begeistert. Wir wussten auch, dass es für Gamer und die Presse fast unmöglich sein würde, die Funktionen der nächsten Generation wie das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers oder unser immersives 3D-Audio in einer Welt zu erleben, in der Abstandsregeln gelten.

Doch ab heute schalten Gamer in einigen Regionen ihre PlayStation 5-Konsolen zum ersten Mal ein und bekommen einen Vorgeschmack auf diese innovativen Funktionen. Das ist ein ermutigender und bewegender Moment für uns alle hier bei Sony Interactive Entertainment.

Die Markteinführung in Nordamerika, Japan, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea ist nur der erste Schritt in unserem globalen Rollout. Ab 19. November wird die PS5 auch im Rest der Welt erhältlich sein und ich kann es kaum abwarten, bis es so weit ist.

Die Entwicklung der PS5 ist ein echter Quantensprung. Die Spiele der kommenden Jahre werden die Gaming-Welt für immer verändern. Allein die ultraschnelle SSD wird die Entwicklung von Spielen und das Spielen selbst revolutionieren, ganz zu schweigen von der besseren Wiedergabetreue und Leistung, die viele PS5-Spiele bieten. Und dann ist da natürlich noch der DualSense Wireless-Controller.

Wir leben in spannenden Zeiten und wir sind sehr dankbar, dass ihr an unserer Seite seid. Vielen Dank für euer Vertrauen und eure Geduld in diesem Jahr. Wir haben die PS5 für euch entwickelt und ihr steht im Zentrum unserer Planung, seit Ken Kutaragi die allererste PlayStation vorstellte.

Heute möchte ich mich einfach nur bedanken. Also nochmals vielen Dank und auf den Beginn einer neuen Gaming-Ära!