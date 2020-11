CoD - Black Ops Cold War wird weniger speicherhungrig als der Vorgänger

PC

Activision hat die PC-Anforderungen für Call of Duty - Black Ops Cold War bekannt gegeben. Nachdem in einer ersten Meldung der Festplattenspeicherbedarf bei Launch zunächst mit 50 bis 250 GB beziffert wurde, hat der Publisher kurz darauf diese Zahlen nach unten korrigiert.

In Black Ops Cold War habt ihr wie beim Vorgänger Modern Warfare die Option, Spielbestandteile wie Kampagne und Mehrspielermodus einzeln zu installieren. Für den Multiplayer allein müsst ihr auf PC mit 35 GB rechnen. Alle Modi belegen zusammen 82 GB. Wenn ihr die optionalen 4K-Texturen ladet, wächst der Speicherbedarf auf 125 GB. Damit gehen die Downloadgrößen im Vergleich zu den letzten CoD-Veröffentlichungen etwas zurück. Die Battle-Royale-Auskopplung Warzone braucht etwa 175 GB. Ebenso viel Platz brauchte Modern Warfare für alle Modi zum Launch und durch Updates ist dieser Umfang auf satte 250 GB angewachsen. Es bleibt abzuwarten, wie umfangreich die Updates bei Call of Duty - Black Ops Cold War ausfallen werden.

Für die PC-Portierung vom Studio Beenox verspricht Activision Features wie eine ganze Bandbreite an Anpassungsoptionen, unbegrenzte Bildwiederholfrequenz, RTX-Schatten, Ultrawide- sowie Multi-Monitor-Unterstützung und Support für DLSS 2.0 von Nvidia-Grafikkarten. Im Folgenden die PC-Spezifikationen. DirectX 12 und eine Internetverbindung sowie ein Battlenet-Account sind bei allen Konfigurationen erforderlich:

Minimum-Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (ab Version 1803)

Prozessor: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte (bei Veröffentlichung): 50 GB (nur Mehrspieler), 175 GB (alle Spielmodi)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950

Empfohlene Systemkonfiguration

Die empfohlenen Anforderungen, um das Spiel in den meisten Situationen mit 60 fps und allen Optionen auf 'mittel' zu spielen:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X Prozessor

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Festplatte (bei Veröffentlichung): 175 GB Festplattenspeicher

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 oder Radeon R9 390 / AMD RX 580

Empfohlene Systemkonfiguration (Raytracing)

Empfohlene Konfiguration bei aktiviertem Raytracing:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Grafikkarte: Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplatte (bei Veröffentlichung): 175 GB Festplattenspeicher

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070

Wettkampf-Anforderungen

Mit den Wettkampfanforderungen soll das Spiel auf speziellen Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz gespielt werden können:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Grafikkarte: Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplatte (bei Veröffentlichung): 175 GB Festplattenspeicher

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics

Ultra-RTX-Anforderungen

Die Anforderungen, um das Spiel mit hoher Bildwiederholfrequenz in 4K-Auflösung und aktiviertem Raytracing spielen zu können:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Prozessor: Intel i9-9900K or AMD Ryzen 3700X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplatte (bei Veröffentlichung): 250 GB Festplattenspeicher

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080

Call of Duty - Black Ops Cold war erscheint am 13. November 2020 für PC, Playstation 4, Xbox One und die Next-Gen-Konsolen, wobei die PS5 hierzulande erst ab dem 19. November erscheint und derzeit ebenso weitgehend vergriffen ist, wie die Xbox Series X.