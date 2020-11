PM: Werdet zum Superstar-Superhelden in Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales war eine riesige gemeinsame Leistung von uns allen hier bei Insomniac Games, PlayStation und Marvel Games, als wir die erste Hauptrolle von Miles in einem Videospiel abgeliefert und seine Welt auf PS5 und PS4 zum Leben erweckt haben. Die Geschichte von Miles Morales, der an der Herausforderung wächst, sein eigener Spider-Man zu werden, zu erzählen, war eine unglaubliche Ehre und große Verantwortung für uns.

Wir wissen, dass Miles ein stylisher Teenager aus Brooklyn ist, der gerade nach Harlem gezogen ist. Zu Beginn des Spiels hat er seinen eigenen Spider-Anzug aus Sportklamotten entworfen, Alltagskleidung, die er gerne trägt. Aber ohne das gewisse Etwas wäre es kein Spider-Man-Anzug, und Miles brauchte ein paar abgefahrene Sneaker, um den Look zu vervollständigen. Die Sneaker-Kenner unter euch wissen, dass ein großer Teil davon, eure Persönlichkeit durchschimmern zu lassen, der Stil ausmacht, den ihr an euren Füßen tragt.

Auftritt von unseren Freunden bei adidas.

Insomniac, PlayStation und Marvel Games haben in enger Zusammenarbeit mit adidas neue Sneaker, die Miles im Spiel tragen kann, kreiert. Uns war sofort klar, dass wir dem Superstar-Sneaker von adidas zu seinem 50. Jubiläum die Ehre erweisen wollten. Er hat ein klassisches Design, ist mit New York verbunden und typisch adidas. Wir haben uns dafür entschieden, ihm die zeitlosen Farben zu verpassen, für die er am meisten bekannt ist: der schwarze Anzug mit dem roten Spinnensymbol.

Ihr werdet an Miles sowohl Hi-Top- und Low-Top-Superstar-Umrisse im Spiel mit den ausgewählten Anzügen sehen. So wird‘s aussehen:

Und natürlich wussten wir auch schon von Anfang an, dass es diese Schuhe auch in der realen Welt geben sollte. Glücklicherweise hat adidas zugestimmt. Und dank der Partnerschaft mit Marvel Games in Zusammenarbeit mit PlayStation wird adidas eine limitierte Ausgabe des Originals herausbringen: den Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Superstar!

Die Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Superstar-Sneaker werden in den Vereinigten Staaten, Kanada und ausgewählten Märkten im asiatischen Raum am 19. November erscheinen. In ausgewählten europäischen Märkten sind sie ab dem 4. Dezember erhältlich. Alle Informationen zum Kauf dieser ultimativen neuen Treter findet ihr unter www.adidas.com/marvel.

Das war‘s fürs Erste. Das war für uns alle eine aufregende Partnerschaft, und es ist unglaublich, die Schuhe aus dem Spiel im echten Leben zu sehen. Wir freuen uns schon darauf, wenn ihr am 19. November 2020 das Spiel startet.