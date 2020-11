PM: PS5: Die ultimative FAQ (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Herzlich willkommen! Es ist an der Zeit, detaillierte Informationen über die PlayStation 5-Hardware, den DualSense Wireless-Controller, Systemfunktionen, Softwaredetails und vieles, vieles, vieles mehr bereitzustellen.

Diese Liste der häufig gestellten Fragen wird fortlaufend ergänzt. Wir werden weiter Fragen sammeln und die hier enthaltenen Informationen aktualisieren, während wir uns auf die Veröffentlichung in diesem Monat vorbereiten.

Wenn du weitere Fragen hast, stelle sie uns daher in den Kommentaren unten. Bis dahin hoffen wir, dass die folgenden Informationen dir weiterhelfen werden!

Wann erscheint die PlayStation 5-Konsole und wie hoch ist der Verkaufspreis?

Die PlayStation 5 Konsole erscheint weltweit an den folgenden Daten, inklusive der unverbindlichen Preisempfehlung für die entsprechende Region:

Was ist der Unterschied zwischen der PS5-Konsole und der PS5 Digital Edition-Konsole?

Der einzige Unterschied zwischen der PS5-Konsole und der PS5 Digital Edition-Konsole besteht darin, dass die PS5-Konsole ein Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk enthält. Die PS5 Digital Edition-Konsole verfügt über kein Disc-Laufwerk.

Die PS5-Konsole verfügt über ein Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk, mit dem du PS5 Blu-ray Disc-Spiele und PS4 Blu-ray Disc-Spiele spielen sowie Videos von 4K Ultra HD Blu-ray Discs, Standard Blu-ray Discs und DVDs wiedergeben kannst.

Die PS5 Digital Edition-Konsole verfügt nicht über ein Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk. Besitzer der PS5 Digital Edition-Konsole können PS5- und PS4-Spiele aus dem PlayStation Store erwerben oder über PlayStation Plus und PlayStation Now auf Spiele zugreifen (jeweils ein laufendes kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich; separat erhältlich).

Und mehr als 99 % der über 4,000 PS4-Spiele können auch auf der PS5- oder der PS5 Digital Edition-Konsole gespielt werden. Bei der PS5 Digital Edition müssen diese Spiele jedoch im PlayStation Store heruntergeladen werden, während das PS5-Modell mit Blu-ray Disc-Laufwerk auch PS4-Blu-ray-Discs unterstützt.

Hier erfährst du mehr über das Spielen von PS4-Spielen auf PS5-Konsolen.

Hinweis: Blu-ray Discs können nicht mit der PS5 Digital Edition-Konsole verwendet werden. Wenn du PS4 Blu-ray Discs besitzt, kannst du sie nicht mit einer PS5 Digital Edition-Konsole verwenden.

Gibt es Leistungsunterschiede zwischen der PS5-Konsole und der PS5 Digital Edition-Konsole?

Nein. Die Leistung der Konsolen ist bis auf das Vorhandensein eines Disc-Laufwerks identisch.

Wie sehen die Abmessungen der PS5-Konsole und der PS5 Digital Edition-Konsole aus? Wie viel wiegen sie?

Die PS5-Konsole hat eine Größe von ca. 390 mm x 104 mm x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe), ohne Sockel, und wiegt ca. 4,5 kg.

Die PS5 Digital Edition-Konsole hat eine Größe von ca. 390mm x 92 mm x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) und wiegt ca. 3,9 kg.

Kann ich beide PS5-Konsolenmodelle sowohl horizontal als auch vertikal verwenden?

Ja, beide PS5-Modelle verfügen über einen Sockel, mit dem Benutzer die Konsole für eine vertikale oder horizontale Platzierung anpassen können. Sieh dir unser Video zum Auseinanderbauen der PS5 an, um zu erfahren, wie es funktioniert.

Wird die PS5 in anderen Farben erhältlich sein?

Bei der Markteinführung wird es keine weiteren Farben oder Designs für die beiden PS5-Konsolenmodelle geben.

Welche Eingangs-/Ausgangsanschlüsse besitzt die PS5 und welche Verbindungsarten werden unterstützt?

Verwendet die PS5 einen externen „Power Brick“?

Nein, die PS5 ist mit einer internen Stromversorgung ausgestattet.

Was ist bei der Veröffentlichung im PS5-Paket inbegriffen?

Ungeachtet dessen, für welches Modell du dich entscheidest, erhältst du:

Außerdem ist bei beiden PS5-Modellen ein kostenloses Spiel vorinstalliert. Astro’s Playroom ist ein brandneues Jump ’n Run, in dem PS5-Spieler vier Welten erkunden können, die jeweils innovatives Gameplay mit den neuen und vielseitigen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers demonstrieren.

Was ist das Besondere an der SSD der PS5?

Die ultraschnelle SSD und das integrierte, benutzerdefinierte I/O-System der PS5 wurden entwickelt, um Störungen des Spielspaßes zu minimieren – insbesondere Ladebildschirme. Entwickler können Inhalte unglaublich schnell in PS5-Spiele streamen, sodass PS5-Spielerlebnisse nahtlos und dynamisch sind und in riesigen Spielwelten nahezu sofortige Schnellreisen ermöglichen. Diese höhere Geschwindigkeit ermöglicht es Spieleentwicklern, größere und umfangreichere Welten ohne traditionelle Einschränkungen zu erschaffen. So können z. B. Ladezeiten drastisch reduziert werden, wodurch Spieler mehr Zeit mit Spielen verbringen können, als mit Warten.

Erfahre in diesem Artikel, was einige Entwickler über die ultraschnelle SSD der PS5 sagen.

Wo liegt der Unterschied zwischen der ultraschnellen SSD der PS5 und anderen SSDs?

Die ultraschnelle SSD in der PS5 mit einer Lesebandbreite von 5,5 GB/s (RAW) entspricht dank ihres fortschrittlichen, hoch angepassten Designs und integrierten I/O inklusive eines benutzerdefinierten Dekomprimierers dem neuesten technischen Stand (mehr dazu hier). Wir haben sie mit dem spezifischen Ziel entwickelt, Ladezeiten zu reduzieren und Entwicklern maximalen Zugriff auf Spieldaten mit superschnellen Geschwindigkeiten zu ermöglichen.

Wir glauben, dass sie einen echten Quantensprung in Bezug auf den Datenzugriff darstellt und Spieleentwicklern gestattet, eine größere, umfassendere und nahtlosere Spielerfahrung als je zuvor zu schaffen.

Verbessert die PS5-Konsole meine Möglichkeiten, Spiele herunterzuladen und zu speichern?

Ähnlich wie bei der PS4 bieten manche PS5-Spiele eine Funktion namens „Bevorzugte Installation“, mit der Spieler auswählen können, welcher Teil eines Spiels zuerst installiert werden soll. Dadurch kann ein Spieler den Zugriff auf einen bestimmten Modus oder ein bestimmtes Feature priorisieren. Beispielsweise kann die Installation der Einzelspieler- oder Multiplayer-Komponente eines Spiels bevorzugt werden.

In unterstützten PS5-Spielen können Spieler auch bestimmte Modi oder Inhalte entfernen, die sie nicht mehr benötigen, um Speicherplatz freizugeben. Es liegt am Entwickler, inwieweit diese Features unterstützt werden, aber das Ziel besteht darin, die Speicherflexibilität zu maximieren.

Das Herunterladen und Anwenden von Spielsoftware-Updates auf der PS5-Konsole sollte im Allgemeinen schneller sein als auf der PS4-Konsole, da die Datengröße von Updates und Patches effektiver verwaltet wird.

Darüber hinaus können Spieler mit einer Funktion in der aktualisierten PlayStation App für Mobilgeräte den Speicher ihrer PS5-Konsole per Fernzugriff verwalten, wenn sie über die App ein Spiel der Download-Warteschlange auf ihrer Konsole hinzufügen und nicht mehr genügend Speicherplatz haben.

Kann ich PS5-Spiele über ein USB-Laufwerk speichern oder spielen?

Nein, Spieler können PS5-Spiele nicht auf ein USB-Laufwerk übertragen. PS5-Spiele müssen auf der internen, ultraschnellen SSD der Konsole gespeichert werden, um sie spielen zu können. Wir untersuchen derzeit Möglichkeiten, um Spielern zu gestatten, PS5-Spiele auf einem USB-Laufwerk zu speichern (aber nicht zu spielen). Diese werden ggf. in einem zukünftigen Upgrade bereitgestellt.

Du kannst jedoch PS4-Spiele über ein kompatibles USB-Laufwerk, das mit der PS5-Konsole verbunden ist, speichern und spielen. Lies weiter, um mehr Informationen zu erhalten.

Kann ich den ultraschnellen SSD-Speicher der PS5 erweitern?

Die PS5-Konsole verfügt über einen Erweiterungsport, über den Spieler in Zukunft M.2-SSD-Speicher hinzufügen können, um PS5-Spiele zu installieren und zu spielen.

Die Unterstützung für M.2-SSD-Speicher-Upgrades wird nach der Veröffentlichung im Rahmen eines Systemsoftware-Updates auf der PS5-Konsole hinzugefügt. Wir werden in Zukunft weitere Details mitteilen, einschließlich darüber, welche Typen von M.2-SSD-Speicherlaufwerken mit der PS5-Konsole kompatibel sein werden.

Am Tag der Veröffentlichung kannst du ein kompatibles USB-Laufwerk anschließen und es zum Speichern und Spielen deiner PS4-Spiele verwenden. Du kannst PS4-Spiele spielen, solange sie auf dem externen Gerät gespeichert sind. PS5-Spiele müssen sich vor dem Spielen auf der internen SSD der PS5-Konsole befinden.

Was ist ein M.2-SSD-Laufwerk?

M.2-SSD-Laufwerke sind Hochgeschwindigkeits-SSD-Datenträger, mit denen du die Speicherkapazität in unterstützten Geräten erweitern kannst. Beide PS5-Konsolenmodelle unterstützen die M.2-SSD-Speichererweiterung nach einem zukünftigen Systemsoftware-Update, das nach der Veröffentlichung bereitgestellt wird.

Muss die M.2-SSD einen bestimmten Typ oder eine bestimmte Geschwindigkeit aufweisen, damit ich sie mit meiner PS5 verwenden kann?

Ja, das M.2-SSD-Laufwerk muss eine Mindestleistung aufweisen. Weitere Details dazu werden wir in Zukunft bekanntgeben.

Sollte ich bei der Veröffentlichung ein M.2-SSD-Laufwerk für meine PS5 kaufen?

Nein. Im Moment empfehlen wir, mit dem Kauf von M.2-SSD-Laufwerken, die für die Verwendung mit der PS5-Konsole vorgesehen sind, noch zu warten. Wir werden in Zukunft weitere Details zu empfohlenen Laufwerken veröffentlichen. Die M.2-SSD-Speicherfunktionalität wird nach der Veröffentlichung mit einem bevorstehenden Systemsoftware-Update für die PS5 hinzugefügt.

Was ist Tempest 3D AudioTech?

Tempest 3D AudioTech ist die benutzerdefinierte Engine für 3D-Audio auf der PS5. Sie bietet eine hohe Audioqualität und verleiht Spielen eine mitreißendere Erfahrung durch die benutzerdefinierte 3D-Audio-Implementierung mit einem PS5-kompatiblen Headset.

Wie profitiert das Gameplay vom 3D-Audio der PS5?

Spiele werden die fortschrittlichen 3D-Audiofunktionen der PS5 je nach den Zielen des Entwicklungsteams auf unterschiedliche Weise nutzen. Neben anderen erweiterten Audiofunktionen unterstützt das 3D-Audio der PS5 eine hochpräzise Audiopositionierung.

Beispielsweise könnten Spieler hören, wie ein Pfeil an ihrem Kopf vorbeizischt, oder Schritte in einem anderen Raum hören und so die Position deines Gegners erkennen.

Wird jedes PS5-Spiel von 3D-Audio profitieren?

Ja. Dank Tempest 3D AudioTech in der PS5 profitieren selbst Einkanal-Audioinhalte von einer zusätzlichen Raumwirkung. Die genauen 3D-Audioeffekte können Titel für Titel variieren. Die beste Erfahrung beruht darauf, dass die Entwickler diese Funktion optimal nutzen.

Allgemeiner ausgedrückt: Die Audioverarbeitungsfunktionen der PS5-Konsole sind deutlich fortschrittlicher als die der PS4, sodass Entwickler von PS5-Spielen über leistungsstarke neue Tools verfügen, mit denen sie großartige Audioinhalte im Spiel erstellen können.

Welche Arten von Headsets kann ich verwenden, um 3D-Audio zu genießen?

Das PULSE 3D Wireless-Headset wurde entwickelt, um die 3D-Audiofunktionen der PS5 optimal zu nutzen. Mit einem raffinierten Design, zwei rauschunterdrückenden Mikrofonen und einer Reihe von leicht zugänglichen Bedienelementen bietet das PULSE 3D Wireless-Headset eine nahtlose Erfahrung.

Spieler können 3D-Audio auf der PS5-Konsole auch mit einem PS5-kompatiblen Headset erleben, das du möglicherweise bereits besitzt. Schließe dieses entweder über die USB-Verbindung der Konsole an oder verbinde ein analoges Headset mit dem 3,5-mm-Headset-Anschluss des DualSense Wireless-Controllers.

Ist 3D-Audio über TV-Lautsprecher verfügbar?

Virtual Surround-Sound über TV-Lautsprecher wird bei der Veröffentlichung der PS5-Konsole nicht verfügbar sein, ist aber für ein zukünftiges Update geplant.

Wie erhalte ich die beste 3D-Audioerfahrung auf der PS5?

Die Verwendung eines PS5-kompatiblen Stereo-Headsets bietet dank der Möglichkeit, Audioinhalte an jedes Ohr separat bereitzustellen, die beste 3D-Audio-Erfahrung. Und da kein Ohr dem anderen gleicht, bietet die PS5 eine Reihe von integrierten Benutzerprofilen, aus denen Spieler wählen können, um den für sie besten Sound zu erhalten.

Wie lauten die Spezifikationen der AMD-CPU und -GPU?

Was genau ist Raytracing und wie lässt es PS5-Spiele besser aussehen?

Die hardwarebasierteRaytracing-Beschleunigung ist in die GPU (Graphics Processing Unit) der PS5-Konsole integriert und Entwickler haben viele Möglichkeiten, diese Funktionen zu nutzen.

Kurz gesagt: Raytracing in Grafiken simuliert die Art und Weise, wie Licht mit Objekten und Oberflächen interagiert, um mehr visuelle Details im Spiel zu erzeugen. PS5-Spieleentwickler können die Raytracing-Funktionen nutzen, um die Effekte von Wasser, Glas, Lichtbrechung, Schatten und Oberflächen je nach den Zielen für ihr Spiel realistischer oder auffälliger zu gestalten.

Entwicklern stehen auch breitere Vorteile für ihre PS5-Titel offen, wie einheitliche Beleuchtungsmodelle oder andere erweiterte Effekte.

Welche Tasten sind auf der PS5 vorhanden?

Die PS5-Konsole verfügt über eine Power-Taste und eine Auswurf-Taste für Blu-ray Discs. Die PS5 Digital Edition-Konsole verfügt nur über eine Power-Taste.

Wie laut wird die PS5-Konsole sein, wenn ich spiele?

Unser Ziel ist es, dass die PS5-Konsole leiser ist als die PS4-Konsole. Dies ist auf Änderungen in den Stromversorgungs- und Kühlsystemen sowie auf überarbeitete technische Komponenten zurückzuführen, darunter ein benutzerdefinierter Kühlkörper und ein flüssigmetallbasiertes thermisches Schnittstellenmaterial.

Einen näheren Blick auf das Kühlsystem der PS5-Konsole erhältst du in unserem Blogpost zum Auseinanderbauen.

Verfügt die PS5-Konsole über einen Ruhemodus? Welche Funktionen sind im Ruhemodus verfügbar?

Ja. Wenn das System in den Ruhemodus versetzt wird, schaltet sich der Bildschirm aus, die Statusanzeige wechselt zu Orange und die PS5-Konsole wechselt in einen Energiesparmodus. Du kannst das System so einstellen, dass es Aktionen ausführt, während es sich im Ruhemodus befindet, wie das Herunterladen von Dateien oder das Laden des DualSense Wireless-Controllers über einen USB-Port.

Der Ruhemodus für die PS5-Konsole ist in allen Märkten standardmäßig aktiviert.

Welche Best Practices gibt es beim Einrichten meiner PS5-Konsole zu Hause?

Befolge die folgenden Richtlinien, um eine gute Belüftung zu gewährleisten:

Ist ein 4K-Fernseher für die PS5 erforderlich? Welche Auflösungen werden unterstützt?

Nein, für die PS5-Konsole ist kein 4K-Fernseher erforderlich. Zu den unterstützten Auflösungen gehören 720p, 1080i, 1080p und 2160p. Die PS5 kann Auflösungen von bis zu 2160p (4K UHD) ausgeben, wenn sie mit einem 4K-Display verbunden ist.

Die PS5 kann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mit 8K-Displays verbunden werden und wird nach einem zukünftigen Systemsoftware-Update in der Lage sein, Auflösungen bis zu 8K auszugeben wenn Kontent verfügbar ist, sofern die Software dies unterstützt.

Unterstützt die PS5-Konsole HDR?

Ja, die PS5-Konsole unterstützt die HDR10-Spezifikation.

Kann ich meine PS5-Konsole an mein Surround-Sound-System oder meinen Soundbar anschließen?

Ja, Spieler können den HDMI-Ausgang der PS5-Konsole verwenden, um eine Verbindung mit einem Fernseher oder Soundsystem herzustellen.

Welche Audioausgabeformate unterstützt die PS5-Konsole?

Die PS5-Konsole unterstützt die folgenden Audioformate:

Welches HDMI-Kabel sollte ich verwenden, um die PS5 an meinen Fernseher oder Receiver anzuschließen?

Das mitgelieferte HDMI-Kabel wird empfohlen. Im Allgemeinen solltest du jedoch ein Ultra High Speed HDMI-Kabel verwenden, das HDMI 2.1 unterstützt.

Unterstützt die PS5-Konsole 4K in 120-Hz-Modi?

Ja, die PS5-Konsole unterstützt die HDMI 2.1-Spezifikation. HDMI 2.1 unterstützt 4K mit 120 Hz, aber HDMI 2.1-kompatible 4K-Fernseher sind noch nicht sehr weit verbreitet.

Wo liegen die Unterschiede zwischen dem DualSense Wireless-Controller und dem DualShock 4 Wireless-Controller?

Der DualSense Wireless-Controller verstärkt die Interaktion zwischen Spielern und Spielen. Das gelingt ihm mit mehreren immersiven Funktionen der nächsten Generation, darunter haptischer Feedback-Technologie und adaptiven Triggern.

Sowohl haptisches Feedback als auch adaptive Trigger wurden entwickelt, um wirkungsvolle taktile Empfindungen zu erzeugen, die Spielern eine mitreißendere Erfahrung bieten und die Interaktivität des Spiels erhöhen.

Hier erfährst du mehr über den DualSense Wireless-Controller.

Wie sehen die Abmessungen und das Gewicht des DualSense Wireless-Controllers aus?

Der DualSense Wireless-Controller misst ca. 160 mm x 66 mm x 106 mm (Breite x Höhe x Tiefe), ohne größtes hervorstehendes Teil. Er wiegt ca. 280 g.

Wie funktioniert die haptische Feedback-Technologie des DualSense Wireless-Controllers?

Haptisches Feedback der nächsten Generation ersetzt traditionelle „Rumble“-Funktionen durch Doppelmotoren und bietet so mitreißendere physische Empfindungen. Wir rechnen damit, dass Spieleentwickler viele interessante und nützliche Möglichkeiten finden werden, um die einzigartigen haptischen Fähigkeiten des DualSense Wireless-Controllers einzusetzen, von einer mitreißenderen Spielererfahrung bis zur Kommunikation verschiedener Gameplay-Zustände und vielem mehr.

Spieler können den Effekt reduzieren oder das Feature auf Wunsch ganz deaktivieren.

Wie intensiv ist das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers im Vergleich zur „Rumble“-Funktion des DualShock 4 Wireless-Controllers?

Bei der traditionellen „Rumble“-Technologie drehen sich zwei kleine Motoren, um ein Vibrations- oder Schüttelgefühl zu erzeugen, das für eine mitreißendere Erfahrung sorgen kann.

