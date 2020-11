PM: State of Play: Taucht ein in die Welt von Demon‘s Souls (Sony Playstation Blog)

PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nachdem Demon‘s Souls 2009 erstmals erschienen ist, wurde es schnell zu einem geliebten Action-Rollenspiel für PlayStation 3, das ein neues Genre begründete. Die einzigartigen Gameplay-Systeme, der harte und gleichzeitig belohnende Schwierigkeitsgrad sowie das unvergessliche Weltdesign des Spiels konnten Fans und Kritiker gleichermaßen begeistern – und viele der Innovationen prägen auch heute noch die Gaming-Welt.

Am 12. November erscheint das komplett neu gestaltete Demon‘s Souls für PlayStation 5. Falls ihr noch die das Tal der Schändung durchgestanden, den bedrohlichen Durchdringer konfrontiert oder das Ende dieser überwältigenden Geschichte erlebt habt, können wir nur sagen: Macht euch auf etwas gefasst.

Und um euch zu zeigen, warum das Spiel uns so mitreißt, haben wir eine besondere Ausgabe des State of Play für euch vorbereitet … die ihr euch jetzt gleich anschauen könnt! Es ist ein 12-minütiger Ausflug in die Welt des Spiels mit Kommentaren von Creative Director Gavin Moore von den SIE Worldwide Studios.

Dieser Einblick konzentriert sich auf das Offline-Erlebnis. Sobald das Spiel erscheint, könnt ihr die asynchronen und synchronen Multiplayer-Funktionen* erkunden, die Demon‘s Souls so viele Fans eingebracht haben.

Das reicht euch nicht bis zur Veröffentlichung? Hier ist noch eine Liste mit weiterer Pflichtlektüre:

*Internetverbindung und separat erhältliche PlayStation Plus-Mitgliedschaft sind für Online-Multiplayer erforderlich.