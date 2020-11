PM: Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales kommt diese Woche auf PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

endlich ist es so weit! Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales erscheint am Donnerstag, 12. November, weltweit auf PS5 und PS4! Ich spreche für uns alle hier bei Insomniac, wenn ich sage, dass wir so aufgeregt sind, dass ihr das Spiel diese Woche endlich in euren Händen halten werdet. Wir feiern mit euch und wollen unbedingt an eurer Seite spielen, ob auf eurer brandneuen PS5-Konsole oder auf den bewährten Konsolen PS4 oder PS4 Pro.

Um den Launch zu feiern, haben wir noch einen letzten Trailer für euch. Seht ihn euch an:

Video abspielen

Im Launch-Trailer könnt ihr einen letzten Blick auf Miles’ neues Zuhause in East Harlem werfen und auf die Bedrohungen, die ihm blühen, wenn er sich der Herausforderung stellt, Spider-Man zu werden. Wie ihr vielleicht bemerkt werdet, seht ihr einige Charaktere, die wir bis jetzt noch nicht in bewegten Bildern gezeigt haben.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erscheint sowohl für PS4 als auch für PS5. Wir wissen, dass nicht alle von euch gleichzeitig das Upgrade auf die PS5-Konsole durchführen werden, weshalb es für uns entscheidend war, einen Upgrade-Weg von der PS4-Konsole auf die PS5-Konsole ohne zusätzliche Kosten anzubieten. So könnt ihr das Spiel ab dieser Woche mit einem guten Gefühl auf PS4 spielen (was wunderschön ist und sich großartig spielen lässt!), und gleichzeitig wisst ihr, dass ihr euer Spiel mitnehmen könnt, wenn ihr euch für den Kauf einer PS5-Konsole entscheidet.

Upgrades für Disc-Kopien der PS4-Version des Spiels sind nur verfügbar, wenn ihr eine PlayStation®5-Konsole mit Ultra-HD Blu-ray-Disc-Laufwerk besitzt. Um euer Upgrade zu erhalten, müsst ihr eure PS4-Disc von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales in eure PlayStation 5-Konsole mit Ultra-HD Blu-ray-Disc-Laufwerk einschieben, den Spiel-Hub aufrufen und das Upgrade-Angebot zum Download einer digitalen Kopie der PS5-Version des Spiels auswählen, die ihr dann spielen können, solange eure PS4-Disc eingelegt ist.

Wenn ihr eine digitale Kopie der PS4-Version des Spiels Marvel’s Spider-Man: Miles Morales kauft, könnt ihr einfach den Spiel-Hub von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales auf eurer PS5-Konsole aufrufen und dann das Upgrade-Angebot zum Download der PS5-Version auswählen. Hinweis: Ihr werdet euch bei eurer PS5-Konsole mit demselben PlayStation Network-Konto anmelden müssen, das ihr verwendet habt, als ihr die PS4-Version des Spiels erworben habt.

Außerdem könnt ihr, wenn ihr eine digitale Version der PS5-Edition des Spiels kauft, auch die Standard-Version für PS4 auf eure PlayStation 4-Konsole* herunterladen – falls ihr spielen möchtet, während ihr auf die Lieferung eurer PS5-Konsole wartet. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales beinhaltet eine Speicher-Export-Funktion von PS4, also könnt ihr eure Speicherstände exportieren und dann auf PS5 wieder importieren.

Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass wir eine Ultimate Edition für das PS5-Spiel anbieten. Diese Edition beinhaltet Marvel‘s Spider-Man Remastered für PS5. Wenn ihr euch für die Standard Edition des Spiels auf PS4 oder PS5 entscheidet, könnt ihr später ein Upgrade auf die Ultimate Edition durchführen. Wenn ihr die PS4-Version des Spiels erworben habt, müsst ihr zuerst über den oben beschriebenen Upgrade-Weg ein Upgrade auf die PS5-Version der Standard Edition durchführen. Allen Benutzern, die die Standard Edition von Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für PS5 spielen und Marvel‘s Spider-Man Remastered nicht besitzen, wird unten im Hauptmenü des Spiels eine Option angezeigt, die sie für ein kostenpflichtiges Upgrade auf die Ultimative Edition nutzen können, wodurch sie Marvel‘s Spider-Man Remastered herunterladen können

Außerdem bieten wir allen, die bis zum 19. November 2020 eine digitale Kopie des Spiels erworben haben, faszinierende Bonus-Inhalte an (die euch noch ein paar Tage länger zur Verfügung stehen)! Bestellt vor oder kauft vorab, um Folgendes zu erhalten: zwei vorab freigeschaltete Bonusanzüge, das Schwerkraftquelle-Gerät und 3 Fertigkeitspunkte. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass wir kürzlich den „Spider-Man: Ins Spider-Versum“-Anzug und seine faszinierende „Spür das Spider-Versum“-Anzug-Mod enthüllt haben. Falls nicht, hier noch einmal:

Video abspielen

Sofern ihr in Kanada oder in den USA wohnt und eine physische „Launch Edition“-Kopie des Spiels erworben habt, erhaltet ihr diese Bonus-Inhalte als Gutschein bereits in der Spielpackung (solange der Vorrat reicht).

Und zu guter Letzt: Habt ihr den CG-TV-Spot gesehen, der letzte Woche weltweit im Fernsehen Premiere feierte? Wenn nicht, seht ihn euch hier an. Ein besonderer Gruß geht an Jaden Smith, der bei diesem Stück mit seinem brandneuen Titel „I‘m Ready“ mit uns zusammengearbeitet hat.

Video abspielen

Und das war noch nicht alles – weitere neue Infos erscheinen noch in dieser Woche im Countdown bis zum Launch. Wir sind so gespannt darauf, in ein verschneites New York von Marvel zurückzukehren, wenn Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales am 12. November weltweit auf PS4 und PS5 erscheint*.

*Gratis-Download des Standard-Spiels von Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für die PS4-Konsole nur auf einem PSN-Konto mit einem digitalen Erwerb der Edition des Spiels für PS5 verfügbar.