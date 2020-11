PM: ASSASSIN’S CREED® VALHALLA: CROSSMEDIA-KAMPAGNE VON STUDIO71 MIT YOUTUBE-STARS GESTARTET (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. November 2020 – Assassin’s Creed Valhalla wird am 10. November 2020 für die breite Gaming-Community zugänglich. Zur Bewerbung des neuesten Teils der erfolgreichen Franchise hat Studio71 vier außergewöhnliche Werbespots mit vier YouTube-Stars produziert. Die beliebten Influencer Luca, El Margo, Younes Jones und Jessabelle Kiko schlüpfen in ihren jeweiligen Clips in unterschiedliche Rollen, um den Kampagnen-Claim #LikeAViking sowie verschiedene Game-Features auf überraschende Weise und mit einem Augenzwinkern zu interpretieren. Sie bewegen sich in einer normalen Alltagssituation, aus der sich plötzlich ein Problem für sie entwickelt … Doch nach einem Stoß ins Horn lösen sie die Herausforderung auf typische Wikinger-Art!

Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71, zur Kampagne: „In die neuesten Spots für Ubisoft haben wir bewusst Influencer in die Figuren der Game-Charaktere eintauchen lassen. Damit gewährleisten wir, dass dieses klassische Werbeformat optimal auf YouTube funktioniert, wenn wir es über eine TrueView-Kampagne zielgerichtet an die jeweiligen Communities aussteuern. Mit der passgenauen Besetzung der Social-Media-Stars, denen man in jeder Sekunde ihre Spielfreude ansieht, der hochwertigen Produktion und dem viralen Potenzial, schaffen wir bei den Followern die Basis für eine starke Performance der Werbeclips und eine erfolgreiche Kampagne.“

Die vier rund 60-sekündigen Clips wurden für den Einsatz im deutschen YouTube-Kanal konzipiert und in TV-Qualität produziert. Abgerundet wird die Kampagne durch flankierende Instagram-Stories der mitwirkenden Social-Media-Stars sowie einen Co-Branded TV-Spot, der auf Sendern der Seven.One Entertainment Group (ProSieben, ProSieben MAXX, Kabel Eins) ausgestrahlt wird und auf die Clips der vier Influencer hinweist. Die Kampagne läuft bis Ende November 2020.

Hier geht’s zu den Influencer-Werbeclips der Kampagne #LikeAViking:

Assassin’s Creed Valhalla erzählt die epische Geschichte von Eivor, einem gefürchteten Wikingerkrieger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Assassin's Creed Valhalla wird am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+**, dem Abo-Service von Ubisoft, sowie für Stadia veröffentlicht. Assassin's Creed Valhalla wird auf PlayStation®5 zeitgleich mit der Markteinführung der Konsole ab 12. November 2020 erscheinen. ***

About Assassin’s Creed

Since it first launched in 2007, the Assassin’s Creed series has sold more than 140 million games worldwide. The franchise is now established as one of the best-selling series in video game history. Recognized for having some of the richest, most engrossing storytelling in the industry, Assassin’s Creed transcends video games, branching out into numerous other entertainment media.

**14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.