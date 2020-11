Der Charakter von Miles ist liebevoll gestaltet und erinnert nur zu gut an den jungen Peter Parker. Kleinigkeiten, die man erkunden kann, geben dem Spiel ein heimisches Gefühl und ziehen einen direkt in Miles Welt. Persönlich schweife ich gerne von der eigentlichen Hauptstory ab und widme mich erst den Nebenquests. Schnell kann es dabei passieren, dass die eigentliche Geschichte aus dem Sinn verschwindet. Nicht so in diesem Teil.