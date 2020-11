PM: TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT: NEUE GHOST-ERFAHRUNG IM TITEL-UPDATE 3.0.3 ERSCHEINT AM 9. NOVEMBER (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 5. November 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint Titel Update 3.0.3 am 9. November für PlayStation®4, Xbox One-Konsolen und Windows PC sowie für Ubisoft+*, dem Abo-Service von Ubisoft sowie für Stadia erscheint. Das kostenlose Update enthält Neuerungen für den Ghost-Erfahrung-Modus, der im März 2020 bereits vorgestellt wurde, sowie zusätzlichen Raid-Inhalt und Gameplay-Verbesserungen für das Stealth-Gameplay.

Die Spieler können dank des neuen Updates ihre Spielerfahrung mithilfe von verbessertem Stealth-Gameplay und KI-Parametern stärker anpassen. Die Spieler richten somit im Schleich-Modus mehr Schaden an und können die verbesserte KI ihrer Mitstreiter für Gegenangriffe nutzen. Zusätzlich bietet das Update ein verbessertes Verhalten der Drohnen, verzögerte Granatwürfe und ein neues Ablenkungswerkzeug: Spieler können nun eine Patronenhülse werfen, um den Gegner abzulenken. Außerdem können die Spieler nach Wunsch den Terminator oder die Rebellen-Fraktion aktivieren, sodass diese in ihrer Spielwelt erscheinen und umherwandern.

Das Titel-Update 3.0.3 enthält ein Raid-Update und ermöglicht den Spielern, Golem Island als Einzelspieler ohne Bosse und im Erkundungsmodus zu entdecken:

Zusätzlich erfolgt eine Aktualisierung der Klassenfortschritte, wodurch die Fortschrittsbelohnungen für die Klassen Assault, Panther, Medic, Engineer, Echelon und Pathfinder freigeschaltet werden. Der Klassenfortschritt wird bis Rang 20 erweitert und erhält über 200 neue Herausforderungen.

Das Titel Update 3.0.3 erscheint als Post-Launch-Support für Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ein Jahr nach Release und nach der kürzlich erschienenen Episode 3: Operation Red Patriot. Es ist das erste von zwei umfangreichen, kostenlosen Updates, das neben dem neuen In-Game-Crossover im Januar 2021 für die kommenden Monate angekündigt wurde.

