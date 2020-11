Starfield: Todd Howard über Spielwelt und Engine

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Seit der Ankündigung von Starfield durch Bethesda auf der E3 2018 hielt sich der Entwickler mit Infos zum Weltraum-Rollenspiel bedeckt. In einem einstündigen Interview im Rahmen der Entwicklerkonferenz Develop:Brighton ließ sich Director und Executive Producer Todd Howard jedoch einige neue Info-Happen entlocken.

Wohl treu nach dem Motto bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, werde die Karte von Starfield die größte, die es je in einem Bethesda-Rollenspiel gab. Wie in früheren Titeln der Bethesda Game Studios wird die Spielwelt in der Entwicklung prozedural geschaffen und dann händisch überarbeitet. "Was wir gerade machen, reizt prozedurale Generierung so weit aus, wie wir es lange, lange nicht getan haben", so Howard. Das ermögliche eine so große Spielwelt.

Starfield würde damit Fallout 76 (im Test, Note 7.0) als größtem Titel aus dem Hause Bethesda den Rang ablaufen. Dessen Areal war laut früherer Angaben des Entwicklers viermal größer als jenes von Fallout 4 (im Test, Note 9.5) und damit rund zweieinhalb mal so groß wie die Welt von The Elder Scrolls 5 - Skyrim. Gleichzeitig betonte Howard, dass Starfield ein Singleplayer-Titel sein werde.

Außerdem hätten Bethesda Game Studios die Creation Engine, die seit Skyrim zum Einsatz kommt, signifikant überarbeitet. Verbesserungen in den Bereichen Rendering, Animationen und KI würden lebhaftere Städte voller NPCs erlauben. Letztere würden auch eine größere Rolle als bisher in Fallout und The Elder Scrolls einnehmen. Die Arbeit an der Engine komme auch dem ebenfalls in Entwicklung befindlichen The Elder Scrolls 6 zugute.

Das vollständige Interview, in dem Howard unter anderem auch seine Karriere Revue passieren lässt und die jeweiligen Stärken von prozeduraler Generierung und händischem Design ausführt, findet ihr direkt unter diesen Zeilen.