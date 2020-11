The Witcher: Netflix unterbricht Produktion von Staffel 2

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Netflix bestätigte, mussten die Dreharbeiten für die zweite Staffel The Witcher vorübergehend gestoppt werden. Grund dafür ist, dass in vier Fällen Mitarbeiter der Produktion positiv auf Covid-19 getestet wurden. Nun folgen Tests für alle weiteren Beteiligten. Die Drehs in den Arborfield Studios bei London sollen fortgesetzt werden können, sobald die Sicherheit am Set gewährleistet sei.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass sich die Arbeiten an Staffel 2 in Britannien verzögern (The Witcher Dreharbeiten zu Staffel 2 vorübergehend eingestellt). Es sollte seit März 2020 in den Arborfield Studios gedreht werden. Nachdem ein Schauspieler einen positiven Corona-Test meldete, wurde der Drehtermin zunächst nur wenige Wochen verschoben. Die Pause dauerte wegen eines britischen Lockdowns stattdessen bis Mitte August. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten bereits bis August 2020 abgeschlossen sein.

Auf Twitter meldete sich die Showrunnerin Lauren S. Hissrich mit den Worten:

Hey, die Welt steht gerade Kopf – also Danke für die Liebe und Unterstützung für unsere kleine Ecke davon. Uns Witchern geht es gut. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Crew und ihrer Familien hat Vorrang, also tun wir, was wir tun müssen, um sie zu schützen. Wir sind bald wieder da.

Die Netflix-Serie basiert wie die Rollenspiele von CD Projekt RED auf den Kurzgeschichten und Romanen um den Hexer Geralt von Riva aus der Feder von Andrzej Sapkowski. Während die Handlung von The Witcher 3 - Wild Hunt (für das jüngst eine Next-Gen-Fassung angekündigt wurde) und den anderen Spielen des Studios erst nach den Romanen ansetzt, erzählt die Netflix-Serie die Abenteuer von Geralt, Ciri und Yennefer aus der Vorlage mit gewissen Freiheiten nach.