PM: 10 Tipps für den optimalen Start mit Xbox Series X|S (Microsoft Xbox Wire)

Ab morgen sind Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar. Pünktlich zum Launch der beiden Konsolen haben wir ein paar Tipps für Dich, wie Du Dein Setup bestmöglich einrichtest und direkt ohne Verzögerung in die nächste Konsolengeneration startest.

Wenn Du bereits ein Xbox Profil besitzt, das Du auf Xbox One verwendest, logge Dich auf xbox.com ein und aktualisiere Deine Daten auf den neusten Stand. Falls Du noch kein Xbox Profil hast, kannst Du Dich hier schnell, kostenlos und einfach anmelden.

Mit der mobilen Xbox App kannst Du nicht nur Deine neue Xbox Series X|S einrichten, Du verbindest Dich auch mit der Gaming Community auf Deinem Smartphone oder Tablet. Dein Xbox Posteingang synchronisiert sich genauso wie Dein Chatverlauf automatisch über alle Deine Geräte hinweg, die Du mit Deinem Xbox Profil nutzt. Du kannst einen Chat mit Deinen Freunden also auch dann fortsetzen, wenn Du die Wohnung verlässt. Zusätzlich hast Du mit der Xbox App die Möglichkeit, auf die installierten Spiele Deiner Konsole zuzugreifen oder aufgenommene Screenshots in den sozialen Medien zu posten.

Miss den angedachten Platz für Deine neue Konsole aus – vergiss dabei nicht, etwas zusätzlichen Raum für eine optimale Luftzirkulation zu lassen. Die Maße von Xbox Series X sind 15,1 cm Breite, 30,1 cm Höhe und 15,1 cm Tiefe, während die Maße von Xbox Series S sich auf 6,5 cm Breite, 27,5 cm Höhe und 15,1 cm Tiefe belaufen. Beide Konsolen können horizontal oder vertikal aufgestellt werden.

Die neuen Xbox Konsolen sind mit allen regulären externen USB 3.1-Festplattenlaufwerken kompatibel. Sobald Du dann Deine neue Konsole in Betrieb nimmst und die Festplatte anschließt, kannst Du alle darauf gespeicherten, abwärtskompatiblen Spiele zocken. Die externe Festplatte ist außerdem eine tolle Möglichkeit Spiele zu speichern und somit auf Deiner Konsole Platz für die Spiele zu schaffen, die Du am liebsten spielst.

Im Lieferumfang der Xbox Series X ist ein Ultra High Speed 2.1 HDMI-Kabel enthalten. Deine Spiele spielen sich am besten auf einem TV, der über einen HDMI 2.1-Anschluss verfügt und 4K sowie 120fps abspielen kann. Also geh auf Nummer sicher und kalibriere Deinen TV korrekt. Einen detaillierten Guide zu den Einstellungsmöglichkeiten Deines TVs für Xbox Series X findest Du hier.

Falls Du den Xbox Game Pass bisher nicht nutzt, verpasst Du jede Menge potenzieller neuer Lieblingsspiele. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate hast Du Zugriff auf über 100 fantastische Spiele, Xbox Live Gold und weitere Top-Titel von EA dank EA Play. So haben Du und Deine Freunde eine fantastische Auswahl der besten Spiele, um neue Abenteuer auf der Konsole der nächsten Generation zu starten. Den ersten Monat sichert ihr Euch jetzt schon für nur 1 Euro.

Wenn Du auf der Suche nach der bestmöglichen Speicherlösung bist, schau Dir die 1TB Seagate Speicherrweiterungskarte an, denn sie entspricht der Geschwindigkeit und Leistung der internen SSD. Ihr kleines Format macht es einfach, digitale Spiele unterwegs mitzunehmen, zu teilen oder zwischen Xbox Series X und Xbox Series S auszutauschen.

Xbox Series X und Xbox Series S unterstützen 3D Spatial Sound, was glasklaren und hochwertigen Klang bedeutet. Beide Konsolen unterstützen zudem Dolby Atmos, DTS: X und Windows Sonic für Headphones. So findest Du mit Sicherheit die für Dich am besten passende Audio-Lösung. Falls Du noch kein Gaming-Headset nutzt, denke noch einmal intensiv darüber nach – Dir entgeht sonst eine noch immersivere Gaming-Erfahrung.

Mit mehr als einem Gamer im Haushalt ist es besser, mehr als einen Controller zu haben, sodass Ihr jederzeit auch zusammenspielen könnt. Praktisch ist, dass die Controller von Xbox One auch mit der neuen Konsolengeneration einwandfrei funktionieren. Falls Du jedoch etwas Neues ausprobieren willst, empfehlen wir Dir den neuen Xbox Wireless Controller, der im Lieferumfang von Xbox Series X und Xbox Series S enthalten ist. Er kommt mit einer noch schnelleren Reaktionszeit, verbessertem Nutzerkomfort und dem neuen Share Button, der das Teilen von Screenshots und Videos im Netz kinderleicht macht.

Und für besonders ausgiebige Sessions empfehlen wir Dir unseren wieder aufladbaren Xbox Akku inklusive USB-C Kabel.

Du spielst Xbox gemeinsam mit Deinen Kindern? Dann ist die Xbox Family Settings App ein nützliches Werkzeug, um Kinder-Accounts einzurichten, ihre Spielzeit im Blick zu behalten oder Inhaltsfilter einzustellen. Die vielseitigen Optionen der App stellen sicher, dass jede Familie ihre eigenen Regeln für das Zocken aufstellen kann.

Wir hoffen, dass Du Dich mit diesen 10 Tipps gut vorbereitet auf den Sprung in die nächste Konsolengeneration von Xbox Series X und Xbox Series S fühlst. Mehr Tipps zur Einrichtung Deiner neuen Konsole oder unterstützender Hardware findest Du auf support.xbox.com .

