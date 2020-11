PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 9. bis 13. November (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Assassin's Creed Valhalla

Optimiert für Xbox Series X|S – Assassin’s Creed Valhalla dreht sich um die spannende Legende von Eivor, dem gnadenlosen Wikinger, auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sein Volk inmitten der gespaltenen englischen Königreiche des 9. Jahrhunderts. Auf Deiner Reise plünderst Du Orte voller Kostbarkeiten, rekrutierst andere gefährliche Räuber, verpasst Deiner Siedlung ein Upgrade und greifst riesige, bis an die Zähne bewaffnete Festungen an.

Bright Memory

Optimiert für Xbox Series X|S – Das Abenteuer der SRO (Supernatural Science Research Organization)-Agentin Shelia beginnt im Jahre 2020. Kombiniere eine Vielzahl mächtiger Skills und Fähigkeiten und entfessle mächtige Kombos in diesem rasanten Actiontitel. Begib Dich gemeinsam mit Sheila auf ein riskantes Abenteuer und sichere die Macht, Tote wieder zum Leben zu erwecken, vor einer gefährlichen Terrororganisation.

Destiny 2: Beyond Light

Xbox Game Pass – Eine neue Kraft entsteigt dem alten Pyramidenschiff über Europas gefrorener Grenze und ein dunkles Reich hat sich aus den darunter liegenden Tiefen erhoben. Schließe Dich mit anderen Hütern in Destiny 2: Jenseits des Lichts zusammen und vernichte das Imperium um jeden Preis – auch wenn Du dafür die Dunkelheit nutzen musst.

Enlisted (Game Preview)

Optimiert für Xbox Series X|S – In Enlisted stürzt Du Dich gemeinsam mit Deiner Einheit in einen herausfordernden MMO-Shooter, der die wichtigsten Gefechte des Zweiten Weltkriegs neu aufleben lässt. Realistisch nachgebildete Waffen und Militärfahrzeuge erzeugen die unverwechselbare Atmosphäre dieser Zeit, während Soldaten in atemberaubenden Schlachten aufeinanderprallen – Panzer, Luftwaffe, Artillerie und Kriegsschiffe inklusive!

Evergate

Optimiert für Xbox Series X|S – Setze Deine Seelenflamme ein, entfessle Deine außergewöhnlichen Kräfte und tauche ein in die berührende Geschichte zweier Seelenverwandter. Leite die kindliche Seele Ki auf einer Reise durch das schöne und bewegende Leben im Jenseits in diesem einzigartigen zweidimensionalen Puzzle-Plattformer.

The Falconeer

Optimiert für Xbox Series X|S – Rufe Deinen treuen Gefährten, erhebe Dich in die Lüfte und erkunde die fantastische Welt des Großen Ursees. In der atmosphärischen offenen Welt stellst Du Dich herausfordernden Luftkämpfen sowie gefährlichen Gegnern, die sowohl in den Lüften als auch in Festungen am Boden lauern. Bestehe anspruchsvolle Kämpfe, erfülle abwechslungsreiche Quests und lenke das Schicksal einer Welt, die durch einen Strudel aus Intrigen und alten Feindschaften ins Chaos gestürzt wurde.

Fights in Tight Spaces (Game Preview)

Optimiert für Xbox Series X|S – Fights in Tight Spaces vermischt den Bau von Kartendecks, rundenbasierter Taktik und spannend animierten Kampfsequenzen mit einem atmosphärischen Actionfilm. Lerne Dein Blatt kennen, erkenne die Dynamik im Raum, bring Dich in die taktisch klügste Position und bekämpfe kriminelle Organisationen rund um den Globus.

Fuser

Von den Machern von Rock Band und Dance Central kommt Fuser – ein nicht enden wollendes, virtuelles Musik-Festival, bei dem Du die volle Kontrolle über die gespielten Beats hast. Kombiniere Elemente der weltweit beliebtesten Songs, kreiere Deinen eigenen Mix, arbeite gemeinsam mit Freunden an fantastischen Tracks und teile Deine besten Mixe und Darbietungen mit der ganzen Welt!

Gears Tactics (Konsole)

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S – Erhebe Dich und kämpfe! Gears Tactics ist das temporeiche, rundenbasierte Strategiespiel der preisgekrönten Spielereihe Gears of War, das Du jetzt auch auf Konsole spielst. Stark in der Unterzahl und ständig in Lebensgefahr stellst Du Deinen Trupp zusammen und begibst Dich auf die Jagd nach einem diabolischen Genie, das am laufenden Band gefährliche neue Kreaturen und Monster erschafft.

