PM: Neu im Xbox Game Pass: EA Play, Destiny 2: Beyond Light, Disney+ und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bald ist es endlich soweit! Am 10. November erscheinen Xbox Series X und Series S und wir können es kaum erwarten, all die aufregenden neuen News und Spiele zu zeigen. Auch im Xbox Game Pass gibt es jede Menge aufregende Neuigkeiten – so genießen zum Beispiel Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate auf Konsole bald alle Vorzüge von EA Play! Noch dazu wartet ein ganz besonderer Perk auf Dich. Möge die Macht mit Dir sein!

PC-Spieler haben Grund zur Freude, denn für sie erscheint nicht nur ein einzelnes Spiel, sondern gleich eine ganze Liste! Ab dem 15. Dezember hast Du als Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC Zugriff auf die Spielesammlung von EA Play und zockst die kultigsten EA-Titel auf Windows 10 PC mit der EA Desktop App. Werde zum Jedi, reite einen Titanen oder tritt der Inquisition bei – es ist Deine Entscheidung!

“Wir wollen, dass Spieler möglichst unkompliziert ihre Lieblingstitel spielen können”, so Autumn Brown Sr. Director, Content Strategy and Partnerships, Electronic Arts. “Diese Partnerschaft mit Xbox macht unsere beeindruckende Bibliothek mit großartigen Xbox- und EA-Inhalten leichter zugänglich. So erreichen wir unser Ziel, Spielern noch mehr Freiheiten und Auswahlmöglichkeiten zu geben. “

Wir freuen uns besonders zu verkünden, dass EA Play ohne weitere Kosten für die Nutzer Teil des Xbox Game Pass Ultimate und des Xbox Game Pass für PC wird. So steht Dir eine weitere großartige Spielebibliothek zu Verfügung und Du hast die Qual der Wahl, in welches fesselnde Abenteuer Du Dich als nächstes stürzt – wir würden uns ja dafür entschuldigen, doch was gibt es Schöneres, als so viele fantastische Spiele zur Auswahl zu haben?

Ab dem 10. November ist EA Play auf Xbox Konsolen als Teil des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar – ohne zusätzliche Kosten! Die Sammlung von EA Play enthält mehr als 60 der größten und besten Spiele von EA wie FIFA 20, Titanfall 2 oder Need for Speed Heat sowie einige der beliebtesten Franchises wie Battlefield, Mass Effect, Skate und Die Sims.

Es gibt noch mehr Grund zur Freude! Denn wir fügen außerdem folgende Spiele der wachsenden Liste von Spielen hinzu, die Du ab dem 10. November dank Cloud Gaming auf einem Android Device Deiner Wahl spielst – wann und wo Du willst!

Gears Tactics (Android & Konsole) – 9. November

Erhebe Dich und kämpfe! Gears Tactics ist das temporeiche, rundenbasierte Strategiespiel der preisgekrönten Spielereihe Gears of War, das Du jetzt auch auf Konsole spielst. Stark in der Unterzahl und ständig in Lebensgefahr stellst Du Deinen Trupp zusammen und begibst Dich auf die Jagd nach einem diabolischen Genie, das am laufenden Band gefährliche neue Kreaturen und Monster erschafft.

Destiny 2: Beyond Light (Android & Konsole) – 10. November

Eine neue Kraft entsteigt dem alten Pyramidenschiff über Europas gefrorener Grenze und ein dunkles Reich hat sich aus den darunterliegenden Tiefen erhoben. Schließe Dich mit anderen Hütern in Destiny 2: Beyond Light zusammen und vernichte das Imperium um jeden Preis – auch wenn Du dafür die Dunkelheit nutzen musst.

Planet Coaster: Konsolenedition (Android & Konsole) – 10. November

So viele Möglichkeiten, den Freizeitpark Deiner Träume zu gestalten, hattest Du noch nie! Egal wie verrückt Deine Ideen auch sind – in der für Xbox Series X|S optimierten Version von Planet Coaster erwachen sie zum Leben. Sorge dafür, dass Dein Freizeitpark immer größer und aufregender wird, indem Du die auf die volle Bandbreite der Creation-Tools zurückgreifst und Dich im Frontier Workshop mit der kreativen Community vernetzt.

Tetris Effect: Connected (Konsole & PC) – 10. November

Mach Dich bereit für einen absoluten Spieleklassiker, wie Du ihn noch nie gesehen, gehört oder gefühlt hast: Tetris Effect: Connected erweitert das Originalspiel um brandneue Koop-, Online-, und lokale Mehrspieler-Modi! Tauche ein, in eine der atemberaubendsten Neuauflagen, die es je von diesem kultigen Puzzlespiel gegeben hat.

Final Fantasy VIII Remastered (Konsole & PC) – 12. November

Es ist eine Zeit des Krieges. Die Republik Galbadia mobilisiert unter dem Einfluss der Hexe Edea seine Armeen gegen die anderen Nationen der Welt. Squall und andere Mitglieder von SeeD, einer Elite-Söldnereinheit, verbünden sich mit der Widerstandskämpferin Rinoa, um gegen die Tyrannei von Galbadia zu kämpfen und Edea daran zu hindern, ihr endgültiges Ziel zu erreichen.

