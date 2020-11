PM: Destiny 2: Beyond Light: Jetzt im Xbox Game Pass und auf Xbox Series X|S (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Destiny 2: Jenseits des Lichts ist endlich da und ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar. In der Erweiterung erkundest Du ein neues Gebiet und erhältst frische exotische Waffen, mächtige Rüstungen und Stasis: die neue Elementarmacht neben Arc, Solar und Void. Tauche in eine neue, packende Geschichte ein und entdecke, wie sich die Welt von Destiny 2 weiterentwickelt hat. Bevor Du aber Deine Gegner mit der neuen Macht einfrierst, erfahre hier alles, was Du zur neuen Erweiterung wissen musst.

Während der Saison der Ankunft sahen sich die Hüter mit dem Aufkommen einer mysteriösen Macht konfrontiert, die die gesamte Menschheit bedroht. Die Ziele dieser unbekannten Macht lagen genauso im Dunkeln wie mögliche Schwächen. Die Ankunft dieser neuen Gegner war ein Zeichen für die Rückkehr einer uralten Macht des Universums, die sich jetzt in den Pyramidenschiffen manifestierte.

Im Auftrag der Vanguard entschlüsselten die Hüter die mysteriösen Botschaften, die von den Pyramiden übertragen wurden, bauten ein neues Arsenal auf und trotzten sogar einem neuen Dungeon in den Tiefen der neunten Dimension. Mit nur wenigen Anhaltspunkten, griffen sie nach allem, was ihnen den nötigen Vorsprung verschaffen konnte.

Die Hüter verteidigten und sicherten ihre Posten tapfer, doch es war nicht genug. Am Ende verschwanden ganze Planeten aus dem Sonnensystem. Und die Reisenden – immer noch über der letzten Stadt schwebend – haben sich aktiviert und neu zusammengesetzt.

Nun,im Anbeginn dieses kataklysmischen Ereignisses, haben sich die verstreuten Häuser der Gefallenen zusammengeschlossen und ihr neues Imperium auf dem vereisten Mond Europa aufgebaut. Gemeinsam wurde entschieden, dass das Pyramidenschiff auf der Oberfläche des Mondes, die beste Chance zur Bekämpfung der mysteriösen Bedrohung bereithält. Und so brechen die Hüter zu Europa auf und stellen sich den Herausforderungen einer eiskalten Welt – beschützt von den Mächten des Lichts, doch auch eine neue dunkle Macht birgt Versuchungen.

Diese Macht war lediglich ein Flüstern in der Saison der Ankunft. Jetzt in Jenseits des Lichts verstehst Du allmählich, dass dieses Flüstern eine Vorankündigung der neuen Elementarmacht Stasis war. Wie wirst Du auf diese neue Macht reagieren? Wähle weise, denn Deine Entscheidungen wird Konsequenzen haben, die die Zukunft maßgeblich beeinflussen werden. Eine Obsession kann fatale Folgen haben – Eramis, der tödliche Kell der Dunkelheit, ist dafür das perfekte Beispiel.

Eramis trachtet danach, den Ruhm ihres Volkes wiederherzustellen. Sie hegt Rachegedanken gegen die Reisenden, die sie und ihr Volk einst im Stich ließen. Jetzt, durchdrungen von der Macht der Stasis, hat sie das ultimative Werkzeug gefunden, um ihre Ziele zu erreichen. Stelle Dich gemeinsam mit anderen Hütern Eramis und haltet sie auf, bevor sie die neue Macht auch ihren Armeen zu Verfügung stellt.

Die Einführung von Stasis in Jenseits des Lichts hat Auswirkungen auf so gut wie alle Aspekte des Spiels. Stasis ist die Domäne der Kontrolle. Bei dieser elementaren Macht geht es weniger um direkte Angriffe als um eine bewusste Kontrolle über Gegner und das Kampffeld.

Sobald Du auf Europa eintriffst, erkundest Du eine Braytech-Anlage aus dem Goldenen Zeitalter – ein neuer Strike und ein neuer Raid, in denen Du wertvolle Informationen sammelst. All diese Herausforderungen liegen in einem schneebedeckten Ödland voller wilder Stürme, die den gefrorenen Mond noch gefährlicher machen.

Die letzten Überreste der einst mystischen Hochkultur des Mondes liegen halb im Eis begraben. Doch die Ruinen ihrer Anlagen sind unter diesem Eis weitgehend intakt und in der Zeit eingefroren. Dringe tief in die verlassenen Anlagen vor, kämpfe für die Technologie des Goldenen Zeitalters und enthülle die dunklen Ereignisse, die sich hier einst zutrugen.

In der Asterion Abyss Europas liegt eine Braytech-Anlage mit einem einzigartigen Vex-Portal. Eramis, der tödliche Kell der Dunkelheit, ist bis hier vorgedrungen, um das antike Portal für ihre Pläne zu nutzen.

Der neue Raid Tiefsteinkrypta öffnet seine Pforten am 21. November. Tief unter der eisernen Mondoberfläche Europas liegt eine Anlage, die im Goldenen Zeitalter von Clovis Bray für besonders heikle Experimente entwickelt wurde.

Stasis ist jedoch nicht die einzige neue Fähigkeit, mit der Du Dich den unzähligen Gefahren des Mondes stellst. Denn Europa ist gleichzeitig eine wahre Fundgrube für Technologie aus dem Goldenen Zeitalter. Exotische Waffen wie die das neue Impulsgewähr „Keine Zeit für Erklärungen“ liegen im Eis und warten darauf, dass Du sie findest und einsetzt.

Volltreffer und Treffer gegen von Stasis betroffene Feinde stellen die Munition Deines Magazins wieder her. Stapel diesen Effekt, um ein Portal zu beschwören, das Kugeln aus einer alternativen Zeitlinie der Waffe abfeuert.

Die Zukunft in Destiny 2 beginnt heute mit Jenseits des Lichts und wird sich in den folgenden Jahren mit den Erweiterungen The Witch Queen und Lightfall stetig weiterentwickeln. Und auch wenn das Ende des Weges noch in den Sternen verborgen liegt, werden sich die Hüter mit neuen Kräften und Waffen den bisher ungekannten Gefahren stellen, neue Verbündete finden und schon längst vergessene Ruinen erforschen. Die Zukunft eines jeden Hüters, eines jeden Clans und eines jeden Teams ist ungewiss und muss erst noch geschrieben werden. Dies ist ein erster Schritt, der ein neues Kapitel dieser epischen Geschichte aufschlägt und ein neues Zeitalter ankündigt.

