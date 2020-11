PC Switch XOne PS4

2D-Action der alten Schule

Das Feuer für die hübsche 2D-Schlacht ist geschürrt.

Weniger ist mehr

In regelmäßigen Abständen bekommt ihr es mit einem klassischen Endboss zu tun.

Fazit

Solospiel für PC, Xbox One, Switch und PS4

Hack and Slay

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 13.10.2020 für Konsole

In einem Satz: Schnittige 2D-Action im Pixel-Gewand

Die Welt steht ineinmal mehr am Abgrund und legt ihr Schicksal in die Hände der sogenannten Schlichter. Diese übermenschlichen Jungs und Mädels haben das Kriegshandwerk mit der Muttermilch aufgesogen. Die namenlose Beste der Besten unter ihnen wurde auserkoren, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Zugegeben, beliebiger hätte die narrative Bühne, die das 2D-Gewitter von Big Blue Bubble ausbreitet, nicht sein können. Aber lest im folgenden, warum wir euch das Spiel dennoch ans Herz legen möchten.Foregone ist ein schnörkelloser Haudrauf-Plattformer in klassischer Manier, der sich wie ein auf die Seite gekipptes(wohlgemerkt der erste Teil!) spielt. Ausgestattet mit einer scharfen Klinge und dem Bogen meucheln wir uns durch verwinkelte, aber im Prinzip geradlinige 2D-Level samt Geheimkammern. Die Kadaver unserer Gegenüber bescheren uns neue Ausrüstung, Erfahrungspunkte, Gold für den Schmied sowie Munition und Energie für Spezialfähigkeiten. Selten wird ein narrativer Tropfen in das Blutbad eingelassen und in regelmäßigen Abständen gibt es ein Tête-à-Tête mit einem Obermotz. Das war’s dann auch schon. Und das ist gut so.Das Action-Spiel schickt sich nicht an, das Genre-Rad neu zu erfinden. Während wir auf die A-Taste hämmern, reiht unsere Heldin die Schläge automatisch in ansehnlicher Manier aneinander. Wir können uns dann ganz auf das Stellungsspiel und die wichtige Ausweichrolle konzentrieren. Die unterschiedlichen Gegner-Typen (inklusive fortgeschrittener Varianten, die am Farbschema zu identifizieren sind) werden sukzessive eingeführt und erfordern jeweils eine individuelle Taktik. Zumindest wenn man sich möglichst elegant und unbeschadet seiner Gegenüber entledigen möchte.Der Wechsel aus Fern- und Nahkampf geht flüssig von der Hand, sodass die gegnerischen Köpfe in kürzester Zeit ordentlich rollen. Die Tastenbelegung fällt übersichtlich aus und fabriziert weder in den Fingern noch im Kopf einen Knoten. Diese Reduzierung auf das Wesentliche zieht sich durch den gesamten Titel. Soweit die Füße auch tragen, wir kehren stets zum Ausgangspunkt unser Reise zurück, dem „Tristram“ Foregones. Beim einzigen Schmied des Spiels können wir hier die Beute in bare Münze verwandeln und die vorhandene Ausrüstung in mehreren Stufen verbessern. Ähnlich verhält es sich mit den Erfahrungspunkten, die wir in mehrere, jedoch lineare Fähigkeitenstränge investieren. Hier erhöhen wir je nach Vorliebe die Schnelligkeit des Alter Egos, dessen Lebenspunkte, unseren Angriffswert oder schalten kleine Boni wie Giftschaden und Bomben frei.In den übersichtlichen „Wertekanon“ des Charakters reihen sich die Waffen und Ausrüstungsgegenstände ein. Je ein Slot in den Kategorien Fern- und Nahkampfwaffe, Rüstung, Amulett und Helm will möglichst passend zum Spielstil bestückt werden. Die kurzen Boni-Listen der Fundstücke sind schnell miteinander verglichen, die Anzahl unterschiedlicher Ausprägungen auch für Excel-Atheisten zu handhaben. Bei den Waffen kommen noch Kategorien wie Speer, Gunchuk (Schießeisen und Nunchuk in einem), Zwei-Händer oder Schrottflinte hinzu, die sich merklich auf das Spielgeschehen auswirken. Will ich große Wunden zum Nachteil der Geschwindigkeit reißen oder den Feind bereits aus der Ferne piesacken?Foregone hat mich mit seinem eleganten Design überzeugt. Die Pixel-Spielwelt ist einladend gestaltet, aber geblieben bin ich aufgrund der eingängigen Mechaniken. Wie es sich für ein Hack and Slay gehört, geht die Action leicht von der Hand und wartet mit wohldosierten Belohnungen auf. Selbst Rollenspiel-Dilettanten wie der Verfasser dieser Zeilen überblicken schnell das Fähigkeitensystem und können sich im gegebenen Rahmen austoben. Eine Loot-Orgie sollte man jedoch nicht erwarten. Dennoch – oft habe ich noch den „jetzt aber wirklich letzten“ Spielabschnitt einer Session absolviert, eben weil es so gut „flutscht“. Einzig und allein beim Soundtrack hätte man noch eine Schippe drauf packen können.