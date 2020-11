PM: Neue Charaktere & Events erwarten euch in Genshin Impact (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um unseren aufrichtigen Dank für die unglaubliche Unterstützung auszudrücken, die wir von der Genshin Impact-Community erhalten haben. Wir sind absolut begeistert von der Aufregung und Begeisterung zum Spiel. Unser Team war viel damit beschäftigt, Community-Feedback zu sammeln, Anpassungen vorzunehmen und eine große erste Welle neuer Inhalte für das Spiel vorzubereiten. Heute wollen wir euch einen offiziellen Überblick über das Genshin Impact Version 1.1-Update geben, das heute zum Download zur Verfügung steht!

In Version 1.1 lern ihr vier neue Charaktere ken en, die jeweils eine einzigartige Persönlichkeit und neue Fähigkeiten aufweisen. Werfen wir doch direkt einen Blick darauf, wer im neuesten Update zu uns kommt.

Die erste auf unserer Liste ist die unglaublich beliebte Bardame der Cat’s Tail Taverne, Diona! Lasst euch nicht von ihrem verspielten Charakter und ihren flauschigen Ohren täuschen! Ihre mit Kryo angereicherten Cocktails lassen ihre Feinde ernsthaft einfrieren. Diona kann Feinde aus der Ferne angreifen, indem sie ihren Attacken auflädt und von Kryo durchdrungene Pfeile schießt. Sie nutzt außerdem ein Schild, um sich vor Angriffen der Gegner zu schützen. Schließlich kann sie mit ihrem Elementarstoß alles wegfegen, indem sie in einem Gebiet Kryo-Schaden zufügt, während sie gleichzeitig die HP für Charaktere in der Umgebung regeneriert. Wir sind uns sicher, dass sie eine perfekte Ergänzung für jede Party sein wird.

Bühne frei für Xinyan! Ein Mädchen, das sich den lodernden Riffs widmet, die sowohl die Welten des Publikums als auch die ihrer Feinde rocken. Die schweren Schläge ihres Claymores und ihre Pyro-Fähigkeiten lassen die Gegner in ihrem Gefolge schwelen. Xinyans Elementarkraft ermöglicht es ihr, ihr brennendes Instrument gegen Feinde in der Nähe zu schwingen. Sie verursachts so Pyro-Schadenund erschafft aus der Leidenschaft ihres Publikums einen Schild. Sie kann dann eine Zugabe hinzufügen, indem sie ihren Elementarstoß auslöst, in der Nähe befindliche Feinde abschießt und sogar Explosionen mit Pyro-Schaden verursacht. Ihre Show lässt das Publikum garantiert in Flammen aufgehen!

Macht euch bereit für die Nummer elf von The Harbingers selbst, Childe! Dieser Charakter zieht sich niemals von einem Kampf zurück. Mit seinem einzigartigen Arsenal an Hydro-Fähigkeiten lehrt ihr den Gegnern das Fürchten. Sein Kampfstil ist flexibel und flüssig wie Wasser, da er Waffen aus reinem Wasser beschwört.Damit attackiert er aus der Ferne oder ganz nah mit seinen wässrigen Klingen.

Um hartnäckigere Feinde loszuwerden, kann Childe seinen Elementarstoß auslösen und entweder mit einem magischen Pfeil oder mit Schwertern massiven Hydro-Schaden verursachen. Dies ist definitiv ein Kamerad, den ihr gern auf eurer Seite habt.

Zu guter Letzt haben wir den Berater des Wangsheng Funeral Parlours, Zhongli! Ruhig wie ein Stein, scheint dieser Charakter voller Weisheit und Geheimnisse zu stecken. Seine Magie über Erde und Felsen ermöglicht es ihm, Steinwaffen zu schwingen, während er massive Geokonstrukte beschwört, die in die Erde eintauchen und Geo-Schaden verursachen.

Zhongli zeigt sein wahres Potenzial jedoch erst mit seinem Elemental Burst, der einen fallenden Stern auf die Erde bringt, Gegnern massiven Geo-Schaden zufügt und sie versteinert. Angesichts von Zhonglis meisterhafter Beherrschung des Geo-Elements werden die Gegner erstarren!

Schaut euch die Charaktere im Spiel über das neue Charakterarchiv an, um noch mehr Details zu den Fähigkeiten und den damit verbundenen Effekten zu bekommen.

Während sich die Handlung im Hafen von Liyue weiter auflöst und die Geschichte ihren Höhepunkt erreicht, werdet ihr euch mit neuen Gegnern messen und epischen Schlachten beiwohnen. Ein guter Abenteurer macht sich niemals ohne angemessene Vorbereitungen auf den Weg, also stellt euch lieber auf alles ein…

Erkundungen sind das Herz von Genshin Impact und in Version 1.1 stellen wir euch ein paar neue Features vor, die beim Erkunden helfen werden.

