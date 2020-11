MoMoCa #371

Teaser Diese Woche halten die ersten Kunden die Modelle der Xbox Series in den Händen. Dennis und Hagen werfen einen Blick darauf, was wir in diesen tagen für euch in Sachen Next-Gen bringen.

Wer denkt, der Next-Gen-Zug würde nach der letzen Woche nun gemütlich in den GamersGlobal-Bahnhof ausrollen, der hat sich verrechnet. Ob beim großen Vergleich des Cross-Gen-Blockbusters Assassin's Creed Valhalla, dem Test der Wikinger-Assassinen-Sause, dem Fazit-Video zu den neuen Konsolen von Sony und Microsoft oder der Stunde der Kritiker zum ersten großen Exklusiv-Titel für die Playstation 5: Jeden Tag erwartet euch auf GamersGlobal in dieser Woche ein Ausblick auf die Next-Gen – und noch mehr. Alle Themen im Überblick: