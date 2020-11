PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ENTHÜLLT OPERATION NEON DAWN (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 9. November 2020 – Ubisoft® gab heute die kompletten Details der vierten Season von Tom Clancy’s Rainbow Six®Siege Year 5 bekannt, Operation Neon Dawn. In dieser neuen Season wird der erste thailändische Operator des Rainbow Six-Teams, Aruni, vorgestellt, zusätzlich zu einer komplett überarbeiteten Skyscraper-Karte, neuen Zugänglichkeitsfunktionen und dem neuen „Sixth Guardian“-Programm.

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

In Operation Neon Dawn entdecken die Spieler einen brandneuen Verteidiger: Aruni. Aruni ist mit einem einzigartigen Gadget namens Surya Schranke ausgestattet und kann Laser-Tore an Wänden, Luken, Türen und Fenstern anbringen. Diese Tore beschädigen die Angreifer und ihre Gadgets, schalten sich jedoch aus, um den Verteidigern den Zugang zu ermöglichen. Das Tor ist als Hindernis gedacht, das alle Drohnen, Projektile und fügt Angreifern erheblichen Schaden zu beschädigt. Aruni ist mit einer P10 RONI oder einer MK 14 EBR als Primärwaffe und einer PRB 92 als Sekundärwaffe ausgerüstet.

Zusätzlich zu diesem neuen Operator können die Spieler eine überarbeitete Wolkenkratzerkarte entdecken, die mit drei Hauptzielen neu überarbeitet wurde. Zunächst werden Angreifer nun nach innen gezwungen, indem die Anzahl von Balkonen verringert und diese verschoben wurden. Dadurch soll das Kreuzfeuer verhindert werden, das die Spieler bis jetzt auf diesen Teilen der Karte verursachen konnten. Eine völlig neue Rotation zwischen den beiden Seiten im zweiten Stock des Gebäudes würde ebenfalls hinzugefügt. Schließlich wurden die Locations der Bomben ausgeglichen, um sie wettbewerbsfähiger zu machen.

Mit dieser neuen Season kommen auch neue Zugänglichkeitsfunktionen hinzu. Voice-to-Text- und Text-to-Voice-Optionen für den Chat ins Spiel und darüber hinaus wurden Chat-Unterstützung wie Vorlesen und Hinweise dem Optionen-Menü hinzugefügt. Außerdem können Spieler jetzt die audiovisuellen Hinweise für den Chat und die Skalierung des Textes anpassen.

Der Testserver für Operation Neon Dawn wird am 9. November freigeschaltet. Der Testserver ist eine alternative Version von Tom Clancys Rainbow Six Siege, mit der Spieler kommende Gameplay-Funktionen testen können, bevor sie ihren Weg in das Hauptspiel finden. Da es sich um eine Testumgebung handelt, kann auf dem Testserver keine konsistente Spielerfahrung garantiert werden. Spieler sind eingeladen, Probleme, über die sie auf dem Testserver stoßen, auf der R6 Fix-Plattform einzureichen [Link: hier]. Der Testserver ist exklusiv für Windows-PCs verfügbar.

Schließlich markiert die Operation Neon Dawn den Start des „Sixth Guardian“-Programms, in dem bestimmte Seasons ein zeitlich begrenztes Paket für unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisation enthalten.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 60 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.