Die haptische Technologie der nächsten Generation im DualSense Wireless-Controller nutzt anstelle von herkömmlichen Motoren Doppelmotoren, was zu schnelleren, präziseren und deutlich taktileren Ergebnissen führt. Diese haptischen Effekte können ein viel breiteres Spektrum an physischen Empfindungen erzeugen, von einem sanften Pulsieren, das von der Mitte eines bestimmten Teils des Controllers ausgeht, bis hin zu stärkeren physischen Effekten.

Beim Spielen eines PS4-Spiels auf der PS5-Konsole simulieren die haptischen Effekte des DualSense Wireless-Controllers die „Rumble“-Effekte des DualShock 4 Wireless-Controllers. Spieler, die die ursprünglichen „Rumble“-Effekte eines PS4-Spiels erleben möchten, können das PS4-Spiel mit einem DualShock 4 Wireless-Controller auf ihrer PS5-Konsole spielen.

Für das beste PS VR-Erlebnis auf PS5 empfehlen wir die Verwendung eines DualShock 4 Wireless-Controllers. Ausgewählte Spiele erfordern möglicherweise PlayStation Move-Motion-Controller oder sind mit dem PlayStation VR-Ziel-Controller kompatibel.

Spieler müssen einen DualSense Wireless-Controller verwenden, um PS5-Spiele zu spielen.

Wie wird das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers im Spiel eingesetzt?

Du kannst beispielsweise in Demon’s Souls fühlen, wie Metall auf Metall trifft, oder in Astro’s Playroom spüren, wie die Oberfläche beschaffen ist, über die Astro läuft. Es gibt aber noch viele weitere Beispiele. Lies hier, was die PS5-Spieleentwickler dazu sagen.

Wie funktionieren die adaptiven Trigger?

Die neuen adaptiven Trigger, die in die L2- und R2-Tasten integriert sind, können mächtige Trigger-Effekte in Echtzeit auslösen, die deine Aktionen im Spiel simulieren. So könnten Spieler beispielsweise an einer Bogensehne in einem Spiel ziehen und spüren, wie der Widerstand stärker wird, während sie sich spannt. Oder sie könnten in einem Rennspiel das Bremspedal betätigen und den Widerstand spüren, wenn sie in eine enge Kurve fahren. Andere Beispiele erfährst du hier direkt von PS5-Spieleentwicklern.

Entwickler können den Widerstand jedes Triggers unabhängig voneinander programmieren. Daher erwarten wir einige ziemlich kreative Implementierungen, sobald die PS5-Konsole veröffentlicht wird!

Spieler können die Trigger-Effekte reduzieren oder auf Wunsch ganz deaktivieren. Wenn ein Spiel die Funktion nicht nutzt, verhalten sich die L2- und R2-Tasten ähnlich wie die Tasten auf dem DualShock 4 Wireless-Controller.

Verfügt der DualSense Wireless-Controller über einen integrierten Lautsprecher?

Dank einer höheren Abtastrate und akustischer Verbesserungen erzeugt der integrierte Lautsprecher des DualSense Wireless-Controllers klarere Töne als der DualShock 4 Wireless-Controller.

Im Laufe der Jahre haben Spieleentwickler den Lautsprecher des DualShock 4 Wireless-Controllers verwendet, um über kreative Möglichkeiten ein mitreißenderes Erlebnis zu fördern, und wir freuen uns, dass sie diese Tradition mit dem DualSense Wireless-Controller fortsetzen.

Verfügt der DualSense Wireless-Controller über ein integriertes Mikrofon?

Ja, das integrierte Mikrofon-Array und die integrierte Echounterdrückung des DualSense Wireless-Controllers ermöglichen es Spielern, im Handumdrehen mit Freunden zu chatten, ohne ein Headset einrichten zu müssen – ideal für ein schnelles Gespräch mit einem Freund. Wenn du jedoch ein längeres Gespräch planst, solltest du ein Headset zur Hand haben.

Mit einer Stummschaltungstaste an der Vorderseite des DualSense Wireless-Controllers können Benutzer das Mikrofon ein- und ausschalten. Durch einen kurzen Tastendruck wird die Stummschaltung des Controller-Mikrofons sowie des Mikrofons eines kabelgebundenen Headsets oder USB-Headsets aktiviert oder aufgehoben, während durch einen langen Tastendruck der Mikrofoneingang sowie die gesamte PS5-Audioausgabe auf dem angeschlossenen Fernseher, den Lautsprechern oder dem Headset stummgeschaltet werden.

Verfügt der DualSense Wireless-Controller über einen Headset-Anschluss?

Ja, mit dem integrierten Headset-Anschluss des DualSense Wireless-Controllers können Spieler ein Headset, Ohrhörer oder ein anderes kompatibles Audiogerät anschließen, ähnlich wie bei der PS4. Spieler können auch ein kabelgebundenes Headset anschließen und sich in Multiplayer-Spielen mit Freunden unterhalten.

.

Unterstützen die PS5-Konsole oder der DualSense Wireless-Controller Spracheingabe?

Ja, Spieler können Spracheingabefunktionen verwenden, um Nachrichten oder Suchbegriffe einzugeben, entweder über das Mikrofon des DualSense Wireless-Controllers oder über ein Headset-Mikrofon. Zu den unterstützten Sprachen gehören Japanisch, Englisch (USA), Englisch (GB), Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Französisch, Französisch (Kanada), Italienisch und Deutsch.

Verfügt der DualSense Wireless-Controller über Bewegungssteuerungen?

Ja, der Controller verfügt über ein integriertes 6-Achsen-Bewegungserkennungssystem (ein 3-Achsen-Gyroskop und ein 3-Achsen-Beschleunigungsmesser).

Verfügt das Touchpad auf dem DualSense Wireless-Controller über neue Funktionen?

Das Touchpad ist nun etwas größer und für Spieler leichter zu erreichen. Das Touchpad verfügt auch über eine Leuchtleiste, die den Controller-Status anzeigen und den Gameplay-Status über verschiedene Farben kommunizieren kann, ähnlich wie beim DualShock 4 Wireless-Controller.

Verfügt der DualSense Wireless-Controller über eine „Share“-Taste?

Ja, die Create-Taste baut auf dem Erfolg unserer bahnbrechenden Share-Taste auf. Mit der Create-Taste ermöglichen wir erneut Spielern, spannende Gameplay-Inhalte zu erstellen und sie mit der ganzen Welt zu teilen oder einfach nur selbst zu genießen.

Sieh dir unser PS5-UX-Video an, um mehr über die Funktion der Create-Taste zu erfahren.

Verfügt der DualSense Wireless-Controller über eine Leuchtleiste?

Ja, der DualSense Wireless-Controller verfügt über Leuchtleisten, die zum Spieler zeigen. Für auf der PS5-Konsole spielbare PS4-Spiele, die eine nach vorne gerichtete Leuchtleiste benötigen, müssen die Spieler einen DualShock 4 Wireless-Controller verwenden. Für das beste PS VR-Erlebnis auf PS5 empfehlen wir die Verwendung eines DualShock 4 Wireless-Controllers. Ausgewählte Spiele erfordern möglicherweise PlayStation Move-Motion-Controller oder sind mit dem PlayStation VR-Ziel-Controller kompatibel.

Die Leuchtleisten des DualSense Wireless-Controllers befinden sich links und rechts vom Touchpad und können verschiedene Farben anzeigen, um den Spielstatus zu kommunizieren, ähnlich wie beim DualShock 4 Wireless-Controller.

Unter dem Touchpad teilt die Spieler-Kontrollleuchte dir mit, welcher Spieler du bist, was sehr nützlich ist, wenn du lokal mit anderen spielst.

Hat der DualSense Wireless-Controller im Vergleich zum DualShock 4 Controller eine verbesserte Eingabelatenz?

Die Eingabelatenz auf dem DualSense Wireless-Controller wurde im Vergleich zum DualShock 4 Wireless-Controller optimiert.

Unterstützt der DualSense-Controller Optionen für Barrierefreiheit?

Ja, PS5-Spieler können die Intensität des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger reduzieren oder diese deaktivieren. Spieler können auch Tasten auf dem Controller neu zuweisen. Und das integrierte Mikrofon des DualSense Wireless-Controllers ermöglicht Spracheingabefunktionen, was Spielern die Suche nach Inhalten per Stimme vereinfacht.

Weitere Informationen zu anderen Barrierefreiheitsfunktionen, die für die PS5-Konsole verfügbar sind, findest du unten.

Wie lade ich den DualSense Wireless-Controller auf?

Der DualSense Wireless-Controller kann auf zwei Arten aufgeladen werden. Die eine ist über den USB-Port (Type-C®), indem Spieler das mitgelieferte USB-Kabel an die PS5-Konsole (oder ein kompatibles Ladegerät) anschließen.

Zusätzlich kann die DualSense-Ladestation (separat erhältlich) bis zu zwei Controller gleichzeitig laden.

Wie lange hält der DualSense-Controller bei voller Ladung? Wie lange dauert das Aufladen?

Unter den meisten Bedingungen wird erwartet, dass die Akkulebensdauer der des DualShock 4 Wireless-Controllers ähnelt. Die Ladezeit bei Anschluss an die PS5-Konsole oder die DualSense-Ladestation wird auf etwa drei Stunden geschätzt.

Wie viele DualSense-Controller können gleichzeitig an die PS5-Konsole angeschlossen werden?

Es können bis zu vier DualSense-Controller gleichzeitig an eine PS5-Konsole angeschlossen werden. Wenn du mit mehreren Spielern lokal spielst, zeigt die Spieler-Kontrollleuchte des DualSense Wireless-Controllers (direkt unter dem Touchpad) an, welcher Spieler du bist.

Kann ich den DualSense Wireless-Controller über ein USB-Kabel an meine PS5-Konsole anschließen und im kabelgebundenen Modus spielen?

Ja, der DualSense-Controller kann im Wireless-Modus über Bluetooth 5.1 oder im „kabelgebundenen“ USB-Modus verwendet werden, indem du ihn über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an die PS5-Konsole anschließt.

Ist der DualSense Wireless-Controller in Schwarz (oder einer anderen Farbe) erhältlich?

In Zukunft werden weitere Farben verfügbar sein. Derzeit haben wir dazu aber keine Ankündigungen.

Kann ich den DualSense Wireless-Controller mit meiner PS4-Konsole verwenden?

