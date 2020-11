Xbox All Access: Kombi aus Ratenzahlung & Gamepass auch in Deutschland

Xbox X

Auf der Branchenseite gameswirtschaft.de der Spielejournalismus-Veteranin Petra Fröhlich (Premiumexklusiv im WoSchCa mit Jörg zu den neuen Konsolen) erschien am 9. November ein Interview mit Florian Liewer, Director Xbox Gaming DACH. Wichtigste Information des Interviews ist sicherlich, dass das bisher nur in elf Ländern gestartete Programm Xbox All Access im Laufe des Jahres 2021 auch in Deutschland verfügbar wird, naja zumindest ein "vergleichbares Angebot".

Xbox All Access bietet über eine Laufzeit von 24 Monaten für 25 respektive 35 US-Dollar eine neue Xbox Series S oder X samt Game Pass Ultimate. Die Konsole dürft ihr am Ende der Laufzeit behalten. Weitere Themen des Interviews sind die zum Start verfügbare Menge an Series X sowie die zum Start fehlenden First-Party-Titel.