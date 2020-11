Der Dualsense-Lernkurs sprudelt nur so über vor fantastischen Einfällen und starkem Leveldesign. Drei bis vier Stunden Spielzeit sind schon sehr dünn und so tolle Bosse wie in Rescue Mission fehlen auch. Aber ich hatte so viel Spaß mit Astro’s Playroom, dass ich euch trotzdem nur empfehlen kann, den Gratis-Happen zu verspeisen. Und ein letztes Wort an das Asobi-Team: Bitte, macht weitere Spiele mit dem charmanten Roboter!