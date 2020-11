Playstation 5: Zum Erscheinungstag nur im Online-Handel erhältlich

Zum Erscheinen der Playstation 5 werden keine Exemplare direkt im Handel verfügbar sein, sondern können nur über Online-Shops erworben werden, wie Sony jüngst mitteilte. Das trifft

auch auf Regionen wie Deutschland zu, in denen die Playstation am 19. November 2020 erscheint (in den USA oder Japan ist der Launch der Konsole bereits am 12. November 2020).

Bereits bei Vorbestellungen mit dem jeweiligen Händler vereinbarte Abholtermine im Laden sind davon ausgenommen – die Geräte werden zum vereinbarten Termin zur Abholung vor Ort sein. Als Grund für die Beschränkung auf den Online-Handel nennt Sony die Sicherheit von Händlern, Angestellten und Kunden während der Corona-Pandemie. In der Mitteilung heißt es:



Wir bitten euch daher, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online.

Die Playstation 5 erscheint in zwei Ausführungen: Das Modell mit Blu-Ray-Laufwerk kostet hierzulande 499 Euro, während die Digital Edition ohne Laufwerk für physische Datenträger 399 Euro kostet. Beide Modelle sind derzeit nicht mehr im Vorverkauf vorrätig.

Ihr sucht einen Überblick, der euch bei der Entscheidung hilft, welches der jeweiligen beiden Modelle der neuen Konsolen von Sony und Microsoft die meisten Vorteile für euer Nutzerverhalten bietet? Dann schaut in unseren Vergleichs-Report PS5 gegen Xbox Series X|S.