Der DualSense Wireless-Controller ist nicht mit der PS4-Konsole kompatibel.

Kann ich meinen DualShock 4 Wireless-Controller mit meiner PS5-Konsole verwenden?

Für PS4-Spiele, die auf der PS5-Konsole gespielt werden, können Spieler entweder den DualShock 4 Wireless-Controller oder den DualSense Wireless-Controller verwenden.

Für PS5-Spiele ist der DualSense Wireless-Controller erforderlich, da diese darauf ausgelegt sind, die Vorteile der neuen, immersiven Funktionen zu nutzen.

Für die beste PS VR-Erfahrung auf der PS5-Konsole empfehlen wir die Verwendung eines DualShock 4 Wireless-Controllers. Ausgewählte Spiele erfordern möglicherweise PlayStation Move-Motion-Controller oder sind mit dem PlayStation VR-Ziel-Controller kompatibel. Die neue HD-Kamera für die PS5 ist nicht mit PS VR kompatibel.

Für PS VR-Spiele sind außerdem die PS Camera (PS4) und der PS Camera-Adapter erforderlich. Klicke hier, um weitere Informationen zu erhalten.

Kann ich den DualSense Wireless-Controller mit meinem PC verwenden?

Remote Play auf dem PC unterstützt den DualSense Wireless-Controller über eine USB-Kabelverbindung.

Kann ich Controller von Drittanbietern wie den SCUF Vantage oder Astro C40 TR mit der PS5 verwenden?

Bestehende „Spezialcontroller“, die für die PS4-Konsole entwickelt und lizenziert sind, wie beispielsweise Lenkradcontroller und Arcade-Kampfstäbe, funktionieren auf der PS5-Konsole, wenn das PS5- oder PS4-Spiel diese unterstützt.

Lizenzierte PS4-Controller mit einem Standard-Gamepad-Formfaktor, wie der SCUF Vantage und Astro C40 TR, funktionieren mit PS4-Spielen, die auf der PS5-Konsole gespielt werden. Sie werden für PS5-Spiele nicht unterstützt.

Wie kopple ich einen DualSense Wireless-Controller mit einer PS5-Konsole?

Die Kopplung ist einfach: Schließe den DualSense Wireless-Controller einfach über das mitgelieferte USB-Kabel an die PS5-Konsole an und schalte den Controller durch Drücken der PS-Taste ein.

Welche Headsets sind mit dem Headset-Anschluss des DualSense Wireless-Controllers kompatibel?

Es werden alle Headsets unterstützt, die über den Headset-Anschluss angeschlossen werden können.

Welche Spiele sind am PS5 Release-Tag verfügbar?

Unten findest du die aktuelle Liste der Titel, die derzeit für den Rest des Jahres 2020 geplant sind. Diese Liste wird fortlaufend überarbeitet und kann sich ändern.

SPIELE VON SIE WORLDWIDE STUDIOS: VERÖFFENTLICHUNGSTAG

SPIELE VON SIE WORLDWIDE STUDIOS: AUSSERDEM IN ENTWICKLUNG

Folgende Titel befinden sich zudem bestätigt in der Entwicklung von Worldwide Studios: Destruction AllStars (Lucid Games), Returnal (Housemarque Games), Horizon: Forbidden West (Guerrilla), Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital), der nächste Titel der God of War-Serie (Studio Santa Monica)

SPIELE VON DRITTANBIETERN: VERÖFFENTLICHUNGSTAG

Welche anderen PS5-Spiele befinden sich bestätigt in der Entwicklung?

Es befindet sich eine große Anzahl von Spielen bestätigt in der Entwicklung für die PS5-Konsole – zu viele, um sie hier vollständig aufzulisten.

Gibt es einen Unterschied in der Leistung, wenn ich ein PS5-Spiel von einer Blu-ray Disc installiere, anstatt es digital zu kaufen und herunterzuladen?

Nein, sobald das Spiel auf der ultraschnellen SSD installiert ist, ist die Leistung gleich, ungeachtet dessen, ob du das Spiel über Blu-ray Disc installiert oder über den PlayStation Store heruntergeladen hast.

Kann ich ein PS5-Spiel unterbrechen und dort fortsetzen, wo ich angehalten habe?

Wenn du ein laufendes Spiel unterbrichst, indem du deine PS5-Konsole in den Ruhemodus versetzt oder eine Medien-App startest, wird das Spiel ähnlich wie auf der PS4-Konsole an der Stelle fortgesetzt, an der du aufgehört hast.

Wenn du ein zweites PS5-Spiel startest oder die Konsole vollständig ausschaltest, wird das erste Spiel automatisch geschlossen und nicht automatisch ab deinem vorherigen Moment im Spiel fortgesetzt. Dank der ultraschnellen SSD der PS5-Konsole kannst du jedoch dein installiertes PS5-Spiel schnell wieder laden und direkt weiterspielen.

Sind PS5-Spiele regional gesperrt?

Nein.

Kann ich von jeder PS5-Konsole aus auf meine digitale Spielesammlung zugreifen? Wenn ja, wie?

Spieler können sich über ihr PlayStation-Konto bei jeder Konsole anmelden und dann auf ihre Inhalte zugreifen, während sie angemeldet sind. Das ist ganz einfach mit der neuen PlayStation App für Mobilgeräte, mit der Spieler sich über die App bei einer Konsole anmelden können, ohne ihr Passwort mit einem Controller auf dem Bildschirm eingeben zu müssen.

Wird meine PS5-Trophäenliste von meinen anderen PS-Trophäen getrennt aufgeführt?

Trophäenlisten kombinieren PS3-, PS Vita-, PS4- und PS5-Trophäen, die chronologisch nach der Reihenfolge der zuletzt freigeschalteten Trophäen sortiert sind.

Trophäen wurden kürzlich aktualisiert. Mehr über die Details dazu erfährst du hier.

Gibt es Änderungen bei Rückerstattungen für digitale Käufe? Erfolgen sie unterschiedlich, wenn ich eine PS5 Digital Edition-Konsole kaufe?

Die Rückerstattungs- und Stornierungsrichtlinien im PlayStation Store bleiben unverändert.

Kann ich PS4-Spiele auf der PS5 spielen?

Ja. Wenn die PlayStation 5-Konsole im November dieses Jahres auf den Markt kommt, können mehr als 99 Prozent der über 4.000 Spiele für PS4 darauf gespielt werden.

Mehr über das Spielen von PS4-Spielen auf der PS5-Konsole erfährst du hier.

Werden PS4-Spiele vom Spielen auf der PS5-Konsole profitieren?

Ja. Bei ausgewählten PS4-Spielen ist die Ladegeschwindigkeit beim Spielen auf der PS5-Konsole schneller. Außerdem können sie Game Boost nutzen, um verbesserte oder stabilere Bildraten zu liefern. Bei einigen Spielen mit freigeschalteten Frameraten oder dynamischer Auflösung bis 4K kannst du u. U. eine höhere Auflösung beobachten.

Auf der PS5-Konsole profitieren PS4-Spiele automatisch von Game Boost. Die Funktion muss nicht wie die Boost-Modus-Funktion der PS4 Pro ein- oder ausgeschaltet werden. Zusätzlich werden PS4-Spiele auch einige der neuen UX-Features der PS5-Konsole nutzen.

Wenn ein PS4-Spiel PS4 Pro-Verbesserungen wie verbesserte Grafiken, höhere Auflösungen oder verbesserte Leistung und Frameraten unterstützt, sind diese Verbesserungen auch beim Spielen auf der PS5-Konsole verfügbar.

Mehr über das Spielen von PS4-Spielen auf der PS5-Konsole erfährst du hier.

Bietet die ultraschnelle SSD der PS5-Konsole Vorteile für PS4- oder PlayStation VR-Spiele?

PS4- und PlayStation VR-Spiele werden schneller geladen, wenn sie auf der internen SSD der PS5-Konsole gespeichert und gespielt werden, können aber nicht die volle Funktionalität der nächsten Generation der SSD nutzen.

Kann ichPS4-Spiele von einem USB-Laufwerk aus spielen?

Ja. Spieler können ihre Lieblings-PS4-Spiele auf einem USB-Laufwerk speichern und über die PS5 darauf zugreifen. So stehen PS4-Spiele ganz einfach zur Verfügung, ohne den internen Speicher der PS5-Konsole verwenden zu müssen. Wir empfehlen diese Vorgehensweise, um Platz im internen Konsolenspeicher für PS5-Spiele aufzuheben, die nicht über ein erweitertes Speicherlaufwerk gespielt werden können.

Außerdem können Spieler auf der PS5-Konsole festlegen, dass das System standardmäßig alle PS4-Spiele (einschließlich digitaler Einkäufe im PlayStation Store und Spieldaten von Blu-ray Discs) und zukünftigen Spiel-Patches direkt auf einem verbundenen USB-Laufwerk installiert.

Hinweis: Es können nicht alle USB-Laufwerke mit der PS5 verwendet werden. Ein erweitertes Speicherlaufwerk kann nicht über einen USB-Hub verwendet werden und es kann jeweils nur ein erweitertes Speicherlaufwerk an die PS5 angeschlossen werden.

Gibt es einen bestimmten USB-Laufwerktyp, den ich zum Speichern von PS4-Spielen auf meiner PS5-Konsole verwenden sollte?

Verwende ein SuperSpeed-USB-Laufwerk (USB 3.0 oder höher) mit einer Kapazität von mindestens 250 GB und maximal 8 TB, das für exFAT formatiert wurde. (Hinweis: Die PS5-Konsole kann ein angeschlossenes kompatibles USB-Laufwerk für exFAT formatieren.) Geräte mit einer schnelleren Spezifikation können zu kürzeren Ladezeiten für PS4-Spiele führen, die auf dem Laufwerk gespeichert sind.

Wenn ich digitale PS4-Spiele im PlayStation Store gekauft habe, kann ich sie dann auf die PS5 herunterladen?

Ja. Wenn die PlayStation 5-Konsole im November dieses Jahres auf den Markt kommt, können mehr als 99 Prozent der über 4.000 Spiele für die PS4 darauf gespielt werden. In dieser Anleitung findest du weitere Informationen dazu.

Werden PS4-Demos oder -Betas auf der PS5 spielbar sein?

