PM: IMMORTALS FENYX RISING PC-SPEZIFIKATIONEN VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Immortals - Fenyx Rising ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 6. November 2020 – Immortals Fenyx Rising erscheint am 3. Dezember und die Entwickler haben nun fünf verschiedene Einstellungen für das Spiel veröffentlicht, damit die Spieler herausfinden können welche Einstellung sich für ihren PC am besten eignen. Einen genaueren Blick auf die Einstellungen und Features, von denen PC-Spieler profitieren können, gibt es in diesem Video und im darauffolgenden Text stehen die empfohlenen Hardware-Konfigurationen. Das Video zu den PC-Spezifikationen kann unter folgendem Link gefunden werden:

Sehr niedrige Einstellungen - 720p/30FPS

Hohe Einstellungen - 1080p/30FPS

Hohe Einstellungen - 1080p/60FPS

Sehr hohe Einstellungen - 1440p/60FPS

Sehr hohe Einstellungen - 4K/30FPS

Immortals Fenyx Rising erscheint am 3. Dezember für Stadia, Xbox Series X | S, Xbox One, PS5, PS4, Windows PC, Amazon Luna und Switch.