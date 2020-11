PM: Werft einen ersten Blick auf die Spielmodi von Destruction AllStars (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

wollten wir euch noch mehr über das Spiel selbst erzählen. Was könnt ihr also erwarten, wenn ihr euer Exemplar* nächstes Jahr herunterladet? Hier ist eine Übersicht über unsere Spielmodi, die ihr alleine, im Team mit der KI oder mit Freunden und Rivalen im Online-Multiplayer spielen könnt.

Massaker ist wie ein klassisches Deathmatch. Der Modus ist alleine und in Teams spielbar. Fügt Gegnern Schaden zu und schrottet so viele von ihnen wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Das klingt zwar vertraut, aber könnt ihr das Chaos kontrollieren, indem ihr das Gleichgewicht zwischen Fahrzeug- und Charakter-Action wahrt?

Wendet das Wissen an, das ihr in Massaker erlangt habt, und geht in Motornado aufs Ganze. Der Modus ist sowohl alleine als auch in Teams spielbar und legt den Fokus auf Risiko und Belohnung. Verdient Zahnräder (die Sammelobjekte bei AllStars), indem ihr euren Herausforderern Schaden zufügt oder sie schrottet. Die Zahnräder werden automatisch in eurem Fahrzeug aufbewahrt. Opfert euer Fahrzeug, indem ihr in den Motornado fahrt, um Punkte zu erlangen. Holt euch, wenn ihr wieder zu Fuß unterwegs seid, ein neues Fahrzeug oder stehlt eins von euren Gegnern, um einen schnellen Punkte-Boost zu erhalten. Je mehr ihr schrottet, desto mehr Zahnräder erhaltet ihr.

Bunkern ist unsere Variante von „Erobern und Halten“. In diesem teambasierten Modus fallen Zahnräder zu Boden, wenn ihr Gegner schrottet oder ausknockt. Sammelt die Zahnräder zu Fuß ein und bewältigt einen Spießrutenlauf durch Fahrzeuge, um eine der drei Banken auf der Karte zu erreichen. Stellt euch auf eine Bank, um Zahnräder zu deponieren und die Bank für euer Team zu erobern. Bei diesem Kampf geht es um Bankenbesitz. Das Team, das am Ende des Spiels die meisten Banken hat, gewinnt.

16 AllStars betreten die Arena, doch nur einer von ihnen wird am Ende siegreich hervorgehen. In Absturz kommt es vor allem darauf an, dass ihr all eure Fähigkeiten einsetzt, um im Spiel zu bleiben, da die Arena unter euren Rädern wegbricht. Schrottet eure Gegner so, dass sie vom Rand der Karte stürzen, oder bringt euch auf den darüberliegenden Plattformen vorübergehend in Sicherheit. Spieler, die geschrottet werden oder abstürzen, können einen Respawn eintauschen, um wieder ins Spiel zu gelangen. Wenn ihr keine Respawns mehr habt, werdet ihr eliminiert! Der letzte AllStar, der übrig bleibt, gewinnt.

Das sind also die Spielmodi, die bei der Erscheinung verfügbar sein werden. Was könnt ihr noch zur Veröffentlichung von Destruction AllStars erwarten?

Besucht den Trainingsbereich, schließt das Tutorial ab und trainiert mit einem unserer 16 AllStars.

Spielt die Herausforderer-Serie „Ein kleiner Schritt“ von Genesis und schaltet in einer Serie ausgewählter Herausforderungsevents gegen die KI exklusive kosmetische Gegenstände für Charaktere und Spieler frei.

Erhaltet Zugriff auf eine immer größer werdende Auswahl an kosmetischen Gegenständen für AllStars und euer Spielerprofil. Schaltet Gegenstände in der Herausforderer-Serie frei und steigt im Multiplayer im Level auf, um AllStar-Münzen zu verdienen, die ihr für Gegenstände eurer Wahl ausgeben könnt.

Aber das ist noch nicht alles …

Das Team wird die Diskussionen der Community gut im Auge behalten und sich mit Spielern austauschen, um das Spieler-Feedback in regelmäßige Updates einzubeziehen:

Wir werden Destruction AllStars 2021 mit neuen Inhalten wie Saisons, Events und Updates ständig erweitern, darunter auch neue Spielmodi. Was euch erwartet:

Das Team wird euch zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr über unsere zukünftigen Saisons erzählen. Bis dahin heißt es: Bleibt dran für mehr AllStar-Action!

* Der Zugriff auf das Spiel ist bei der Veröffentlichung für begrenzte Zeit nur mit einem PlayStation Plus-Abonnement (separat erhältlich) verfügbar. Internetverbindung erforderlich.