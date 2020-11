Desperados 3 - Once More With Feeling führt zurück nach Eagles Nest

PC XOne PS4 Linux MacOS

Ab sofort könnt ihr den dritten und letzten Teil der Money for the Vultures-Erweiterungen für Desperados 3 (im Test, Note: 7.5) angehen. Once More With Feeling wird euch zu einer Banditenfestung führen, die ihr als Serienveteranen sicherlich kennen dürft: Eagles Nest. Dieser abgelegene Unterschlupf mitten in der Wüste wurde für den neuen Serienteil aber natürlich etwas überarbeitet.

Once More With Feeling steht euch als Besitzer des Season Pass von Desperados 3 ab sofort zur Verfügung, alternativ könnt ihr ihn auch einzeln erwerben. Auf Konsole werden dafür 5,99 Euro fällig, PC-Spieler zahlen nur 4,99 Euro. Einen ersten Eindruck von der Umsetzung von Eagles Nest könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.