Die Mehrheit der älteren PS4-Demos oder -Betas werden nicht auf der PS5 spielbar sein. Neue Demos und Betas können jedoch in der Zukunft auf der PS5 gespielt werden.

Gibt es bestimmte PS5- und PS4-Versionen von Spielen?

Ja. PS5-Spiele sind einzigartig und wurden speziell entwickelt, um die besonderen Vorteile der nächsten Generation von Konsolenspielen zu nutzen, darunter das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers und adaptive Trigger, ultraschnelle Ladezeiten, verbesserte Grafik und 3D-Audio.

Kann ich ein PS4-Spiel auf eine PS5-Version upgraden?

Bei bestimmten PS4-Spielen kannst du auf einer PS5-Konsole ein Upgrade auf die digitale PS5-Version des Spiels vornehmen. Bei der Nutzung einer PS5-Konsole hast du unter Umständen die Möglichkeit, die Disc oder digitale Version eines PS4-Spiels auf die digitale PS5-Version upzugraden. Je nach Spiel kann dieses Upgrade entweder kostenlos, mit einem Kauf verbunden oder nur für begrenzte Zeit verfügbar sein. Eine Internetverbindung ist erforderlich.

Die PS4-Version von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und die PS4-Version von Sackboy: A Big Adventure bieten Upgrades auf die digitalen PS5-Versionen der Spiele ohne zusätzliche Kosten. Wenn du PS4-Versionen dieser Spiele besitzt, öffne einfach den Hub dieses Spiels auf deiner PS5-Konsole. (Hinweis: Wenn du über eine physische Disc anstatt der PS Store-Version des Spiels verfügst, musst du zunächst die PS4-Disc in deiner PS5 einlegen.) Anschließend wird dir ein Angebot zum Herunterladen der PS5-Version angezeigt.

Bitte beachte, dass Blu-ray Discs nicht mit der PS5 Digital Edition kompatibel sind. Wenn du PS4-Blu-ray Discs besitzt, kannst du sie nicht mit der PS5 Digital Edition-Konsole verwenden. Du kannst daher auch keine Angebote für ein Upgrade eines PS4-Spiels auf eine PS5-Version nutzen.Für berechtigte digitale Spiele kannst du jedoch ein Upgrade durchführen.

Wenn ich mein PS4-Spiel nicht auf die PS5-Version upgrade oder wenn es keine PS5-Version gibt, kann ich dann auch noch die PS4-Version des Spiels auf der PS5 spielen?

Ja, wenn die PS4-Version des Spiels mit der PS5-Konsole kompatibel ist, kann sie ohne Upgrade auf der PS5 gespielt werden. Mehr als 99 % der über 4.000 PS4-Spiele sind mit der PS5 kompatibel. In dieser Anleitung findest du weitere Informationen dazu.

Kann ich mein Spiel aktualisieren, wenn ich eine PS4-Spiele-Disc, aber die PS5 Digital Edition besitze?

Nein, du kannst die physische Kopie nicht aktualisieren oder auf der Konsole spielen, da die PS5 Digital Edition kein Blu-ray Disc-Laufwerk enthält.

Wie übertrage ich meine PS4-Spielstände auf die PS5-Konsole?

Spieler können Spieldateien von einer PS4-Konsole auf eine PS5-Konsole übertragen, indem sie ein LAN-Kabel verbinden, eine drahtlose Verbindung (WLAN) herstellen oder die Spielstände auf einem kompatiblen USB-Laufwerk speichern. Als aktives PS Plus-Mitglied kannst du deine PS4-Spielstände auch über den Cloud-Speicher auf deine PS5-Konsole übertragen.

Kann ich Spielstände von einem PS4-Spiel auf eine PS5-Version desselben Spiels übertragen?

Es liegt im Ermessen des Entwicklers, ob du Spielstände zwischen einer PS4-Version und einer PS5-Version desselben Spiels übertragen kannst. Diese Möglichkeit kann daher bei generationsübergreifenden Spielen je nach Titel variieren.

Bei Marvel’s Spider-Man: Miles Morales werden die Spielstände übertragen, wenn Spieler sich entscheiden, von der PS4- auf die PS5-Version zu aktualisieren. Auch Sackboy: A Big Adventure unterstützt die Übertragung von Spielständen von PS4 auf PS5 im Rahmen eines Updates, das bis Ende des Jahres bereitgestellt wird. Wir werden weitere Details zu beiden Spielen bekanntgeben, sobald die Veröffentlichung näher rückt.

Hinweis: Wenn Spieler ursprünglich eine PS4-Spiele-Disc gekauft haben, ist die PS5-Konsole mit einem Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk erforderlich, um ein Upgrade auf die PS5-Version des Spiels durchzuführen und die Spielstände zu übertragen.

Wie funktioniert Online-Multiplayer in PS4-Spielen, wenn sie auf einer PS5-Konsole gespielt werden?

Wenn du ein PS4-Multiplayer-Spiel auf deiner PS4-Konsole oder PS5-Konsole spielst (über Abwärtskompatibilität), kannst du dasselbe Spiel mit anderen Spielern auf beiden Konsolen spielen.

Wenn ich ein PS4-Spiel spiele, kann ich dann mit meinem Freund spielen, der die PS5-Version dieses Spiels spielt, oder umgekehrt?

Je nach Spiel könnt ihr zusammen spielen, vorausgesetzt, dass der Entwickler des Spiels diese Funktion unterstützt.

Können PS4- und PS5-Spieler per Sprach-Chat kommunizieren?

Ja, PS4- und PS5-Spieler (und Nutzer der neuen PlayStation App für Mobilgeräte) können per Sprach-Chat in Partys kommunizieren. Je nach Spiel funktioniert der In-Game-Chat auch über PS4- und PS5-Versionen eines Spiels hinweg.

Wie funktionieren Spieleeinladungen zwischen PS4- und PS5-Konsolen?

Spieler können Einladungen für Spiele senden und empfangen, die generationsübergreifendes Spielen auf PS4- und PS5-Konsolen unterstützen. Wenn du nach der Veröffentlichung der PS5-Konsole eine Einladung zur Teilnahme an einer Spielesitzung erhältst, wird dir in der Benachrichtigung angezeigt, welche Plattform vom Spiel unterstützt wird. Wenn für ein PS5-Spiel keine PS4-Version verfügbar ist, erhalten PS4-Spieler die Einladung nicht.

Habe ich weiterhin über die PS5-Konsole Zugriff auf meine PS4 PlayStation Plus-Spielebibliothek?

Ja. Wenn ein PS4-Spiel auf der PS5-Konsole spielbar ist und du über eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügst, kannst du es auf deine PS5-Konsole herunterladen und spielen.

Wird PS Now auf der PS5-Konsole verfügbar sein?

Ja, Spieler mit einem PS Now-Abo können PlayStation Now mit ihrer PS5-Konsole verwenden, sowohl zum Streamen als auch zum Herunterladen unterstützter Spiele.

Wird PlayStation Plus PS5-Spiele anbieten?

Alle PlayStation Plus-Mitglieder erhalten weiterhin mindestens zwei großartige PS4-Spiele pro Monat.

Unser Ziel ist es, regelmäßig PS5-Spiele zur monatlichen Spielauswahl hinzuzufügen. Sieh dir also unsere monatlichen PlayStation Plus-Ankündigungen im PS Blog an.

Was ist die PlayStation Plus Collection?

PlayStation Plus-Mitglieder, die eine PS5 besitzen, können eine ausgewählte Bibliothek von PS4-Spielen einlösen und spielen, die die Generation geprägt haben, wie Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 und viele mehr.

Die PlayStation Plus Collection ist ab dem 12. November verfügbar, wenn die PS5-Konsole in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea veröffentlicht wird, und ab dem 19. November, wenn die PS5-Konsole in ganz Europa, dem Nahen Osten, Südamerika, Asien und Südafrika veröffentlicht wird.

Die Anzahl und Verfügbarkeit von Titeln in der PlayStation Plus Collection kann je nach Land variieren und die PlayStation Plus Collection ist in China nicht verfügbar.

Welche Spiele sind bei der Veröffentlichung der PS5-Konsole in der PlayStation Plus Collection enthalten?

Die PlayStation Plus Collection ist ein weiterer Vorteil zu den bestehenden PS4-Vorteilen, die PlayStation Plus-Mitglieder für den monatlichen Abonnementpreis erhalten. Es ist kein zusätzlicher Mitgliedsbeitrag erforderlich. Sobald du ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection erhalten hast, kannst du es so lange behalten, wie deine PlayStation Plus-Mitgliedschaft läuft. PS4-Spiele, die aus der PlayStation Plus-Collection erhalten und auf der PS5-Konsole gespielt werden, haben zusätzliche Vorteile wie eine höhere Ladegeschwindigkeit und verbesserte oder stabilere Framerates, dank des PS5 Game Boost.

Von SIE Worldwide Studios:

Von unseren Drittanbieter-Publishern und -Entwicklern:

Kann ich auf PS5 Spiele von der Original-PlayStation, PS2 oder PS3 spielen?

Nein, die PS5-Konsole kann nur PS5-Spiele und über 99 % der PS4-Spiele, einschließlich PlayStation VR-Spiele, spielen.

Welche Video-Disc-Formate unterstützt die PS5-Konsole?

Die PS5-Konsolenversion mit Blu-Ray Disc-Laufwerk unterstützt die Videowiedergabe von 4K Ultra HD Blu-ray Discs, Standard Blu-ray Discs und DVDs. Bitte beachte, dass die PS5 Digital Edition-Konsole keine optischen Discs unterstützt.

Enthalten PS5-Spiele-Discs mehr Daten als PS4-Discs?

Ja. PS5 Blu-ray Discs können bis zu 100 GB an Spieldaten speichern, im Vergleich zur Speicherkapazität von 50 GB der PS4 Blu-ray Discs.

Kann die PS5-Konsole PS4-Blu-ray Discs wiedergeben?

Ja, PS4-Blu-ray Discs sind mit der PS5-Konsole kompatibel, sofern das PS4-Spiel unterstützt wird.

Unterstützt die PS5 auch Blu-ray Filme in 3D?

Nein, die stereoskopische 3D-Ausgabe wird auf der PS5-Konsole nicht unterstützt.

Kann ich PS VR-Spiele auf der PS5 spielen?

