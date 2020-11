Sam & Max Save the World - Remastered erscheint am 2. Dezember

PC Switch

Am 2. Dezember 2020 erscheint für PC und Switch Sam & Max Save the World - Remastered, eine Neuauflage des von Telltale Games 2006 veröffentlichten Adventures Sam & Max - Staffel 1. Anders als das Original wird das Remaster nicht in einzelnen Episoden, sondern als komplettes Spiel auf den Markt gebracht. Hinter dem Release steckt das Studio Skunkape Games, welches von dem Telltale Games Mitgründer Dan Connors und weiteren ehemaligen Entwicklern des Ende 2018 untergegangenen Studios ins Leben gerufen worden ist.

Unverändert gelassen werden im Remaster die Geschichte, Puzzles und Witze, während es vor allem auf technischer Seite Umgestaltungen gibt. So wird nun das auf PCs übliche Seitenverhältnis von 16:9 mit einer Auflösung bis 4k unterstützt statt der ursprünglichen 4:3 bei 1024x768 Pixeln. Auf Basis der originalen Audio-Dateien wurde auch der stark komprimierte Sound neu gemastered und in höherer Qualität neu encodiert. Dazu passend gibt es auch fünf neue Musikstücke, die Sprachausgabe wird aber nur auf Englisch erfolgen mit deutschen Untertiteln. Neben der alten Point-and-Click-Steuerung mit der Maus ist nun auch die Bedienung nur mit Tastatur oder Gamepad möglich. Einige Schlüsselszenen sind ebenfalls überarbeitet und neue Außenareale für Eröffnungsszenen hinzugefügt worden. Darüber hinaus wurden die Charaktermodelle an die Comicvorlage von Steve Purcell angepasst.

Noch nicht offiziell angekündigt, auf der offiziellen Website jedoch bereits sichtbar, sind auch Neuauflagen der Staffeln 2 und 3 von Sam & Max.

Im unter dieser News eingebundenen Video könnt ihr euch mit einigen der Änderungen schon vertraut machen oder einfach nur auf die Neuveröffentlichung einstimmen.