PC Linux MacOS

Fazit

Globalstrategie

Einzel- und Mehrspieler (nur der Host braucht den DLC)

Für Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 9,99 Euro

In einem Satz: Strategen bekommen spannenden und abwechslungsreichen Nachschub, also ab an die Front!

Vor gut zwei Wochen ist mitdie neueste Erweiterung zum Globalstrategie-Schwergewicht Hearts of Iron 4 (zum Spiele-Check mit allen bisherigen DLC) erschienen. Wie unschwer zu erraten ist, widmet er sich der namensgebenden Region zur Zeit des 2. Weltkriegs. Und damit vor allem Griechenland, Bulgarien und der Türkei. Nach mehreren Partien und stundenlangen Schlachten ist es an der Zeit, die Waffen schweigen und den Stift sprechen zu lassen.Der DLC bringt zum Bosporus passende Musik, Einheitenmodelle und Voice-Overs. Vor allem aber stattet er die eher kleinen Länder Türkei, Bulgarien und Griechenland mit individuellen, nationalen Schwerpunktbäumen aus. Über die könnt ihr Schwerpunkte nicht nur auf bestimmte Bereiche des Militärs oder die Wirtschaft legen, sondern auch eure innen- und außenpolitische Ausrichtung maßgeblich gestalten. Im von inneren Unruhen zerrissenen Bulgarien habe ich in einer Kampagne auf den Tsar gesetzt, ohne zu sehr auf die Faschisten zu bauen. Die Fraktion der Offiziere war allerdings unglücklich und es kam letztlich zum erfolgreichen Militärputsch. Der Balkan war in den Zwischenkriegsjahren ein Pulverfass und die Zerrissenheit wird in den Schwerpunktbäumen und Events der entsprechenden Länder sehr schön abgebildet. Das Fraktionsmanagement spielt daher eine viel größere Rolle als zum Beispiel im Deutschen Reich. Eine weitere Herausforderung ist die zunächst sehr niedrige Rekrutenzahl, so dass ihr auch als erfahrener Spieler nicht plötzlich mit einer großen Armee Europa überrennt.Trotzdem könnt ihr eure Streitkräfte wunderbar einsetzen, um Landgewinne in der Region zu erzielen. Der Einsatz der Marine im überschaubaren Mittelmeer ist eine gute Möglichkeit, um euch mit der Seekriegsführung und Invasionen vertraut zu machen. Schließlich kreuzt ihr normalerweise über kurz oder lang auch mit einer der großen Fraktionen die Waffen und könnt ein Zünglein an der Waage sein, wenn ihr erfolgreich viele Feindtruppen bindet. Der Bosporus ist damit spielerisch mehr als nur ein Nebenkriegsschauplatz und zudem mit spannenden Events ausgestaltet.Meine bislang erfolgreichste Partie erlebte ich mit Griechenland. Frankreich und Großbritannien konnte ich als Verbündete für einen Krieg gegen die Türkei und deren Partner Rumänien ins Boot holen. Das vergrößerte mein demokratisches Imperium, diente aber auch ihren Interessen. Bei Ausbruch des Weltkrieges konnte ich mir italienische Gebiete schnappen. Als sich Bulgarien den Achsenmächten anschloss, wurde es aufgrund der Unterstützungstruppen knifflig. Meine eingebunkerten Truppen konnten gemeinsam mit den Alliierten aber dem Druck standhalten. In der Gegenoffensive schnappten wir uns nicht nur Bulgarien sondern auch Teile Ungarns. Jugoslawien fiel aber größteils an die Achsenmächte. Nachdem meine Offensive zum Erliegen gekommen war, war auch die ohnehin knappe Mannstärke endgültig aufgebraucht. Ein neuer Anlauf schied also aus.Stattdessen schickte ich ein Expeditionskorps nach Afrika, um die Italiener zu vertreiben. Deren Stiefel war zwischenzeitlich von den Amerikanern besetzt worden. An der europäischen Westfront tobten wilde Gefechte, auch im Osten ging es heiß her. Ich war zwar weder an der Eroberung von Paris noch der von Warschau direkt beteiligt, habe aber an meiner Bosporus-Front starke Truppenverbände und erfahrene Offiziere wiegebunden. Zur Belohnung habe ich dann frech nicht nur Gebiete im Mittelmeerraum annektiert, sondern den Gyros auch nach Deutschland gebracht. Nach diesen Erfolgen habe ich jetzt Lust, die anderen möglichen Wege mit Griechenland zu beschreiten und mich in einer neuen Kampagne mit den Achsenmächten zu verbünden.Im Rahmen des großen Spiele-Checks zu Hearts of Iron 4 konnte der Titel mein Strategenherz erobern. Vor allem die taktische Vielfalt und der hohe Wiederspielwert bei (im Vergleich zu anderen Paradox-Titeln) relativ kurzer Spielzeit pro Partie, was förmlich zum Ausprobieren von Strategien einlädt, konnten mich überzeugen. Und auch Battle for the Bosporus bildet da keine Ausnahme. Ich habe mehrere Partien mit Griechenland und Bulgarien gespielt, Taktiken erprobt, Fehlschläge erlebt, die neuen Schwerpunktbäume kennengelernt und zahlreiche Achievements eingesammelt.Dennoch habe ich noch längst nicht alle Möglichkeiten, etwa ein kommunistisches Griechenland, ausprobiert. Auch mit der Türkei habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber ich habe spielerisch geschichtliche Hintergründe zu einer Region kennengelernt, die mir, jedenfalls für den Zeitraum vor Kriegsbeginn, so noch nicht bekannt waren. Mit dem zeitgleich erschienenen Patch wurden, neben weiteren Verbesserungen, auch Jugoslawien und Rumänien an die neuen nachbarschaftlichen Gegebenheiten angepasst. Wenn ihr Spaß an Hearts of Iron 4 habt, solltet ihr euch die kurzweiligen Kampagnen mit den Ländern des Bosporus nicht entgehen lassen.