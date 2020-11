PM: Road to PS5 – On Tour mit der neuen Konsolengeneration (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

November 2020: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir alle fiebern auf ein großes Ereignis hinaus, dass die Gaming-Welt schon bald verändern wird: Der große PS5-Release am 19. November 2020.

Nur noch wenige Tage, dann haltet ihr die neue Konsolengeneration von Sony PlayStation in euren Händen. Und das muss gefeiert werden! Kurz bevor ihr selbst Hand an eure PlayStation 5 und den DualSense Controller legen könnt, touren wir mit der brandneuen Konsole quer durch Deutschland und machen bei echten Experten halt. Die Road to PS5 hält dabei einige Überraschungen für euch parat.

An jedem Tourstopp könnt ihr virtuell auf einen Content Creator treffen, der euch passend zu der eigenen Expertise ein Video zur PS5 erstellt. Dabei sehen die Experten ganz genau hin: Wo liegen die Stärken der neuen Konsolengeneration und auf was dürft ihr euch ganz besonders freuen? Es lohnt sich, dabei zu bleiben und die Tour zu verfolgen – vielleicht erwartet euch am Finaltag etwas Großes?

Insgesamt halten wir auf der #R2PS5 vier Mal an unterschiedlichen Stationen in Deutschland, bevor es zu dem großen Finale kommt.

Wer – AlexiBexi

Wann: 11. November 2020

Bei Deutschlands wohl bekanntestem Tech-Influencer und humoristischem Grenzgänger AlexiBexi startet unsere große #R2PS5 Deutschlandtour. Zum Auftakt der Reise widmet sich AlexiBexi zuallererst der Technik der PlayStation 5.“

Wer – Sarazar

Wann: 13. November 2020

Als Nächstes führt uns die Tour nach NRW, wo die PS5 einen Stopp in Köln einlegt. Hier wartet Sarazar schon sehnsüchtig auf die Konsole. Dass er ein wahres Gamer-Herz hat, wissen wir alle – mal sehen, was er euch zur PS5 erzählen wird!

Wer – Lara Loft

Wann: 15./16. November 2020

Lara Loft ist ein echtes Goldkehlchen. Kein Wunder also, dass sie sich für die neuen Funktionen der PS5 begeistern kann. Sie ist die perfekte Kandidatin für den dritten Tourstopp, um euch noch mehr von der PlayStation 5 zu zeigen.

Wer – Rocket Beans TV

Wann: 17. November 2020

Die Bohnen sind aus der deutschen Gaming-Welt genauso wenig wegzudenken, wie das gemütliche Zocken auf der Couch. Tourstopp #4 hält während der #R2PS5 also passenderweise bei den Rocket Beans. Was sie wohl zur PS5 zu sagen haben?

Wer/Was – Überraschung!

Wann: 18. November 2020

Für den 5. Tourstopp haben wir ein großes Finale vorgesehen. Details dazu erfahrt ihr in naher Zukunft…