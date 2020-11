Ghostrunner: Cyberpunk-Parcour-Action spurtet im November auf Switch

Switch

Ghostrunner von One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks sollte auf der Nintendo Switch eigentlich am 27. Oktober 2020 erscheinen, zeitgleicht mit den Fassungen für PC, PS4 und Xbox One. Allerdings wurde der Release für Nintendos Hybrid-Konsole kurzfristig verschoben.

Nun gaben die Publisher 505 Games und Al In! Games bekannt, dass ihr ab dem 10. November 2020 auf auf der Switch als Cyberpunk-Ninja euer Schwert zücken könnt. Wie der Name Ghostrunner schon nahelegt, seid ihr viel zu Fuß unterwegs, um mit Fanghaken sowie Parcours-Moves wie Wallruns durch die Levels zu rasen. Gegner in eurem Weg lasst ihr kurzerhand eure Klinge spüren.

Wer Ghostrunner bis zum 10. Dezember 2020 auf der Switch kauft, erhält zwei zusätzliche Katanas, darunter ein Nintendo-Schwert. Auf Steam und im Epic Game Store ist eine Demo-Version von Ghostrunner verfügbar.