Ja, PlayStation VR-Spiele gehören zu den Tausenden von PS4-Spielen, die auf der PS5 gespielt werden können. Für PS VR-Spiele auf einer PS5 sind ein PS VR-Headset, eine PlayStation Camera für PS4* und ein PlayStation Camera-Adapter erforderlich (kein Kauf erforderlich, weitere Informationen findest du unter playstation.com/camera-adaptor).

Für das beste PS VR-Erlebnis auf der PS5 empfehlen wir die Verwendung eines DualShock 4 Wireless-Controllers. Ausgewählte Spiele erfordern möglicherweise PlayStation Move-Motion-Controller oder sind mit dem PlayStation VR-Ziel-Controller kompatibel. Die neue HD-Kamera für die PS5 ist nicht mit PS VR kompatibel.

Das PS VR-Headset, die PS Camera, der DualShock 4 Wireless-Controller, die PS Move-Motion-Controller und der PS VR-Ziel-Controller sind von der PS5 gesondert erhältlich.

* Modell CUH-ZEY1 oder CUH-ZEY2

Kann ich die PS Camera der PS4 mit der PS5 verwenden?

Ja. Die PS Camera ist für unterstützte PS4-Spiele auf der PS5 mit PS VR und PS Move erforderlich. Die PS Camera unterstützt auch die Übertragung auf der PS5.

Für den Anschluss der PS Camera an die PS5 ist der PlayStation Camera-Adapter erforderlich (kein Kauf erforderlich; weitere Informationen findest du unter playstation.com/camera-adaptor).

Kann ich PlayStation Move-Motion-Controller oder den PS VR-Ziel-Controller mit der PS5 verwenden?

Ja, du kannst PlayStation Move-Motion-Controller oder den PS VR-Ziel-Controller in unterstützten PS4-Spielen auf der PS5 verwenden, einschließlich PS VR-Software. Du musst die PS Camera an die PS5-Konsole anschließen, um die Unterstützung für PS Move-Motion- oder PS VR-Ziel-Controller zu aktivieren. Dazu ist der PlayStation Camera-Adapter erforderlich (kein Kauf erforderlich, weitere Informationen findest du unter playstation.com/camera-adaptor).

Wie erhalte ich einen PlayStation Camera-Adapter?

Weitere Informationen findest du unter playstation.com/camera-adaptor.

* Modell CUH-ZEY1 oder CUH-ZEY2

Was ist die HD-Kamera?

Die HD-Kamera für die PS5 verfügt über zwei empfindliche Kameras mit 1920 x 1080 und Weitwinkelobjektiv, die die Tiefe des Raums messen können. Das ist nützlich, um den Hintergrund in einer Übertragung nahtlos zu beschneiden. Die PS5-Kamera wird über einen USB-Stecker (Type-A) auf der Rückseite der Konsole angeschlossen.

Mehr über die HD-Kamera erfährst du hier.

Wie sehen die Abmessungen und das Gewicht der HD-Kamera aus?

Die Abmessungen betragen ca. 100 mm x 41 mm x 75 mm (Breite x Höhe x Tiefe) und das Gewicht beträgt ca. 92 g. Die Kabellänge beträgt ca. 2 Meter.

Kann ich die neue HD-Kamera der PS5 mit meinem PS VR-Headset verwenden?

Nein, die neue HD-Kamera unterstützt PlayStation VR nicht. Du musst die PlayStation Camera und den PlayStation Camera-Adapter verwenden, um sie mit deiner PS5 zu verbinden.

Ist ein Mikrofon in die Kamera integriert?

Nein. Du kannst ein Headset oder das integrierte Mikrofon des DualSense Wireless-Controllers verwenden.

Was ist die Medienfernbedienung?

Die Medienfernbedienung ist eine praktische Option zum Ansehen von Filmen und Sendungen auf der PS5. Sie verfügt über spezielle Tasten für beliebte Streaming-Apps, Wiedergabesteuerungen und eine Navigationstaste.

Mehr über die Medienfernbedienung erfährst du hier.

Wie sehen die Abmessungen und das Gewicht der Medienfernbedienung aus?

Die Abmessungen betragen ca. 45 mm x 145 mm x 26 mm, ohne größtes hervorstehendes Teil, und das Gewicht liegt bei ca. 55 g.

Kann ich mit der Medienfernbedienung Spiele spielen?

Nein, die Medienfernbedienung ist nur darauf ausgelegt, Videoinhalte auf der PS5 einfach anzusehen.

Verwendet die Medienfernbedienung Batterien oder Akkus?

Die Medienfernbedienung wird mit zwei mitgelieferten AA-Batterien betrieben.

Unterstützt die Medienfernbedienung Spracheingabe?

Das Mikrofon auf der Medienfernbedienung kann zur Spracheingabe verwendet werden, entweder durch Drücken auf das Mikrofon-Symbol auf der Bildschirmtastatur, wenn es angezeigt wird, oder in ausgewählten Medienanwendungen, die Spracheingabemodi unterstützen. Die physische Mikrofontaste auf der Medienfernbedienung ist für zukünftige Funktionen reserviert.

Was ist das PULSE 3D Wireless-Headset und wie unterscheidet es sich von früheren PlayStation-Headsets?

Das PULSE 3D Wireless-Headset ist das offizielle Headset für PS5 und verfügt über ein raffiniertes Design mit zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen, Laden über USB Type-C und leicht zugänglichen Bedienelementen, darunter integrierte Mikrofonstummschaltung, Master-Lautstärke und Mischverhältnis für In-Game-Audio und Chat. Mit einer speziellen Mikrofonüberwachungstaste kannst du überprüfen, wie deine Teamkollegen dich hören.

Du kannst das PULSE 3D Wireless-Headset über den mitgelieferten Wireless-Adapter mit deiner PS5- oder PS4-Konsole verbinden. Du kannst den 3,5-mm-Headset-Anschluss verwenden, um eine Verbindung zu anderen Audioquellen herzustellen, z. B. zum DualShock Wireless-Controller, zu PlayStation VR oder zu einem Mobilgerät.

Mehr über das PULSE 3D Wireless-Headset erfährst du hier.

Wie sehen die Abmessungen und das Gewicht des PULSE 3D Wireless-Headsets aus?

Die Abmessungen betragen ca. 213 mm x 190 mm x 91 mm und das Gewicht beträgt ca. 292 g.

Wie lange hält der Akku des PULSE 3D Wireless-Headsets bei einer Aufladung?

Das PULSE 3D Wireless-Headset bietet mit dem integrierten Akku schätzungsweise bis zu 12 Stunden Wireless-Betrieb.

Kann ich die offiziellen Wireless-Headsets der Gold- oder Platin-Edition mit der PS5-Konsole verwenden?

Ja, das offizielle Wireless-Headset – Gold Edition und Wireless-Headset – Platin-Edition werden von der PS5-Konsole nativ unterstützt, entweder über den mitgelieferten Wireless-USB-Adapter oder über den 3,5-mm-Headset-Anschluss am DualSense Wireless-Controller.

Kann ich Headsets von Drittanbietern mit der PS5 verwenden?

Offiziell lizenzierte Headsets von Drittanbietern sind bei oder nach der Veröffentlichung der PS5-Konsole erhältlich. Einige Headsets, die für die PS4-Konsole lizenziert sind, funktionieren möglicherweise oder erfordern ein Firmware-Update des Geräts. Wende dich bei Fragen zur Kompatibilität an den Hersteller deines Headsets.

Kabellose Headsets von Drittanbietern, die eine Bluetooth-Verbindung verwenden, werden von der PS5 nicht unterstützt, obwohl die meisten USB- und analogen Headsets unterstützt werden.

Headsets, die an einen 3,5-mm-, USB-A- oder USB-C-Anschluss angeschlossen werden können, funktionieren für 3D-Audio.

Kann ich Tastatur und Maus an die PS5-Konsole anschließen?

Ja, USB- und Bluetooth-Tastaturen und -Mäuse werden auf Systemebene unterstützt. Es liegt jedoch im Ermessen des Spieleentwicklers, ob ein Spiel von der Unterstützung profitiert.

Kann ich meinen PS4-Fightstick mit der PS5 verwenden?

Viele lizenzierte PS4-Arcade-Fightsticks sollten mit PS4-Spielen kompatibel sein, die auf der PS5 spielbar sind. Bitte wende dich bei Fragen zur Kompatibilität an den Hersteller deines Fightsticks.

Video abspielen

Was waren die Ziele der PS5-Benutzererfahrung (UX)?

Wir wollten sicherstellen, dass die Spielzeit wertvoll und sinnvoll ist. Die neue Benutzererfahrung (UX) der PS5 konzentriert sich daher auf den Spieler, um eine echte Erfahrung der nächsten Generation mit erhöhter Unmittelbarkeit und einem mitreißenderen Gefühl zu bieten und dich schnell mit großartigen Spielen und einer leidenschaftlichen Gaming-Community zu verbinden.

Was sind einige der bemerkenswertesten Unterschiede in der Benutzeroberfläche der PS5 und der PS4?

Die neue UX der PS5 bietet eine Reihe neuer Funktionen, mit denen du deine Spielerfahrung sofort, immersiver und personalisierter gestalten kannst.

Eines der Highlights ist das neue Control Center, das wie eine weiterentwickelte Version des Schnellmenüs der PS4-Konsole funktioniert. Mit einem einzigen Druck auf die PS-Taste wird das Control Center auf der PS5 geöffnet, sodass du sofort auf häufig verwendete Systemfunktionen zugreifen kannst, ohne das Spiel zu verlassen.

Aktivitäten sind eine weitere neue Funktion, die dich näher an die wichtigsten Elemente des Gameplays bringen soll. Die Aktivitäten werden über Bildschirmkarten im Control Center und in den Hubs unterstützter Spiele angezeigt und ermöglichen es dir, neue Spielmöglichkeiten zu entdecken, zu Dingen zurückzukehren, die du verpasst hast, direkt in Levels oder Herausforderungen zu springen, die du spielen möchtest, und vieles mehr.

Zu den weiteren Kartentypen gehören Spielhilfe, Bildschirmfreigabe und mehr. Einige Karten können im Bild-in-Bild-Modus geöffnet oder seitlich fixiert werden, sodass du sie betrachten kannst, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Weitere Informationen zur PS5-Benutzererfahrung findest du in unserer Videotour.

Lädt die PS5 automatisch Spiel-Patches und -Updates für die Spiele herunter, die ich gespielt habe?

Ja. Wenn die Funktion für den automatischen Download aktiviert ist und du mit dem Internet verbunden bist, sucht die PS5 automatisch nach Spiel-Updates für Spiele, die du häufig spielst. Spiel-Updates werden auch heruntergeladen, wenn sich die Konsole im Ruhemodus befindet, sofern der Benutzer ein Energieprofil auswählt, das eine Verbindung zum Internet beibehält. Wenn du ein Spiel spielst, sucht die PS5 automatisch nach Spiel-Updates.

Wird die PS5-Benutzeroberfläche bei der Veröffentlichung Ordner oder Designs unterstützen?

Nein, die PS5 unterstützt bei der Veröffentlichung keine Ordner oder Designs.

Umfasst die PS5-Benutzererfahrung offizielle Updates oder News?

Ja, alle PS5-Besitzer weltweit erhalten im Hub des jeweiligen Spiels offizielle Nachrichten von Publishern zu Spielen, die sie besitzen oder denen sie folgen, sowie aktuelle Meldungen in ihrer Sprache auf einer speziellen Karte im Control Center und in der PlayStation App für Mobilgeräte.

Bei der Markteinführung können PS5-Besitzer in den USA auf der Startseite im Bereich „Explore“ alle diese Storys an einem Ort sehen, sodass du genau weißt, was es Neues zu Spielen gibt, auf die du dich freust oder die du beiseitegelegt hast. Darüber hinaus kannst du mit Explore auf Live-Übertragungen, freigegebene Videos und Bilder zugreifen, die in der Community von Spielen, denen du folgst, gerade angesagt sind, und erhältst Updates von PlayStation.

Müssen wir am ersten Tag ein System-Update herunterladen?

Ja, am ersten Tag wird die PS5-Systemsoftware auf die neueste Version aktualisiert.

Wenn ich nicht online bin, kann ich System-Updates über ein USB-Laufwerk installieren?

Ja, wie bei der PS4-Konsole kannst du neue Systemsoftware-Updates von PlayStation.com auf deinen PC herunterladen und mit einem FAT32-formatierten USB-Laufwerk auf die PS5-Konsole übertragen.

Was ist die Spielhilfe und wie funktioniert sie?

Die Spielhilfe ist eine Funktion auf Systemebene, die nur PS Plus-Mitgliedern auf PS5 zur Verfügung steht und hilfreiche Tipps und Tricks bietet, um dich in ausgewählten PS5-Spielen voranzubringen. Die Funktion ist rein optional, ist aber darauf ausgelegt, dir schneller und einfacher als eine Internetsuche Tipps zu liefern – und das ganz ohne Spoiler.

Sieh dir unsere PS5-Benutzererfahrungstour an, um zu erfahren, wie die Spielhilfe funktioniert.

Welche Barrierefreiheitsoptionen bietet die PS5?

PS5-Spieler können die Intensität des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger auf dem DualSense Wireless-Controller reduzieren oder diese Fubktiobdeaktivieren und die Tasten des Controllers neu zuweisen.

Eine Spracheingabefunktion bietet im Vergleich zu einer virtuellen Tastatur eine einfache und schnelle Möglichkeit für Benutzer, Text einzugeben: Gesprochene Wörter werden einfach auf dem Bildschirm angezeigt. Die Funktion kann mit einem Headset, dem integrierten Mikrofon des DualSense Wireless-Controllers oder der Medienfernbedienung genutzt werden.

Ein integrierter Screenreader bietet Benutzern die Möglichkeit, Text auf dem Bildschirm zu hören und die Bedienelemente laut vorlesen zu lassen. Benutzer können zudem ihre Anzeigeeinstellungen anpassen, beispielsweise Farben invertieren, Text vergrößern oder verkleinern, Fettdruck verwenden, Farbkorrekturen vornehmen, die Geschwindigkeit für automatisches Blättern anpassen und die Bewegungseinstellungen reduzieren.

Darüber hinaus bietet die Chat-Transkription die Möglichkeit, Audioinhalte aus Sprach-Chats in Text zu transkribieren sowie eingegebenen Text anderen Spielern im Sprach-Chat vorzulesen.

Die Spracheingabe, der Screenreader und die Chat-Transkription auf der PS5 unterstützen die folgenden Sprachen: Englisch (USA), Englisch (GB), Japanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Französisch (Kanada), Spanisch, Spanisch (Lateinamerika).

Wurde der PlayStation Store auf der PS5 verbessert?

Der PS Store auf der PS5 ist jetzt vollständig in das System integriert und bietet blitzschnelles Stöbern und ein vereinfachtes, intelligenteres Layout, mit dem du das richtige Spiel ganz einfach finden kannst.

Kann ich PS4- und PS VR-Spiele im PS Store auf der PS5 kaufen?

Ja, viele PS4- und PS VR-Spiele, die auf der PS5 spielbar sind, können im PS Store auf PS5 erworben werden.

Wie unterstützt die PlayStation App für Mobilgeräte die PS5?

Die aktualisierte PlayStation App für Mobilgeräte wurde neu gestaltet, um deine Spielerfahrung auf der PS4 und PS5 zu verbessern. Dazu gehören eine aktualisierte Benutzeroberfläche, Nachrichtenintegration, Sprach-Chat und Party-Gruppen, ein nativ integrierter PlayStation Store und Remote-Downloads, PlayStation-Nachrichten und neue Funktionen für die PS5.

Einen vollständigen Überblick findest du hier.

Wie kann ich PS5-Downloads per Fernzugriff verwalten?

Die neue PlayStation App für Mobilgeräte mit iOS (12.2 oder höher) und Android (6.0 oder höher) bietet eine native PlayStation Store-Erfahrung mit schnellen und reibungslosen Funktionen zum Einkaufen und Stöbern. Außerdem kannst du Spiele und Add-ons per Fernzugriff direkt auf deiner PS4 und PS5 erwerben und herunterladen.

Wenn die PS5 eintrifft, kannst du Spiele per Fernzugriff starten, den Speicher auf deiner Konsole verwalten, wenn dir der Speicherplatz ausgeht, und dich direkt über die PS App auf der PS5 anmelden.

Darüber hinaus kannst du PlayStation.com besuchen, um Downloads per Fernzugriff zu verwalten.

Wo finde ich all meine PS5- und PS4-Spiele?

Die „Spielebibliothek“ auf dem Startbildschirm der PS5-Konsole enthält alle PS5- und PS4-Spiele, die du gekauft oder gespielt hast. Dies umfasst auch Spiele, die du als PS Plus- oder PS Now-Abonnent spielen konntest. Wenn diese Abonnements abgelaufen sind, musst du ein neues Abonnement abschließen, um diese Spiele spielen zu können.

(Hinweis: Die Verfügbarkeit des PS Now-Services variiert je nach Land.)

Wo finde ich all meine Entertainment- und Medien-Apps?

Unter „Medien“ auf dem PS5-Startbildschirm kannst du ganz einfach deine zuletzt verwendeten Medien-Apps finden und starten. Andere Anwendungen, die du heruntergeladen, aber in letzter Zeit nicht verwendet hast, findest du in der App-Bibliothek.

Wenn du etwas Neues ausprobieren möchtest, lade über den Hub „Alle Apps“ eine neue App herunter oder verwende den Hub „TV und Video“, um empfohlene Sendungen für deine Apps und neue Apps zu finden, die du noch nicht heruntergeladen hast.

Du bist dir nicht sicher, in welcher App du einen Film oder eine Sendung findest, für die du dich interessierst? Die universelle Suche zeigt dir, wo du sie findest, und hilft dir, dorthin zu gelangen.

Welche Entertainment-Apps werden bei der Veröffentlichung für die PS5 verfügbar sein?

Beliebte Entertainment-Apps wie Netflix, Apple TV +, YouTube, Disney+, und Spotify sind direkt zum PS5-Release verfügbar. Die Verfügbarkeit kann allerdings je nach Region unterschiedlich sein. Weitere App-Informationen findet ihr hier.

Unterscheiden sich Streaming-Apps je nach den regionalen Diensten von Land zu Land?

Ja, Internetzugang und ein Konto für das PlayStation Network sind erforderlich. Streaming-Dienste erfordern möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement, das eventuell nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar ist.

Wie greife ich auf Medien-Apps und -Dienste auf der PS5 zu?

Medien-Apps sind über den Startbildschirm der PS5-Konsole in einem speziellen Medienbereich leicht zugänglich.

Bieten PS5-Entertainment-Apps Unterstützung für 4K-Auflösung und HDR?

Ja, sofern die App diese Funktionen unterstützt.

Kann ich meine eigene Musik hören, während ich auf der PS5-Konsole spiele?

Ja. Spotify wird ab der Veröffentlichung für die Musikwiedergabe unterstützt, einschließlich als Hintergrundmusik im Spiel. Spieler können auch Musik von einem USB-Laufwerk hören, einschließlich im MP3-, FLAC- und AAC-Format.

Wie werden soziale Funktionen wie die Freundesliste und Partys bei der PS5 verbessert?

Die PS5 erweitert das Konzept der Partys zu einem speziellen Treffpunkt für dich und bis zu 99 deiner Freunde. Du kannst Spielinhalte teilen, Spielsitzungen planen oder dich einfach per Sprach-Chat oder Text-Chat mit Nutzern über PS4, PS5 und die neue PlayStation App für Mobilgeräte hinweg austauschen.

Die überarbeiteten Partys auf der PS5 sind schnelle, bequeme und stark interaktive Orte. Du möchtest ein paar Multiplayer-Spiele spielen? Springe direkt und ohne weitere Einladungen in ein Spiel mit deinen Party-Teilnehmern.

Du möchtest mit einem Freund chatten und ihm gleichzeitig zeigen, was du gerade spielst? Starte einen Sprach-Chat in deiner Party und aktiviere die Funktion „Bildschirm teilen“. Diese Funktion nutzt eine Technologie mit sehr geringer Latenz, damit du deinen Freunden zeigen kannst, was du gerade in Echtzeit spielst, während du gleichzeitig auch ihren Spielfortschritt im Auge behalten kannst.

Du möchtest deine Spielerfahrung mit anderen teilen? Mit Share Play (PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich) kannst du außerdem die Kontrolle über dein Spiel an einen vertrauenswürdigen Freund übergeben oder ein lokales Koop-Spiel zusammen spielen.