Liftoff: Drone Racing

Xbox One X Enhanced – Werde zum König der Lüfte in Liftoff: Drone Racing! Dieser Simulator bietet Drohnen-Fans und Hobby-Piloten ein rasantes Flugvergnügen kombiniert mit waghalsiger Rennaction und sich ständig weiterentwickelnden Features. Von schäbigen Hinterhöfen bis zu spektakulären Rennen in der Profiliga – kämpfe Dich an die Spitze des Drohnen-Sports oder stelle Dich im Multiplayer-Modus Piloten aus der ganzen Welt.

Observer: System Redux

Optimiert für Xbox Series X|S – Wir schreiben das Jahr 2084. Werde ein Neuraldetektiv in einer von Seuchen und Kriegen zerrütteten Cyberpunk-Welt und hacke Dich in den zerrütteten Verstand anderer. Nutze all ihre Gefühle, Gedanken oder Erinnerungen, um den Fall zu lösen und einen schwer fassbaren Killer zu fangen. Observer: System Redux ist die definitive Vision des preisgekrönten Cyberpunk-Thrillers, überarbeitet und erweitert für die Konsolen der nächsten Generation.

Planet Coaster: Konsolenupdate

Optimiert für Xbox Series X|S – So viele Möglichkeiten, den Freizeitpark Deiner Träume zu gestalten, hattest Du noch nie! Egal wie verrückt Deine Ideen auch sind – in der für Xbox Series X|S optimierten Version von Planet Coaster erwachen sie zum Leben. Sorge dafür, dass Dein Freizeitpark immer größer und aufregender wird, indem Du die auf die volle Bandbreite der Creation-Tools zurückgreifst und Dich im Frontier Workshop mit der kreativen Community vernetzt.

Slide Stars

Bist Du bereit für das spektakulärste Wasserrutschen-Abenteuer der Welt? Dann wage jetzt mit über 20 der bekanntesten Social Media-Stars einen riskanten und verdammt nassen Ritt. Entscheide Dich für Deinen Lieblingsstar und rase Hals über Kopf die wildesten Wasserrutschen der Welt hinunter.

Tetris Effect: Connected (Konsole und PC)

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S – Mach Dich bereit für einen absoluten Spieleklassiker, wie Du ihn noch nie gesehen, gehört oder gefühlt hast: Tetris Effect: Connected erweitert das Originalspiel um brandneue Koop-, Online-, und lokale Mehrspieler-Modi! Tauche ein, in eine der atemberaubendsten Neuauflagen, die es je von diesem kultigen Puzzlespiel gegeben hat.

XIII

Bei XIII handelt es sich um die Neuauflage des kultigen Action-Titels aus der Ego-Perspektive, das bereits 2003 die Spieler begeisterte. Direkt zu Beginn schlüpfst Du in die Rolle von XIII, einem Mann ohne Identität. Die Solo-Kampagne hält immer wieder überraschende Wendungen bereit, wodurch die Story über den gesamten Verlauf unvorhersehbar bleibt. Inspiriert von dem gleichnamigen Graphic Novel, weist das Spiel zudem einen völlig neu designten Cel Shading Look auf.

Yakuza: Like a Dragon (Konsole und PC)

Optimiert für Xbox Series X|S – Begib Dich in die Rolle von Ichiban Kasuga, einem Yakuza von niedrigem Rang, der im Sterben liegend von dem Mann zurückgelassen wurde, dem er am meisten vertraute. Nimm Deinen legendären Schläger und mache Dich bereit, im dynamischen Rollenspielkampf vor dem Hintergrund des heutigen Japan zwielichtige Gestalten aus der Unterwelt zu vermöbeln.

50 Years

50 Years ist eine rasante Alternative der langatmigen, auf Runden basierenden Strategiespiele. Innerhalb eines Abends kannst Du alles gewinnen – oder alles verlieren. Fest steht nur, dass diese strategischen Scharmützel süchtig machen.

Sig.NULL

Intelligenter und weitaus kniffliger als das klassische Sokoban! Nimm die Hilfe von Drohnen in Anspruch und platziere die Kisten an der richtigen Stelle. So erlernst Du Schritt für Schritt die Regeln der dunklen kybernetischen Welt, um mehr als 100 einzigartige Rätsel zu lösen.

Sparkle 4 Tales

Du beginnst Deine Reise als kleiner, einzelliger Lebensfunke, der aus der Tiefe kommend immer weiter in die schönen und friedlichen Lebensräume größerer Arten gelangt. Tauche ein in die emotionale und atmosphärische Umgebung, die von den Anfängen des Lebens erzählt und mit einem atemberaubenden Soundtrack unterlegt ist.

