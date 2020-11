Jurassic World Evolution: Complete Edition für Switch erschienen

PC Switch XOne PS4

Wie Entwickler Frontier Developments bekannt gibt, ist die Wirtschaftssimulation Jurassic World Evolution (im Test, Note 6.0) in der Complete Edition ab sofort auf der Nintendo Switch verfügbar.

In Jurassic World Evolution belebt ihr Urzeitriesen aus Fossilien-DNA wieder, stellt sie in Dinoparks auf fünf Inseln mit verschiedenen Wetter- und Umweltbedingungen aus und sorgt hoffentlich dafür, dass dies nicht schrecklich schief geht.

In der Complete Edition sind zudem alle DLCs für den Titel an Bord, inklusive drei weiterer Szenarien: In Claires Zuflucht rettet ihr unter Zeitdruck eine bedrohte Spezies, in Dr. Wus Geheimnisse erfüllt ihr Missionen für den Doktor, um Zugang zu neuen Kreuzungen zu erhalten und in Rückkehr zum Jurassic Park baut ihr den namensgebenden ikonischen Ort nach den katastrophalen Ereignissen des Kultfilms wieder auf.

Jurassic World Evolution: Complete Edition für Nintendo Switch ist nur digital im eShop zum Preis von 54,99 Euro erhältlich.