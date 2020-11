PM: Fall Guys – neues ‚Season 2.5‘-Update eröffnet eine völlig neue Runde und die bisher wildesten Hindernis-Remixe (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fall Guys – neues ‚Season 2.5‘-Update eröffnet eine völlig neue Runde und die bisher wildesten Hindernis-Remixe

Die Einführung von Fall Guys: Ultimate Knockout’s Season 2 brachte mittelalterliches Chaos in den Blunderdome, und das heutige ‚Season 2.5‘-Update bietet eine verrückte Auswahl an Rundenvariationen, zahlreiche Verbesserungen und eine brandneue Runde: „Big Fans“.

Das ‚Season 2.5‘-Update enthält eine neue, teuflisch frische Kreation, durch die sich Spieler und Spielerinnen ab sofort drängeln können. Inspiriert durch das Chaos von ‚See Saw‘, fordert ‚Big Fans‘ die bunten Bohnen dazu heraus, über rotierende Flächen im himmelhohen Taumel-Festival des Präzisionsturms zu navigieren!

Das Chaos des mittelalterlichen Wahnsinns der zweiten Season hat sich auf die klassischen Fall Guys-Runden ausgeweitet und zu einem richtigen mittelalterlichen Durcheinander geführt! Ab heute werdet ihr eine riesige Auswahl an Runden-Remixen erleben, die Erwartungen und ausgetretene Pfade komplett auf den Kopf stellen!

Zusätzlich zu den neuen Runden haben auf der Grundlage von Community-Feedback und rigorosen Tests auch eine Reihe neuer Features und Verbesserungen ihren Weg in die Season 2.5 gefunden. Einen detaillierten Überblick über die Korrekturen gibt es im Blog der Fall Guys.

Teil dieses fortlaufenden Prozesses ist auch die Einführung des Fall Guys Public Issue Tracker, der eine zentrale Anlaufstelle bietet, um die vom Team untersuchten Probleme und die Fixes zu sehen, die als nächstes veröffentlicht werden. Also sollte man auf jeden Fall einen Blick darauf haben!

Fall Guys: Ultimate Knockout ist jetzt auf PlayStation 4 und PC via Steam erhältlich. Stolpert rüber auf fallguys.com, schließt euch Discord an und folgt den Fall Guys auf Twitter , Instagram and Tik Tok für regelmäßige Updates und setzt euren unvermeidlichen Misserfolg vor den Augen der ganzen Welt fort!