Vera Blanc: Full Moon

Du schlüpfst in die Rolle von Vera Blanc, die die Fähigkeit besitzt, die Gedanken anderer Menschen zu lesen! Inspiriert von einem visuell aufbereiteten Roman, stellst Du Dich einer Reihe abwechslungsreicher Minispiele, um eines der vielen möglichen Enden zu erreichen. Deine Aufgabe ist es, ein gefährliches Mysterium zu lösen und so den bestmöglichen Ausgang herbeiführst.

Unturned

In einer düsteren Welt, die von blutrünstigen Zombies beherrscht wird, zählst Du zu den wenigen Überlebenden. Dein einziges Ziel ist es, am Leben zu bleiben – dafür schließt Du Dich mit bis zu 23 Freunden oder anderen Spielern zusammen. Bilde Allianzen, kämpfe gegen andere Spieler und nutze die riesige Weltkarte, um jedes Fleckchen Erde zu bereisen und dem Ausbruch der Zombies am Ende die Stirn zu bieten.

Beat Me!

Beat Me! ist ein physikbasiertes Multiplayer-Spiel für bis zu sechs Spieler. Dir stehen eine Vielzahl von lustigen wie auch überraschenden Umgebungen zur Auswahl, in denen Du mit den außergewöhnlichen Fantasy-Figuren spielst. Fordere Deine Freunde lokal heraus oder stelle Dich Spielern aus der ganzen Welt im Online-Multiplayer.

Bouncy Bob 2

Hüpfen, schießen und jede Menge wilde Kämpfe! Bouncy Bob: Episode 2 ist ein perfektes Koop-Erlebnis für bis zu vier Spieler und somit perfekt für die nächste Party unter Freunden. Wähle deinen Charakter und stellt Euch gemeinsam einem der vielen abwechslungsreichen Spielmodi.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Optimiert für Xbox Series X|S – Willkommen zu Call of Duty®: Black Ops Cold War. Endlich ist die legendäre und kultige Black Ops-Reihe zurück! Stelle Dich historischen Persönlichkeiten und harten Wahrheiten von Angesicht zu Angesicht und behaupte Dich in Kämpfen an historischen Schauplätzen wie Ostberlin, Vietnam, der Türkei und dem sowjetischen KGB-Hauptquartier.

Drawngueons: Dungeons of Ink and Paper

Xbox Play Anywhere – Werde Teil der ungewöhnlichen Welt von Inkland, die einen mit ihrem handgezeichneten, außergewöhnlichen Look garantiert jeden in ihren Bann zieht. In diesem traditionellen First-Person-Rollenspiel enthüllst Du das Geheimnis des Mysterious Tower, stellst Dich herausfordernden Echtzeitkämpfen.

Exit the Gungeon

Exit the Gungeon ist ein abenteuerliches Spin Off, das die Geschichte der Gungeoneere fortsetzt. Der Gungeon ist zum Paradoxon geworden und bricht in sich zusammen! Gesegnet durch die Magie der Zauberin verändert sich Deine Waffe rasant, während Du im Gungeon weiter aufsteigst. Je besser Du spielst und je höher Deine Kombo, desto mächtiger ist die Form, die Deine Waffe annimmt. Dieses Game überzeugt mit neuen Waffen, Gegenständen, Feinden und Bossen.

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Erlebe die Musik von KINGDOM HEARTS wie noch nie zuvor! Melody of Memory wartet mit mehr als 20 spannenden Charakteren, über 140 klangvollen Liedern und Online-Mehrspielerkämpfen auf. Schlüpfe in die Rolle der bekanntesten Charaktere des Kingdom Hearts Franchises und triff beliebte Disney-Gastcharaktere, die Dich tatkräftig unterstützen. Tauche ein in actionreiches Rhythmusspiel mit unvergesslichen Songs und begib Dich auf eine musikalische Reise, die jedes Fan-Herz höherschlagen lässt.

The Sims 4: Snowy Escape (Expansion Pack)

Lass die Seele Deiner Sims in den natürlichen heißen Quellen baumeln, designe ihr Haus im inspirierenden japanischen Look oder bringe mit aufregenden Schneesportarten mehr Action in ihr Leben – all das und vieles mehr erlebst Du in dem The Sims 4: Snowy Escape Erweiterungspaket! Dieses Paket bietet wirklich für jeden Lebensstil passende Unterhaltung: vom Schlittenfahren und Snowboarden über Hot Pots und romantische Wanderungen durch schneebedeckte Landschaften. Bestelle die Erweiterung ab jetzt vor und versinke schon bald in winterlich besinnlicher Stimmung. Zum Spielen sind The Sims 4 und alle bisherigen Updates erforderlich.