Zuerst haben wir das Archiv. Hier können Reisende verschiedene Bereiche überprüfen, die sie während ihrer Reise entdeckt haben. Lasst euch dort anzeigen, welche Waffen und Materialien ihr gesammelt habt (oder auch nicht), und sogar Tutorials verschiedener Spielmechaniken lassen sich hier lesen. Das Archiv ist perfekt für alle Reisenden, die alles Mögliche in Teyvat erkunden und sammeln möchten.

Als nächstes haben wir das City Reputation System, mit dem Reisende Reputationsquests in Mondstadt und Liyue annehmen können. Das Abschließen dieser Quests erhöht den Ruf in der entsprechenden Stadt und belohnt mit Blueprints.

Neben den neuen Figuren ist die Version 1.1 vollgepackt mit Events für Reisende, die all euer Können abverlangen.

Unreconciled Stars wird das Hauptereignis für Version 1.1 sein und am 16. November beginnen. Reisende können mit Fischl und Mona in einer brandneuen Geschichte zusammenschließen, um mysteriöse Meteoriten zu untersuchen, die vom Himmel in Teyvat gefallen sind. Es liegt an den Reisenden, die Meteoriten zu suchen und herauszufinden, was sich dahinter verbirgt.

Manche Spieler laufen gern, andere bevorzugen es zu gleiten. In Version 1.1 gibt eine neue Gliding Challenge! Dort könnt ihr euer Können beweisen und tolle Items erhalten. Der Himmel wartet, Reisende!

Nach einem langen Tag voller Abenteuer ist nichts bequemer, als Essen zu bestellen. Während des „While it’s warm“-Events helfen Reisende dabei, heiße Gerichte an die Kunden in ganz Teyvat zu liefern. Aber seid vorsichtig, diese leckeren Gerichte dürfen unterwegs nicht verschüttet oder fallengelassen werden! Spielt gegen die Zeit und mit speziellen Bedingungen, um hungrigen Kunden ihr Essen zu liefern. Euer schneller Lieferservice wird sicherlich nicht unbelohnt bleiben!

Zusätzlich zu den neuen Charakteren werden mit Version 1.1 eine Reihe neuer Waffen verfügbar. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf einen neuen Catalyst in Version 1.1:

Memory of Dust (Catalyst)

ATK: 10.8%

Grund-ATK: 46

Weapon Affix: Golden Majesty

Memory of Dust besitzt den Golden Majesty Affix, welches die Shield Strength erhöht und einen stapelbaren Attacken-Buff hat, der beim Treffen der Gegner getriggert wird. Außerdem wird der Angriffs-Buff weiter erhöht, während der aktive Charakter durch einen Schild geschützt ist.

Skyward Harp (Bogen)

CRIT Rate: 4.8%

Grund-ATK: 48

Weapon Affix: Echoing Ballad

Als nächstes haben wir einen starken Bogen, den viele von euch vielleicht schon kennen: Skyward Harp. Diese Waffe gewährt ihrem Träger einen hohen Bonus im CRIT-Schaden sowie die Chance, auf kleinem Raum physischen Schaden zu verursachen.

Diese beiden tollen Waffen erwartet euch in der Version 1.1!

Mit der Veröffentlichung von PS5 in greifbarer Nähe arbeitet das Team von Genshin Impact daran, dass das Spiel vollständig abwärtskompatibel mit der neuen Konsole ist. In der Version 1.1 wird ein Kompatibilitäts-Update verfügbar sein, das das Gameplay mit 60 FPS und alle anderen großartigen Funktionen enthält, die derzeit in der PS4-Version unterstützt werden.

Damit ist unser Update für Version 1.1 fast abgeschlossen. Unser Team ist bestrebt, Genshin Impact für alle unsere Spieler zu einem unterhaltsamen und einzigartigen Abenteuer zu machen. Wir sammeln euer Feedback, das wir auf verschiedenen Plattformen erhalten haben, und sehen es uns ganz genau an. Wir arbeiten hart daran, Probleme und Vorschläge unserer Community-Mitglieder zu bearbeiten. Wir sind bereits dabei, aufregende neue Inhalte für das Spiel zu entwickeln und sitzen bereits an verschiedenen Verbesserungen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen. Wir sind bestrebt, den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten und sind äußerst dankbar für die Geduld und Unterstützung aller, die uns bei der Schaffung der Welt von Teyvat unterstützen!

Jeder Reisende kennt nun die besten Orte, um Ressourcen zu sammeln, nicht wahr? Holt das Beste aus euren Abenteuern heraus mit Infos zu Charakteren, Veranstaltungen und vielem mehr auf unseren offiziellen Seiten: Facebook-, Twitter- und in den Foren. Möge der Wind euch führen, Reisende!