Eine neue Funktion namens Game Base fungiert als dein soziales Hub für PlayStation. Die Game Base fasst alle deine Freunde, Partys, Chat-Gespräche und mehr über PS5, PS4 und die neue PlayStation App für Mobilgeräte hinweg an einem praktischen und dauerhaften Ort zusammen, damit du mit deinen Freunden auf PlayStation in Verbindung bleiben kannst, wo auch immer du gerade bist.

Wie viele Spieler können gleichzeitig an einem Sprach-Chat in einer Party auf der PS5 teilnehmen?

Es können bis zu 16 Personen an einem Sprach-Chat über die PS4 und PS5 und die neue PlayStation App für Mobilgeräte teilnehmen.

Welche Familien-/Kindersicherungsfunktionen sind auf der PS5-Konsole verfügbar?

Wenn du ein Erwachsener mit einem Konto für das PlayStation Network bist, kannst du ein Konto für dein Kind erstellen und so zum Familienmanager werden. Das kannst du im Bereich „Familienverwaltung“ in deinen Kontoeinstellungen erledigen.

Der Familienmanager kann:

Außerdem können Familienmanager Altersbeschränkungen für bestimmte Spiele und Medien, spielbare Stunden, Ausgabenbeschränkungen, die Kommunikation mit anderen Spielern und die Nutzung von PlayStation VR festlegen.

Kann ich meine Online-ID ändern?

Ja!

Kann ich meine Datenschutzoptionen so anpassen, dass ich als offline angezeigt werde?

Ja, du kannst als offline angezeigt werden. Mit einer neuen Funktion auf der PS5-Konsole kannst du deinen Status auch auf „Beschäftigt“ festlegen, damit Freunde und andere Spieler wissen, dass sie dich nicht stören sollten.

Kann ich andere Dienste mit meinem PlayStation-Konto verknüpfen?

Ja. PS5 bietet integrierte Funktionen für Spotify, Twitch, Twitter und YouTube und du kannst dein Konto mit diesen Diensten verknüpfen.

Wie funktioniert die neue Create-Taste auf dem DualSense Wireless-Controller?

Die Create-Taste gibt Spielern die Möglichkeit, den entscheidenden Moment in ihrer Spielsitzung einzufangen. Im Menü „Erstellen“ kannst du einen Teil deines vergangenen Gameplays speichern, eine manuelle Aufnahme starten, einen tollen Screenshot machen oder dein Spiel übertragen.

Darüber hinaus sind die gängigsten Steuerelemente, die Spieler gerne ändern (Aufzeichnungsauflösung, Bildschirmformat, ob Sprach-Chat-Audio in der Aufnahme enthalten sein soll) einfach verfügbar, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Wie lang dürfen die Videos sein, die ich mit der PS5 aufnehme?

Die PS5 erfasst automatisch die letzten 60 Minuten deines Spiels. Um das Videomaterial zu speichern, drücke die Create-Taste und wähle „Aktuelles Spiel speichern“. Anschließend kannst du eine beliebige Zeit von den letzten 15 Sekunden bis zu den letzten 60 Minuten deiner Spielsitzung auswählen.

Die PS5 erfasst automatisch die letzten 60 Minuten deines Spiel in 1080p-Auflösung. 4K-Auflösung ist ebenfalls verfügbar, wenn du dein Spiel manuell mit der Create-Taste aufzeichnest.

In welcher Auflösung werden Videoinhalte erfasst?

Standardmäßig werden aufgezeichnete Videos mit 1080p und bis zu 60 Bildern pro Sekunde gespeichert. 4K-Videoaufzeichnung ist ebenfalls verfügbar, wenn du dein Spiel manuell mit der Create-Taste aufzeichnest.

Im Menü „Erstellen“ findest du eine Einstellung namens „Manuelle Aufnahmeauflösung“, die angezeigt wird, wenn deine PS5-Konsole an einen 4K-fähigen Fernseher angeschlossen ist. Spieler können zwischen einer Auflösung von 1920 x 1080 (Standard) oder 3840 x 2160 wählen. Die Einstellung bleibt so lange aktiv, bis du oder ein anderer Benutzer deiner Konsole sie ändert oder die Konsole an einen Fernseher ohne 4K-Auflösung anschließt.

Wo werden meine aufgenommenen Screenshots und Videoinhalte auf der PS5 gespeichert?

Die aufgenommenen Screenshots und Videos werden in der Mediengalerie auf der PS5 gespeichert. Die Mediengalerie ist im Home-Bildschirm für Spiele verfügbar. Dort kannst du Inhalte anzeigen, bearbeiten, teilen, auf ein USB-Laufwerk kopieren und USB-basierte Medien wiedergeben.

Wie kann ich die Videos und Bilder, die ich auf der PS5 aufnehme, auf einem anderen Gerät speichern?

Spieler können Bilder und Videos auswählen und auf ein externes USB-Laufwerk kopieren.

Welche Ausgabeoptionen habe ich für aufgezeichnete Videos? Kann ich Videos in 4K von meiner PS5-Konsole an externe Dienste streamen oder exportieren?

1080p- und 4K-Videos können für externe Dienste freigegeben werden, die Ausgabeauflösung kann jedoch je nach der gemeinsam genutzten Plattform reduziert werden.

In welchen Formaten und Auflösungen kann ich Screenshots auf der PS5 aufnehmen?

Du kannst Screenshots im JPEG- oder PNG-Format mit einer Auflösung von 1920 x 1080 oder 3840 x 2160 speichern. Spieler können auch HDR-Screenshots aufnehmen (und anzeigen), wenn die PS5 an ein HDR-Display angeschlossen ist. Wenn HDR-Screenshots exportiert oder geteilt werden, konvertiert die PS5 sie in ein Standard-JPEG-Bild.

Wo kann ich bei der Veröffentlichung Inhalte teilen?

Spieler können Screenshots und Videoclips (bis zu 3 Minuten lang) mit Freunden in ihren Partys über die PS5-Konsole oder die PlayStation App für Mobilgeräte teilen. Spieler können Inhalte auch auf externe Dienste wie Twitch, Twitter und YouTube teilen.

Kann ich meine geteilten Inhalte an die neue PlayStation App für Mobilgeräte übertragen, um sie mit Mobilgeräten zu teilen?

Spieler können Bilder und Videos über die Game Base in Partys teilen. Diese Inhalte können dann in der neuen PlayStation-App für Mobilgeräte angezeigt werden.

Bietet die PS5 Unterstützung für Aufnahmegeräte?

Ja. Die PS5 ermöglicht die Verwendung externer HDMI-basierter Aufnahmegeräte. Deaktiviere dazu HDCP in den Einstellungen.

Welche Verbesserungen bietet Share Factory Studio auf der PS5-Konsole gegenüber Share Factory auf der PS4-Konsole?

Share Factory Studio ist ein leistungsstarker Medien-Editor für deine PS5-Konsole. Die App bietet deutlich umfangreichere Bearbeitungsfunktionen als die einfache Schnellbearbeitungsfunktion für deine Spielaufnahme. Share Factory Studio auf der PS5 bietet eine Reihe neuer Tools und viele neue Funktionen, wie z. B. Unterstützung für 4K HDR-Videos. Erschaffe visuelle Wunder und teilen sie mit anderen!

Was sind die Features „Bildschirm teilen“ und Share Play?

„Bildschirm teilen“ ist ein neues Feature der PS5. Damit können Benutzer ihren Spielbildschirm in Echtzeit an bis zu 16 Party-Mitgliedern in einem Sprach-Chat übertragen. Du kannst dir dieses Feature als eine kleine Spielübertragung zwischen Freunden vorstellen.

Bei der Verwendung von „Bildschirm teilen“ kann ein Spieler Share Play (aktives PlayStation Plus-Abonnement erforderlich) verwenden, um einen „virtuellen Controller“ an einen anderen Teilnehmer des Sprach-Chats weiterzugeben. Dieser kann dann das Spiel bis zu eine Stunde lang per Fernzugriff spielen, während die Party weiterhin zuschaut und chattet.

Share Play ermöglicht auch bis zu zwei Spielern, ein lokales Koop-Spiel zusammen zu spielen, selbst wenn der andere Spieler das Spiel nicht besitzt.

Kann ich meine aufgenommenen Medien (Gameplay-Clips, Screenshots) von der PS4 auf die PS5 übertragen?

Nein. Du kannst sie jedoch von deiner PS4-Konsole aus über die integrierte Aufnahmengalerie-App auf ein kompatibles USB-Laufwerk exportieren, um sie sicher aufzubewahren.

Wie viele Benutzer können sich bei einer PS5 anmelden?

Es können bis zu 16 Benutzer an einer PS5 registriert werden. Von diesen können sich dann bis zu vier Benutzer gleichzeitig anmelden.

Verfügt die PS5 über einen Webbrowser?

Nein, das PS5-System enthält keine spezielle Webbrowser-App.

Wie funktioniert Remote Play auf der PS5?

Spieler können ebenso wie bei der PS4 mit Remote Play über einen PC oder ein Mobilgerät auf ihre PS5 zugreifen. Bei der PS5 ermöglicht Remote Play zudem den Zugriff auf die PS5 über eine PS4-Konsole oder eine andere PS5.

Weitere Informationen zu Remote Play, einschließlich Links zum Download der App, findest du hier.

Wird es bei der Veröffentlichung der PS5 weitere Änderungen an Remote Play geben?

Wir aktualisieren das Remote Play-Feature der PS4. Jetzt kannst du nicht nur von einem PC oder einem Mobilgerät aus auf deine PS4 zugreifen, sondern deine PS4 kann auch über Remote Play direkt auf deinem Fernseher auf andere Konsolen zugreifen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, eine Verbindung zu deiner PS5-Konsole herzustellen und ein PS5-Spiel auf deiner PS4 zu streamen, damit du es dort spielen kannst.

Darüber hinaus bietet Remote Play Unterstützung für bis zu drei weitere Benutzer, die an der Remote Play-Sitzung teilnehmen können, sodass Benutzer lokale Multiplayer-Spiele über Remote Play genießen können.

Meine Frage wurde in diesem Dokument nicht beantwortet. Wo finde ich Antworten?

Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald der Veröffentlichungstermin näher rückt. Hinterlasse also deine Frage in den Kommentaren unten und schau regelmäßig hier vorbei!