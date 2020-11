Days Gone: 60 Bilder pro Sekunde und dynamisches 4K auf PS5

PS4

Days Gone ab 48,00 € bei Amazon.de kaufen.

Am 19. November 2020 wird die Playstation 5 hierzulande erscheinen. Ab diesem Termin haben PS-Plus-Abonnenten auch die Möglichkeiten, PS4-Klassiker neu anzugehen. Die so genannte PS Plus Colection umfasst wichtige Titel der letzten Generation wie The Last of Us Remastered, God of War (im Test, Note: 9.0), Bloodborne (im Test, Note: 9.0) und Days Gone (im Test, Note: 8.5). Die Spiele sollen auch von der besseren Technik der PS5 profitieren, beispielsweise durch höhere native Auflösungen und bessere Bildraten.

In einem Tweet hat das Bend Studio nun bekannt gegeben, welche Verbesserungen euch beim Biker-Open-World-Abenteuer Days Gone erwarten. So soll der Titel auf der neuen Sony-Konsole mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Die Auflösung wird mit dynamischen 4K angegeben, teilweise muss also noch hoch skaliert werden. Falls ihr das Abenteuer von Deacon St. John bereits auf der PS4 erlebt habt, dann dürft ihr eure Savegames von der alten auf die neue Konsole übertragen.