Playstation VR ist nicht mit PS5-Spielen kompatibel

Wer Playstation VR weiter an einer Playstation 5 nutzen möchte, muss beachten, dass die VR-Brille nur als abwärtskompatibles Gerät unterstützt wird. Mit anderen Worten: Sonys Headset funktioniert nicht mit PS5-Titeln. Dies bestätigte ein Sony-Sprecher gegenüber UploadVR.

Diese Info ist relevant für Titel, die ähnlich wie No Man's Sky auf PS4 Virtual Reality unterstützen und bald eine dedizierte PS5-Fassung erhalten. Wer also das kommende Hitman 3 auf der Playstation 5 in VR erleben möchte, muss folglich zur abwärtskompatiblen PS4-Version greifen. Beide genannten Beispiele haben jedoch gemeinsam, dass ihr mit Kauf eines Exemplars für die bald nicht mehr aktuellen Konsolen ebenfalls ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Fassung erhaltet. Das Studio Hello Games bestätigte dazu gegenüber UploadVR, dass auch im umgekehrten Fall Besitzer ihres Titels No Man's Sky auf PS5 kostenlos die Version für die Vorgängerkonsole erhalten.

Sony hat sich lange nicht im Detail zur Kompatibilität des hauseigenen VR-Headsets zur Playstation 5 geäußert. Es gab jedoch mehrere Vorzeichen: So ist PS5-Software wenig überraschend nicht mit dem Dualshock 4 oder den Move-Controllern kompatibel, deren Lichter aber für das Tracking der PS VR relevant waren. Auch die HD-Kamera für die beiden Modelle der PS5 ist nicht mit der Brille kompatibel. Stattdessen müssen Besitzer von Playstation VR einen PS5-Adapter für die Kamera der Vorgängerkonsole kostenlos bei Sony bestellen (PS VR: Kostenloser Kamera-Adapter für die PS5 bestellbar).

Gleichzeitig hat Sony noch keine potentielle Playstation VR 2 in Aussicht gestellt. Das könnte auch noch eine Weile so bleiben, denn in einem Interview mit der Washington Post sah der CEO von Sony Interactive Entertainment Jim Ryan die große Zeit für VR noch nicht so bald kommen: