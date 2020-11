PM: Die Downloads der Woche (Nintendo News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

05.11.2020

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Nintendo Switch-Konsole herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für Nintendo Switch zu erhalten!

Café Enchanté

Nintendo Switch

Ab:

Descenders

Nintendo Switch

Ab:

Fantasy Friends

Nintendo Switch

Ab:

The Bluecoats North & South

Nintendo Switch

Ab:

Tropico 6 - Nintendo Switch Edition

Nintendo Switch

Ab:

8-Bit Farm

Ab:

Arcade Archives Pettan Pyuu

Ab:

Bakugan: Champions of Vestroia

Ab:

Chess Minimal

Ab:

Chicken Police – Paint it RED!

Ab:

Choices That Matter: And The Sun Went Out

Ab:

Crazy BMX World

Ab:

Dragon Lapis

Ab:

Fantasy Tavern Sextet -Vol.1 New World Days-

Ab:

Gunslugs

Ab:

Iris and the Giant

Ab:

Jurassic World Evolution: Complete Edition

Ab:

Lunch A Palooza

Ab:

Memoranda

Ab:

My Little Dog Adventure

Ab:

Oneiros

Ab:

Ord.

Ab:

Outbreak The Nightmare Chronicles

Ab:

The Pew Pew Bundle Vol. 1

Ab:

PICK ME UP! - Rescue Rangers -

Ab:

Roah

Ab:

Salad Bar Tycoon

Ab:

Seven Knights -Time Wanderer-

Ab:

Slots of the Seasons

Ab:

Squeakers

Ab:

Survival

Ab:

TAURONOS

Ab:

TENS!

Ab:

Trail Boss BMX

Ab:

What The Fork

Ab:

World Of Solitaire

Ab:

YesterMorrow

Ab:

