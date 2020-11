PM: Entfesselt die Power des DualSense Wireless-Controllers mit Astro’s Playroom (Sony Playstation Blog)

PS5

dass es euch allen gut geht, und freuen uns auf die bevorstehende Markteinführung der PlayStation 5. Heute möchten wir euch mehr über Astro’s Playroom erzählen – das Spiel, das auf jeder PS5 vorinstalliert ist.

Kurz zusammengefasst: Das Spiel ist ein Action-Jump ’n Run mit dem intergalaktischen Helden Astro, der euch auf ein Abenteuer in der PlayStation 5-Konsole mitnimmt. Es wurde ganz neu entwickelt, um die Vorzüge des DualSense Wireless-Controllers zu demonstrieren: haptisches Feedback, adaptive Trigger, Bewegungssensor, Lautsprecher, Mikrofon und Touchpad.

All diese coolen Funktionen geben euch die Möglichkeit, die Welt und jede einzelne Interaktion zu spüren, wie es bisher nicht möglich war. Durch Kombination dessen, was auf dem Bildschirm zu sehen und was über den DualSense Wireless-Controller zu spüren und zu hören ist, können Entwickler jetzt eine Vielzahl neuer Ausdrucksformen schaffen, mit denen ihr die Welt wirklich erleben könnt.

Im Team ASOBI haben wir ein paar Jahre mit dem DualSense Wireless-Controller experimentiert und einige der besten Beispiele in Astro’s Playroom integriert, damit ihr einen Vorgeschmack darauf bekommt, wie sich die nächste Generation anfühlt.

In den vier Welten und 16 Bereichen, die das Hauptabenteuer von Astro’s Playroom bilden, findet Astro Power-up-Anzüge, die euch jeweils unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. Der Affenanzug erlaubt es euch beispielsweise, steile Wände zu erklimmen. Mit dem Bewegungssensor und adaptiven Triggern könnt ihr die Anspannung spüren, während ihr euch auf dem Weg nach oben an jeden Stein klammert. Wenn ihr schwächer zugreift, benötigt ihr weniger Kraft beim Ziehen der adaptiven Trigger. So sorgt ihr dafür, dass unter eurem Griff nichts kaputt geht!

Ein weiteres Beispiel: Im SSD Speedway-Bereich steuert Astro ein Mini-Raketenschiff, dessen linke und rechte Schubdüsen mit den adaptiven Triggern gesteuert werden. Ihr könnt spüren, wie die Kraft jedes Düsenstrahls steigt, je mehr Druck ihr auf den jeweiligen Trigger ausübt. Es ist wirklich ein ganz neues Gefühl!

Zu den vielen weiteren Power-ups gehören ein Ballanzug, in dem ihr herumrollen könnt (mit dem haptischen Feedback könnt ihr die verschiedenen Oberflächen fühlen), und ein Sprunganzug, mit dem ihr von Plattform zu Plattform springt. Den adaptiven Trigger verwendet ihr, um die eingebaute Feder zu lockern oder zu straffen. Es gibt sogar ein paar Waffen in Astro, die euch auf eurer Mission helfen. Einige davon sind im obigen Trailer zu sehen.

Schließlich freuen wir uns, über einen weiteren Aspekt sprechen zu können, der uns besonders am Herzen liegt. Astro’s Playroom demonstriert nicht nur die Möglichkeiten des DualSense Wireless-Controllers, sondern zelebriert außerdem die 25-jährige Geschichte der PlayStation. Das Spiel würdigt die Geschichte des PlayStation-Universums mit zahlreichen Referenzen.

Während ihr die Levels von Astro’s Playroom erkundet, sammelt ihr die verschiedensten Konsolen, Controller und Zubehörteile, die ihr aufbewahren und mit denen ihr interagieren könnt! Dazu gibt es PlayStation Labo, einen museumsähnlichen Bereich innerhalb der Welt des Spiels. Diese Artefakte sehen in 4K prächtig aus und sind voller kleiner Details wie Anschlüsse oder Etiketten. Ihr könnt sogar die Original-Seriennummern erkennen! Es hat Spaß gemacht, sie zu gestalten und so nostalgische Erinnerungen zu wecken. Außerdem gibt es 96 Puzzleteile zum Sammeln, die sich zu einem Fresko zusammenfügen, das die Chronik der PlayStation von 1994 bis heute zeigt. Wir haben zudem jede Menge Easter Eggs eingestreut. Viel Spaß beim Suchen!

Doch was wäre ein Tribut an PlayStation ohne die vielen Spiele und Helden unserer Lieblingsreihen? Genau das dachten sich auch die Bots und haben sich entsprechend verkleidet! Im Spiel sind mehr als 60 Cameo-Auftritte versteckt, die auf Titel aus allen vier PlayStation-Generationen anspielen. Wenn ihr einen Bot mit einer Kamera und einer blauen PlayStation-Kappe seht, solltet ihr euch in der Nähe umschauen: Sicher findet ihr eine berühmte Szene, die gerade nachgestellt wird!

Es gibt noch viele weitere Geheimnisse im Zusammenhang mit dem PlayStation-Universum, doch die entdeckt ihr am besten selbst. Okay, ein letzter Hinweis: Eine besondere Belohnung erwartet diejenigen unter euch, die alle vier Spielwelten abschließen …

Aber das ist noch nicht alles. Sobald ihr alle Artefakte und Puzzleteile in der Hauptkampagne gesammelt habt, könnt ihr acht ganz neue Speedrun-Routen freischalten, die auf den vier Spielwelten basieren. Und da es dafür Online-Bestenlisten gibt, könnt ihr online gehen und die ganze Welt herausfordern. Wie wär’s?

Abschließen möchten wir mit der tollen Nachricht, dass das Spiel einen kompletten Trophäensatz einschließlich einer Platin-Trophäe beinhaltet. Und wir hoffen, dass einige der Trophäen euch zum Lachen bringen werden!

Damit sind wir am Ende angelangt. Das war ein kurzer Überblick darüber, was Astro’s Playroom auf der PlayStation 5 für euch bereithält. Uns im Team ASOBI hat die Entwicklung des Spiels eine Menge Spaß gemacht. Das Spiel ist auf jedem PS5-System vorinstalliert. Es ist also unser Geschenk an euch – die fantastische PlayStation-Community. Ohne euch wären wir nicht hier und wir möchten euch herzlich danken. Bald gibt es weitere Neuigkeiten von Astro. Bis dahin viel Spaß mit eurer PS5 und vor allem: Passt auf euch auf und bleibt gesund!

Bis bald, Freunde!