Gonner2 (Android) – 12. November

ID@Xbox – In dieser Fortsetzung von Gonner reist Du erneut als altruistischer Held Ikk durch eine dunkle, chaotische Welt voller Farbexplosionen und hilfst der Todesgöttin, ein mysteriöses Wesen zu vertreiben. Kämpfe gegen verrückte Bosse, entdecke unglaubliche Geheimnisse und versuche nicht den Kopf zu verlieren – im wahrsten Sinne des Wortes!

Streets of Rogue (PC) – 12. November

ID@Xbox – In Streets of Rogue betrittst Du die Straßen einer zufallsgenerierten, lebendigen Stadt mit Bewohnern aus allen Gesellschaftsschichten. Nutze die individuellen Eigenschaften Deiner Figur und erfülle die Missionsziele Deiner Umgebung. Bist Du ein Soldat, der schießt bevor er fragt oder doch eher ein schleichender Arzt, der aus dem Hinterhalt Chloroform und vergiftete Pfeile nutzt? Entdecke die schier endlosen Möglichkeiten der komplexen, anarchistischen Welten und stürze Dich ins Abenteuer!

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsole & PC) – 17. November

ID@Xbox – Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition kombiniert das Basisspiel, das Du bereits im Xbox Game Pass spielst mit den drei spannenden Erweiterungen Scorched Earth, Aberration und Extinction. Mach Dich bereit und stelle Dich einer wilden Umgebung, die so viele Gefahren und Überraschungen für Dich bereithält wie noch nie zuvor! Downloade die Erweiterungen einzeln oder alle zusammen und erlebe nahezu 900 Stunden prähistorisch packendes Gameplay! Die einzelnen DLCs sind auch einzeln downloadbar

Halo MCC: Halo 4 (PC) – 17. November

Als sechster und damit finaler Teil der Saga wird Halo 4 Teil der The Master Chief Collection! Gestrandet auf einem mysteriösen Planeten, in direkter Konfrontation mit neuen Gegnern und tödlichen Technologien liegt es an Dir, das Universum zu retten. Erlebe die triumphale Rückkehr des Master Chiefs und stelle Dich dem Kampf gegen das uralte Böse – jetzt auch optimiert für PC!

River City Girls (Android, Konsole & PC) – 19. November

ID@Xbox – Selbst ist die Frau in River City Girls! Als ihre Freunde entführt werden, begeben sich Kyoko und Misako in diesem kooperativen Beat ‘em up auf eine actionreiche Jagd, die sie durch die ganze Stadt führt. Dabei zeigen sie Punks, aufmüpfigen Cheerleadern, Straßengangs und anderen finsteren Gestalten, dass man ein Mädchen in Schuluniform nie unterschätzen sollte – besonders wenn es mit Schlagring und Baseballschläger bewaffnet ist.

Star Renegades (Android & Konsole) – 19. November

ID@Xbox– Star Renegades ist ein spannendes Strategie-Rollenspiel, in dem Du KI-getriebene Gegner überlistest, Freundschaften schmiedest und galaktische Imperien stürzt, die sich über mehrere Generationen erstrecken. Durch das reaktive, rundenbasierte Kampfsystem, bei dem Konter im Vordergrund stehen, den missionsbasierten Kampagnen und dem intelligenten Gegnersystem, ist jeder Spielzug einzigartig und herausfordernd.

Aus den Tiefen einer weit, weit entfernten Galaxie erreicht uns ein ganz besonderer Perk. Anlässlich des Starts von The Mandalorian Staffel 2 profitieren Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate von einer 30-tägigen Probemitgliedschaft von Disney+! Erlebe die kultigsten Filme von Star Wars, Disney, Pixar, Marvel und National Geographic! Ultimate-Mitglieder, die neu bei Disney+ sind, können die 30-tägige Testversion des Abonnements über die Perks Gallery auf ihrer Xbox-Konsole, über die Xbox App auf ihrem PC oder über die mobile Xbox Game Pass App für iOS und Android beanspruchen. Sobald Du den Perk aktivierst, wirst Du zur Aktivierung Deines Probemonats auf die Disney+-Website weitergeleitet. Disney+ ist auf Xbox One verfügbar und zum Launch auch auf Xbox Series X|S, so dass Du die App einfach über den Microsoft Store downloaden kannst. Falls Dich das Angebot reizt, schlag besser schnell zu! Der Perk lässt sich nur bis zum 31. Januar beanspruchen!

*Nur für neue Disney+ Mitgliedschaften. Limitiert auf 1x pro Account, nur für volljährige Mitglieder. Nach der Probemitgliedschaft verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch für 6,99 Euro pro Monat wenn Du nicht vorher kündigst. Limitiertes Angebot gilt bis zum 31.01.2021

Age of Wonders: Planetfall – Rabatt auf kostenpflichtige DLCs

Als Nutzer des Xbox Game Pass profitierst Du von 10 Prozent Rabatt auf kostenpflichtige Age of Wonders: Planetfall DLCs. Das wirst Du nicht verpassen wollen, denn bereits am 10. November erscheint mit Star Kings das nächste DLC des beliebten rundenbasierten Strategie-Titels. Vereine die zersplitterte Star Union und bringe den Frieden zurück in die Galaxie. Steige in einen Deiner gigantischen Mechs und begib Dich mit den Paladinen der neuen Oathbound-Fraktion in eine heilige Schlacht. Forme ein individuelles Reich nach Deinen Vorstellungen und vereine die unterschiedlichen Fraktionen – die Macht liegt in Deinen Händen!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

16. November:

Du und Deine Freunde wollen die neuen Perks (inklusive dem Disney+ Perk) testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.