PM: FMFC rückt Football Manager™- Fans noch näher an das Spiel, das sie so lieben (Cosmocover)

– FMFC rückt Football Manager™- Fans noch näher an das Spiel, das sie so lieben –

London, England – 4. November – Sports Interactive™ (SI) kann heute den neuesten Verein im Fußball vorstellen – den FMFC. Der FMFC ist der jüngste Klub, der dem modernen Spiel seinen Stempel aufdrückt. Der FMFC bringt den Football Manager-Fans das Spiel näher, das sie lieben – und die Mitglieder sind dann auch die ersten, die alle großen Neuigkeiten über das Spiel erfahren.

FMFC-Mitglieder haben auch Zugang zu einer Reihe exklusiver Inhalte über den gesamten Lebenszyklus von FM21 und darüber hinaus, darunter Feature-Drops im Vorfeld der vollständigen Veröffentlichung von FM21 und Einblicke in das Gameplay, die ihnen helfen, mehr aus ihrer FM-Erfahrung herauszuholen, sobald sie das Spiel in Händen halten.

Von jetzt an bis zum Ende der Saison wird wöchentlich das FMFC-Trikot verschenkt, welches auf dem FM21- Artwork und im Release-Date-Video zu sehen ist. Das Trikot wurde von Nomad – dem Studio, das hinter dem Rebranding der Premier League steht – entworfen und von unseren Freunden bei Hummel und in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern War Child und Kick It Out ins Leben gerufen. Das Heimtrikot wird nur über den FMFC erhältlich sein.

Fans können sich ab heute unter www.footballmanager.com für den FMFC anmelden.

Die Inhalte des FMFC sind nicht nur exklusiv, sondern zielen auch darauf ab, den Bedürfnissen der Fans besser gerecht zu werden, mit Insider-Tipps und Leitfäden, die auf die von ihnen gespielten Spiele und die Plattformen, auf denen sie aktiv sind, abgestimmt sind. Um dies zu nutzen, müssen die Fans einfach ihr FMFC-Profil mit ihrem Epic Games- oder Steam-Konto verknüpfen oder während des FMFC-Anmeldeprozesses auswählen, auf welchen Plattformen sie FM nutzen.

Im Laufe der Zeit werden wir dann mehr über unsere Spieler erfahren und besser in der Lage sein, deren Weg mit den richtigen Inhalten zur richtigen Zeit zu unterstützen.

Durch den Beitritt zum FMFC kommen die Fans auch in den Genuss von Vertragsprämien in Form von Incentives und Wettbewerben nur für Mitglieder – auf diese Art wollen wir uns für ihr Engagement für den Verein zu bedanken.

Jeder, der sich vor dem 8. November um 23:59 Uhr GMT für eine Mitgliedschaft beim FMFC anmeldet, nimmt automatisch an der Verlosung eines hochkarätigen Gaming-Laptops und eines von insgesamt 100 Exemplaren von Football Manager 2021 für PC/Mac teil.

Miles Jacobson, der Studio Director von Sports Interactive, erklärt: „Die Football Manager-Gemeinschaft engagiert sich sehr stark für uns und hat eine extreme Leidenschaft für das Spiel. Deshalb wollten wir einen Ort schaffen, an dem wir der Gemeinschaft unsere Arbeit näherbringen und sie für ihre Unterstützung belohnen können, die in diesem Jahr noch mehr geschätzt wird. Wir können es kaum erwarten, den FMFC in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam wachsen zu sehen“.

FM21 erscheint am 24. November und der FMFC hofft, im Laufe der Kampagne einen Beitrag dazu leisten zu können, dass die Fans ihre Ziele erreichen.

